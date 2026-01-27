ข่าว
กองทัพภาค 2 แจ้งข่าวแบคโฮไฟไหม้ ขณะปรับปรุงพื้นที่ชายแดน กำลังพลเจ็บ 1
กองทัพภาค 2 แจ้งข่าวแบคโฮไฟไหม้ ขณะปรับปรุงพื้นที่ชายแดน กำลังพลเจ็บ 1 นาย เบื้องต้นคาดว่าเครื่องจักรเกิดความขัดข้อง
กองทัพภาค 2 โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2569 ขณะกำลังพลปฏิบัติภารกิจควบคุมเครื่องจักรกลหนัก (แบคโฮ) เพื่อปรับปรุงและเสริมความแข็งแรงของพื้นที่ตามแนวชายแดน สืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยคุกคาม และการกระทำของข้าศึกตามแนวชายแดน ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเสริมความมั่นคงและควบคุมพื้นที่ได้อย่างทันต่อสถานการณ์
คาดว่า เนื่องจากเครื่องจักรกลหนัก ได้เกิดเหตุขัดข้องและเกิดเพลิงไหม้ภายในเครื่องจักร ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากเปลวไฟ จำนวน 1 นาย ปัจจุบันหน่วยได้นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาเป็นที่เรียบร้อย
