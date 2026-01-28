ยังจับไม่ได้ นักโทษหลบหนีเรือนจำดอยฮาง ตั้งรางวัลนำจับ 5 หมื่นบาท
ยังจับไม่ได้ น.ช.ดนุภัทร จะกา นักโทษหลบหนีเรือนจำดอยฮาง จ.เชียงราย ตำรวจตั้งรางวัลนำจับ 5 หมื่นบาท ให้ทันทีสำหรับคนที่แจ้งเบาะแส
จากกรณีที่ เรือนจำกลางเชียงราย แจ้งเหตุว่ามี ผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 69 เวลาประมาณ 18.30 น. ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่เรือนจำชั่วคราวดอยฮางว่า เวลา 18.30 น.ได้ตรวจพบผู้ต้องขังหลบหนีจากที่คุมขังเรือนจำชั่วคราวจำนวน 1 รายชื่อ น.ช.ดนุภัทร จะกา
ความคืบหน้าล่าสุดนั้น เรือนจำกลางเชียงราย ประกาศตั้งรางวัลนำจับ 50,000 บาท สำหรับประชาชนที่แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมตัว นายตนุภัทร จะกา โดยจะมอบเงินรางวัลทันทีหากจับกุมสำเร็จ
สำหรับนักโทษหลบหนีรายนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้รับรายงานจากเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง สังกัดเรือนจำกลางเชียงราย แจ้งว่า ช่วงเย็นของวันที่ 26 ม.ค.69 นายตนุภัทร จะกา อายุ 38 ปี ต้องโทษในคดียาเสพติด ก่อเหตุหลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง สังกัดเรือนจำกลางเชียงราย โดยเมื่อเวลา 18.00 น. ได้มีการตรวจนับยอดผู้ต้องขังเพื่อขึ้นเรือนนอน ปรากฏว่าไม่พบตัวนายตนุภัทร ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการคัดเลือกและย้ายเข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตามโครงการพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษ หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” (หลักสูตร 5 เดือน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษให้ปรับตัวเข้าสู่สังคม สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งนายตนุภัทร มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เบื้องต้นอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการหลบหนีดังกล่าว
