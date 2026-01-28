พีเอสวี พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69

28 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 8 ระหว่าง พีเอสวี พบ บาเยิร์น มิวนิค ที่สนาม ฟิลิปส์ สตาดิโอน เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 8
- แมตช์การแข่งขัน : พีเอสวี พบ บาเยิร์น มิวนิค
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : ฟิลิปส์ สตาดิโอน
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 10
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
พีเอสวี
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ปีเตอร์ บอสซ์ จะยังไม่มีชื่อของ นิค โอไลย์, เซร์จินโญ่ เดสต์, ไมรอน โบอาดู, ริคาร์โด้ เปปี้, รูเบน ฟาน บอมเมล และ อานาส ซาลาห์-เอ็ดดีน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ยาเร็ค กาซิโอรอฟสกี้ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาเตย์ โควาร์ พร้อมกองหลัง 4 คน คิเลียนน์ ซิลดิลเลีย, เยอร์ดี้ ชูเท่น, อาร์มันโด โอบิสโป, โนอาห์ เฟอร์นานเดซ แดนกลางเป็น โยอี้ เฟียร์มัน, เมาโร จูเนียร์ แนวรุกนำทัพมาโดย อิวาน เปริซิช, พอล วานเนอร์, เดนนิส มัน ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิสมาเอล ไซบารี่
บาเยิร์น มิวนิค
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเสือใต้ ภายใต้การคุมทัพของ แวนซ็องต์ กอมปานี จะไม่มีชื่อของ ราฟาเอล เกอร์เรโร่, คอนราด ไลเมอร์, โยซิป สตานิซิช และ บารา ซาโปโก เอ็นดิอาย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง คิม มิน-แจ ที่ติดโทษแบน อีกทั้งในรายของ แซร์จ กนาบรี้ กับ ซาช่า โบอี้ ที่คาดว่าน่าจะไม่มีชื่อในเกมนี้ เนื่องจากปัญหาความฟิต
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มานูเอล นอยเออร์ พร้อมแนวรับ 4 คน ทอม บิชอฟ, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, อัลฟองโซ่ เดวิส แดนกลางเป็น อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, โยชัว คิมมิช แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ด คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แฮร์รี่ เคน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ พีเอสวี – บาเยิร์น
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 01/11/16 พีเอสวี 1-2 บาเยิร์น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 19/10/16 บาเยิร์น 4-1 พีเอสวี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 26/10/99 พีเอสวี 2-1 บาเยิร์น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 15/09/99 บาเยิร์น 2-1 พีเอสวี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
พีเอสวี
- 24/01/26 เสมอ เบรด้า 2-2 (เอเรดิวิซี่)
- 21/01/26 แพ้ นิวคาสเซิล 0-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 ชนะ ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด 2-1 (เอเรดิวิซี่)
- 14/01/26 ชนะ เด็น บอสซ์ 4-1 (ดัตช์ คัพ)
- 11/01/26 ชนะ เอ็กเซลซิเออร์ 5-1 (เอเรดิวิซี่)
บาเยิร์น มิวนิค
- 24/01/26 แพ้ เอาก์สบวร์ก 1-2 (บุนเดสลีกา)
- 21/01/26 ชนะ ยูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/01/26 ชนะ ไลป์ซิก 5-1 (บุนเดสลีกา)
- 14/01/26 ชนะ โคโลญจน์ 3-1 (บุนเดสลีกา)
- 11/01/26 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 8-1 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
พีเอสวี (4-2-3-1) : มาเตย์ โควาร์ (GK) – คิเลียนน์ ซิลดิลเลีย, เยอร์ดี้ ชูเท่น, อาร์มันโด โอบิสโป, โนอาห์ เฟอร์นานเดซ – โยอี้ เฟียร์มัน, เมาโร จูนียร์ – อิวาน เปริซิช, พอล วานเนอร์, เดนนิส มัน – อิสมาเอล ไซบารี่
บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – ทอม บิชอฟ, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, อัลฟองโซ่ เดวิส – อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, โยชัว คิมมิช – ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ด คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน
Thaiger ทายผลบอล พีเอสวี 2-2 บาเยิร์น มิวนิค
ติดตาม The Thaiger บน Google News: