บัตรสวัสดิการ มกราคม 2569 เงินเข้าแล้ว ได้กี่บาท จ่ายอะไรบ้าง

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มกราคม 2569 เงินเข้าแล้ว ได้กี่บาท จ่ายอะไรบ้าง
ต้อนรับปีใหม่ 2569 กรมบัญชีกลางประกาศรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนมกราคม ให้ผู้ถือบัตรเตรียมวางแผนใช้จ่ายเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ ทั้งวงเงินซื้อสินค้า ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม และค่าเดินทาง โดยแบ่งรอบการจ่ายออกเป็น 2 ช่วงเวลาสำคัญ ดังนี้
วันที่ 1 มกราคม 2569
วงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมทบเดือนถัดไป
วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน
ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (ใช้ได้ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2569)
วงเงินค่าเดินทาง ผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ครอบคลุมทั้ง บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
วันที่ 20 มกราคม 2569
โอนเข้าบัญชีเงินฝาก
เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการและมีบัตรประจำตัวคนพิการ (ได้รับเพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการปกติ 800 บาท)
ช่องทางรับเงิน กรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีเงินฝากธนาคารเดิมที่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า เพื่อความชัดเจนแก่ประชาชน หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ
ที่มา : กรมบัญชีกลาง
