พีเอสวี พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 14:30 น.
66

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง พีเอสวี พบ บาเยิร์น มิวนิค ที่สนาม ฟิลิปส์ สตาดิโอน เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก พีเอสวี VS บาเยิร์น ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
  • แมตช์การแข่งขัน : พีเอสวี พบ บาเยิร์น มิวนิค
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : ฟิลิปส์ สตาดิโอน
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 10
Credit : FC Bayern München

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

พีเอสวี

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ปีเตอร์ บอสซ์ จะยังไม่มีชื่อของ นิค โอไลย์, เซร์จินโญ่ เดสต์, ไมรอน โบอาดู, ริคาร์โด้ เปปี้, รูเบน ฟาน บอมเมล และ อานาส ซาลาห์-เอ็ดดีน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ยาเร็ค กาซิโอรอฟสกี้ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตย์ โควาร์ พร้อมกองหลัง 4 คน คิเลียนน์ ซิลดิลเลีย, เยอร์ดี้ ชูเท่น, อาร์มันโด โอบิสโป, โนอาห์ เฟอร์นานเดซ แดนกลางเป็น โยอี้ เฟียร์มัน, เมาโร จูเนียร์ แนวรุกนำทัพมาโดย อิวาน เปริซิช, พอล วานเนอร์, เดนนิส มัน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิสมาเอล ไซบารี่

Credit : PSV

บาเยิร์น มิวนิค

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเสือใต้ ภายใต้การคุมทัพของ แวนซ็องต์ กอมปานี จะไม่มีชื่อของ ราฟาเอล เกอร์เรโร่, คอนราด ไลเมอร์, โยซิป สตานิซิช และ บารา ซาโปโก เอ็นดิอาย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คิม มิน-แจ ที่ติดโทษแบน อีกทั้งในรายของ แซร์จ กนาบรี้ กับ ซาช่า โบอี้ ที่คาดว่าน่าจะไม่มีชื่อในเกมนี้ เนื่องจากปัญหาความฟิต

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มานูเอล นอยเออร์ พร้อมแนวรับ 4 คน ทอม บิชอฟ, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, อัลฟองโซ่ เดวิส แดนกลางเป็น อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, โยชัว คิมมิช แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ด คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ พีเอสวี – บาเยิร์น

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 01/11/16 พีเอสวี 1-2 บาเยิร์น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 19/10/16 บาเยิร์น 4-1 พีเอสวี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 26/10/99 พีเอสวี 2-1 บาเยิร์น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 15/09/99 บาเยิร์น 2-1 พีเอสวี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

พีเอสวี

  • 24/01/26 เสมอ เบรด้า 2-2 (เอเรดิวิซี่)
  • 21/01/26 แพ้ นิวคาสเซิล 0-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 ชนะ ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด 2-1 (เอเรดิวิซี่)
  • 14/01/26 ชนะ เด็น บอสซ์ 4-1 (ดัตช์ คัพ)
  • 11/01/26 ชนะ เอ็กเซลซิเออร์ 5-1 (เอเรดิวิซี่)

บาเยิร์น มิวนิค

  • 24/01/26 แพ้ เอาก์สบวร์ก 1-2 (บุนเดสลีกา)
  • 21/01/26 ชนะ ยูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/01/26 ชนะ ไลป์ซิก 5-1 (บุนเดสลีกา)
  • 14/01/26 ชนะ โคโลญจน์ 3-1 (บุนเดสลีกา)
  • 11/01/26 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 8-1 (บุนเดสลีกา)
Credit : PSV

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

พีเอสวี (4-2-3-1) : มาเตย์ โควาร์ (GK) – คิเลียนน์ ซิลดิลเลีย, เยอร์ดี้ ชูเท่น, อาร์มันโด โอบิสโป, โนอาห์ เฟอร์นานเดซ – โยอี้ เฟียร์มัน, เมาโร จูนียร์ – อิวาน เปริซิช, พอล วานเนอร์, เดนนิส มัน – อิสมาเอล ไซบารี่

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – ทอม บิชอฟ, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, อัลฟองโซ่ เดวิส – อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, โยชัว คิมมิช – ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ด คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

Thaiger ทายผลบอล พีเอสวี 2-2 บาเยิร์น มิวนิค

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

