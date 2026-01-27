ป.ป.ช. เปิดเซฟ “ศุภจี” มีทรัพย์สิน 280 ล้าน รายได้ต่อปีรวม 40 ล้าน
ป.ป.ช. เปิดเซฟ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ หลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ มีทรัพย์สิน 280 ล้าน รายได้ต่อปีรวม 40 ล้าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 12 ราย โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568
โดยนางศุภจี แจ้งต่อ ป.ป.ช. ว่า อยู่กินกันฉันสามีภริยากับนายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 2 คน คือนายพิสิฏฐ์กร เจริญมิน สุธรรมพันธุ์ และนายณพิสิฏฐ์ สุธรรมพันธุ์
นางศุภจีแจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 307,720,405 บาท เป็นทรัพย์สินของนางศุภจี 280,109,787 บาท เป็นของนายปรีธยุตม์ 27,610,618 บาท และมีหนี้สินทั้งสิ้น 302,521 บาท
สำหรับทรัพย์สินของนางศุภจี ประกอบไปด้วย เงินฝากบัญชีธนาคาร 10 บัญชี มูลค่ารวม 20,881,666 บาท เงินลงทุนในกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์ มูลค่ารวม 95,918,044 บาท ที่ดิน 1 แปลงที่ ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี 1 แปลง มูลค่า 3,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด 1 หลังที่ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มูลค่า 19,132,000 บาท สิทธิและสัมปทาน เป็นกรมธรรม์ประกันภัยและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มูลค่ารวม 87,546,186 บาท
สำหรับรายการทรัพย์สินอื่นของนางศุภจี ประกอบไปด้วย ชุดเครื่องประดับ 8 ชิ้น มูลค่ารวม 2,458,000 บาท สร้อยคอ 13 ชิ้น มูลค่ารวม 1,375,000 บาท กำไลและสร้อยข้อมือ 8 ชิ้น มูลค่ารวม 2,505,000 บาท แหวน 25 วง มูลค่ารวม 14,650,000 บาท ต่างหู 39 คู่ มูลค่ารวม 20,220,000 บาท เข็มกลัดและจี้ 17 ชิ้น มูลค่ารวม 4,170,000 บาท เครื่องประดับทองคำ 13 ชิ้น มูลค่ารวม 1,135,000 บาท กระเป๋า เข็มขัด นาฬิกา 14 ชิ้น มูลค่ารวม 7,118,890 บาท
นางศุภจียังแจ้งว่ามีรายได้ต่อปีรวม 40,155,492 บาท โดยเป็นเงินเดือนและเงินโบนัส 13,425,241 บาทค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 8,992,343 บาท เงินได้จากการเกษียณอายุ 17, 737,907 บาท มีรายจ่ายต่อปีรวม 9,076,000 บาท แบ่งเป็นค่าอุปโภคบริโภค 1,116,000 บาท ค่าอุปการะมารดา 1.56 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบุตร 360,000 บาท เงินเดือนเลขาส่วนตัวและคนขับรถ 1.8 ล้านบาท เงินบริจาคเงินทำบุญ 3 ล้านบาท เดินทางท่องเที่ยวประจำปีครอบครัว 1 ล้านบาท
ส่วนนายปรีธยุตม์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไลนฟ์สแปน แคร์ จำกัด มีทรัพย์สินรวม 27,610,618 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 3 บัญชีจำนวน 658,774 บาทเงินให้กู้ยืม 2.7 ล้านบาท โดยเป็นการให้บริษัทไลฟ์สแปน แคร์ จำกัด กู้ยืมเมื่อวันที่ 30 ก.ย 68 ยอดหนี้เหลือเต็มจำนวน ที่ดิน 3 แปลงใน จ.เพชรบุรี มูลค่ารวม 18,666,900 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพักอาศัยตึก 2 ชั้นใน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มูลค่า 2,374,944 บาท ยานพาหนะเป็นรถยนต์ 4 คันรวม 2.81 ล้านบาท และแจ้งมีรายได้ต่อปีจากเงินเดือนและโบนัส 2.55 ล้านบาท มีรายต่อปีประมาณ 900,000 บาทโดยเป็นค่าอุปโภคบริโภค 90,000 บาทและค่าจ้างคนงาน 810,000 บาท
สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งสอง ประกอบไปด้วยนาฬิกา Rolex Oyster Submarine Superlative 1 เรือน มูลค่า 400,000 บาท ชุดเครื่องประดับ 8 รายการ มูลค่า 2,458,000 บาท สร้อยคอ 13 รายการมูลค่า 1,375,000 บาท กำไรและสร้อยข้อมือ 8 รายการมูลค่า 2,505,000 บาท แหวน 25 วงมูลค่า 14,650,000 บาทบาทต่างหู 39 รายการ มูลค่า 20, 220,000 บาท เข็มกลัดและจี้ 17 รายการ มูลค่า 4.17 ล้านบาท เครื่องประดับทองคำ 13 รายการ มูลค่า 1,135,000 บาท กระเป๋าเข็มขัดนาฬิกา 14 รายการมูลค่า 7,118,890 บาท
