เตือนแม่ๆ ระวัง! อย. สั่งฟันนมผงแบรนด์ดัง โฆษณาเกินจริง-ไม่แสดงฉลากภาษาไทย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 16:35 น.
อย. เตือน พบผลิตภัณฑ์นมผงเด็กยี่ห้อ TAKA GROW ขายว่อนออนไลน์ อ้างช่วยเด็กสูง-สมองดี ตรวจสอบพบไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่ได้รับอนุญาตโฆษณา สั่งเร่งดำเนินคดีด่วน

พ่อแม่ผู้ปกครองที่ชอบซื้อผลิตภัณฑ์ให้ลูกหลานผ่านช่องทางออนไลน์ต้องระวังให้ดี ล่าสุดทางเพจ Drama-addict ได้แชร์ข้อมูลสำคัญจาก อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) เกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นมผงเด็กที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้

ผลิตภัณฑ์นมผงยี่ห้อ “TAKA GROW” ที่วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ มีการระบุข้อความโฆษณาที่จูงใจพ่อแม่หลายประการ เช่น

  • ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและทำให้กระดูกแข็งแรง
  • รองรับการย่อยอาหารและช่วยให้เด็กทานอาหารอร่อยขึ้น
  • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมอง
อย. เตือนให้ระวังการซื้อผลิตภัณฑ์นมผงออนไลน์ที่ไม่มีการรับรอง
FDA Thai

จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของทาง อย. พบข้อเท็จจริงที่น่ากังวล ดังนี้

1. ไม่มีฉลากภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีรายละเอียดข้อมูลผู้บริโภคเป็นภาษาไทยตามที่กฎหมายกำหนด

2. ไร้เลขสารบบอาหาร

ไม่พบเลข อย. ที่ยืนยันถึงความปลอดภัยและการตรวจสอบคุณภาพในประเทศไทย

3. โฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต

การระบุสรรพคุณด้านการเจริญเติบโตและสมอง ถือเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.

การโฆษณานมผง TAKA GROW อ้างว่าช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต
FDA Thai

ขณะนี้ทาง อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กผ่านช่องทางออนไลน์

อควรปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง ก่อนซื้อนมผงหรืออาหารเสริมทุกครั้ง ควรตรวจสอบ “เลขสารบบอาหาร” (เลข อย.) ผ่านทางเว็บไซต์ของ อย. หรือแอปพลิเคชัน Oryor Smart Application สังเกตฉลากภาษาไทยที่ต้องระบุชื่อที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจน และอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาที่ดูเกินจริง เช่น ช่วยให้สูงทันใจ หรือรักษาโรคได้

หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่านทางหน้าเพจ FDA Thai ครับ

ผู้บริโภคสามารถแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน
FDA Thai

