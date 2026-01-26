แห่ห่วง เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติดจนตาบวม ช่วงเปราะบาง ร่างกาย-จิตใจพัง
เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้โฮ 3 วันติด เฉลยชัด PMS เล่นงาน ยอมรับช่วงเปราะบาง ร่างกาย-จิตใจพัง ล่าสุดยิ้มได้แล้วเตรียมคัมแบ็กงานแสดงปีนี้ ฝากข้อคิดฮีลใจ ‘จงใจดีกับตัวเอง’
หลังจากวางมือจากบทบาททางการเมืองที่ทำมาจนครบวาระ 4 ปีเต็ม เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาวคนเก่งของ ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย ก็เตรียมกลับมาทวงบัลลังก์ในวงการบันเทิงอีกครั้งหลังห่างหายไปนานกว่า 7-8 ปี โดยแว่วมาว่าปีนี้แฟน ๆ จะได้เห็นผลงานการแสดงของเธอแน่นอน ในขณะที่คุณแม่ตู่เองก็เริ่มกลับมาจับไมค์ขึ้นคอนเสิร์ตให้หายคิดถึงกันบ้างแล้ว
แต่ล่าสุดกลับทำเอาแฟนคลับใจหาย เจ้าตัวโพสต์คลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @plengasavahame เผยให้เห็นภาพขณะที่ตัวเองกำลังร้องไห้อย่างหนักจนตาบวม แต่สลับกับภาพบางช่วงที่กลับมายิ้มได้ ทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกับเธอหรือไม่
สาวเพลง ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน เขียนแคปชั่นเฉลยสาเหตุของน้ำตาครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติร่างกายและจิตใจ เป็นข้อความภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยได้ว่า “หน้าตาของอาการ PMS และความเศร้ามันเป็นแบบนี้แหละ
“นี่คือการยอมรับความจริงแบบเรียล ๆ ของอาการช่วงก่อนมีประจำเดือน (PMS) และความโศกเศร้า มันคือภาวะที่ร่างกายและจิตใจของเราพังทลายลง แต่ก็สามารถลุกขึ้นกลับมาหัวเราะได้อีกครั้งภายใน 24 ชั่วโมง อย่างที่ฉันเคยบอกไปว่า ความเศร้าไม่เคยมีรูปแบบตายตัว ยิ่งพอมาเจอกับ PMS และฮอร์โมนเข้าไป… โอ้โห ความเศร้ามันปั่นป่วนดิ่งลึกได้เลย
ฉันร้องไห้หนักมากมา 3 วันติด แต่วันนี้กลับมาหัวเราะได้อีกครั้งแล้ว พาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจดีกว่า”
ใจดีเข้าไว้นะ ใจดีกับตัวเองและใจดีกับคนอื่นด้วย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เพลง ชนม์ทิดา” โพสต์เศร้าข้ามปี รีแคปชีวิตปี 2025 ร่ายยาวความเจ็บปวด “เป๊ก เศรณี” โผล่กดไลก์
- เพลง ชนม์ทิดา ประกาศวางมือทางการเมือง หวนคืนวงการบันเทิงเต็มตัวในรอบ 8 ปี
- ถึงใคร? เพลง ชนม์ทิดา โพสต์สตอรี่ปริศนา ความหมายเจ็บ หลังเลิก เป๊ก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: