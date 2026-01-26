รูปหลุด-คลิปโป๊ แจ้งศาลสั่งลบได้ทันที 24 ชั่วโมง ไม่ต้องรอตำรวจ มีผลแล้ว

โดนคุกคามทางเพศออนไลน์ ไม่ต้องทน! ศาลเปิดช่องทางใหม่ ยื่นคำร้อง สั่งลบด่วน ลบภาพ-คลิปลามก ได้ด้วยตัวเอง เริ่ม 26 ม.ค. นี้
ถือเป็นข่าวดี เป็นเกราะป้องกันตัวใหม่สำหรับคนไทยทุกคน นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีกฎหมายใหม่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284/4 ให้อำนาจประชาชนผู้เสียหายที่ถูกคุกคามทางเพศบนโลกออนไลน์ สามารถยื่นเรื่องขอให้ศาลสั่งระงับหรือลบ คลิปออกจากระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที
จากเดิมที่ต้องรอพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการซึ่งอาจใช้เวลานาน กฎหมายใหม่นี้จะช่วยให้เหยื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้ครับ
ใครใช้สิทธินี้ได้บ้าง?
ประชาชนทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกคุกคามทางเพศบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือข้อความลามกอนาจาร
เริ่มใช้งานได้เมื่อไหร่?
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์จะเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
ขั้นตอนการยื่นคำร้องสั่งลบคลิป-รูปลามก (Take it down) แบบง่ายๆ
1. เตรียมแอปฯ ยืนยันตัวตน ผู้ร้องจำเป็นต้องมีแอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) ของกรมการปกครอง เพื่อใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลก่อนเข้าใช้งานระบบของศาล
2. เข้าสู่ระบบ ที่ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับหรือลบข้อมูล (Take it down) โดยสามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3. ในระบบจะมีคำแนะนำทีละขั้นตอน ให้ท่านกรอกรายละเอียดตามความจริง เมื่อกดยืนยัน ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปให้เจ้าหน้าที่ศาลตรวจสอบและเสนอผู้พิพากษาทันที
4. หากศาลต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อาจมีการนัดไต่สวนผ่านระบบออนไลน์ (VDO Call) ท่านไม่ต้องเดินทางมาที่ศาล (ยกเว้นกรณีจำเป็นจริงๆ)
5. มื่อศาลมีคำสั่งอนุญาต คำสั่งนั้นจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้ลบหรือระงับการเผยแพร่ข้อมูลนั้นทันที
ข้อดี ยื่นออนไลน์ที่ไหนก็ได้ ในระยะแรก ระบบจะส่งเรื่องไปที่ศาลอาญาเพียงแห่งเดียว แต่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทย ก็สามารถยื่นผ่านระบบนี้ได้ เพราะศาลอาญามีอำนาจพิจารณาครอบคลุมทั่วประเทศ
ส่งคำร้องได้ตลอดเวลา แต่หากส่งนอกเวลาทำการ จะถือว่าเป็นการยื่นในเวลาทำการของวันถัดไป
เหากไม่สะดวกใช้ระบบออนไลน์ ท่านยังสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องแบบกระดาษได้ที่ศาลยุติธรรมใกล้บ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศ
