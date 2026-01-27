ข่าว
นักโทษชายแหกคุก เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เร่งตามหา ล่าสุดยังไม่เจอ
นักโทษชายแหกคุก เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จ.เชียงราย หายช่วงเย็นวันที่ 26 ม.ค. หลังย้ายมาฝากขังเมื่อวันที่ 22 ม.ค. เร่งตามหา ล่าสุดยังไม่เจอตัว
เรือนจำกลางเชียงราย แจ้งเหตุว่ามี ผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 69 เวลาประมาณ 18.30 น. ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่เรือนจำชั่วคราวดอยฮางว่า เวลา 18.30 น.ได้ตรวจพบผู้ต้องขังหลบหนีจากที่คุมขังเรือนจำชั่วคราวจำนวน 1 รายชื่อ น.ช.ดนุภัทร จะกา อายุ 37 ปี
จากกาตรวจสอบพบว่า น.ช.ดนุภัทร เป็นผู้ต้องขังที่ย้ายมาจากเรือนจำอำเภอฝาง เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 69 เพื่อร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยหลักสูตร 5 เดือน
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังในการตามหานักโทษชายคนดังกล่าวแล้ว แต่เบื้องต้นยังไม่พบตัว
