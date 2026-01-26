ข่าว

คนไทยต้องรู้ “สูติบัตร” ห้ามเคลือบพลาสติก “ใช้ไม่ได้ทันที”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 09:42 น.
396

ความรู้ใหม่ สูติบัตร ห้ามเคลือบพลาสติก เสี่ยง ใช้ไม่ได้ทันที ถือเป็นเอกสารชำรุด แนะวิธีรักษาสภาพที่ถูกต้อง

เป็นความรู้ใหม่สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่าน ที่มักจะมีความหวังดีอยากเก็บรักษาเอกสารสำคัญของลูกน้อยอย่าง สูติบัตร (ใบแจ้งเกิด) ให้อยู่ได้นานที่สุดด้วยการนำไปเคลือบพลาสติก แต่หารู้ไม่ว่าอาจส่งผลเสียร้ายแรงจนทำให้เอกสารทางราชการฉบับนั้น ใช้งานไม่ได้ หรือมีสถานะเท่ากับชำรุ ทันที

เรื่องราวนี้ถูกถกเถียงหลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์สอบถามด้วยความกังวลว่า “สูติบัตร เขาห้ามเคลือบเหรอคะ อันนี้แม่ไม่รู้จริงๆ ค่ะ แล้วมีวิธีแก้ยังไงคะ แกะได้มั้ยคะ เพราะตอนแจ้งเกิด เจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกว่าห้ามเคลือบ”

โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก มีความคิดเห็นจากผู้รู้ มีประสบการณ์เข้ามาเตือนเป็นเสียงเดียวกันว่า “เอกสารราชการสำคัญ ห้ามเคลือบเด็ดขาด” หากเคลือบแล้วจะถือว่าชำรุด ไม่สามารถนำมาใช้งานทางกฎหมายบางประการได้ เคลือบไปแล้วไม่ควรพยายามแกะออกเพราะจะทำให้เอกสารเสียหายถาวร

เพจกฎหมายชี้ เคลือบแล้ว แก้ไขยาก-ใช้งานลำบาก

เพจ “พูดคุยภาษากฎหมาย” ได้เคยให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้ว่า สาเหตุสำคัญที่เจ้าหน้าที่ห้ามนำสูติบัตรไปเคลือบพลาสติก เนื่องจากหากในอนาคตมีความจำเป็นต้องแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง (เช่น การเปลี่ยนชื่อ, การเพิ่มชื่อบิดา) จะไม่สามารถกระทำได้เลยบนพลาสติกแข็ง หรือทำได้ยากมาก

นอกจากนี้ การยกเลิกใบเดิมเพื่อขอออกใบใหม่หากไม่มีเหตุอันควรที่เหมาะสม ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆ ดังนั้นการมีต้นฉบับที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบไม่เคลือบจึงดีที่สุด

ผลเสียของการเคลือบสูติบัตร ที่พ่อแม่ต้องรู้ จากการรวบรวมข้อมูลของผู้มีประสบการณ์และข้อกฎหมาย พบข้อเสียร้ายแรงดังนี้

  1. ถือเป็นเอกสารชำรุด ในทางราชการ การเคลือบพลาสติกถือว่าเป็นการทำให้สภาพเอกสารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และอาจถูกตีความว่าเป็นเอกสารชำรุดได้

  2. ใช้ต่างประเทศไม่ได้ สำหรับผู้ที่ต้องใช้เอกสารในการขอวีซ่า หรือติดต่อราชการต่างประเทศ สถานทูตและหน่วยงานต่างชาติส่วนใหญ่ไม่รับเอกสารต้นฉบับที่เคลือบ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบเนื้อกระดาษหรือประทับตรารับรองทับลงไปได้

  3. เมื่อเวลาผ่านไป พลาสติกที่เคลือบอาจเกิดฟองอากาศ เหลือง หรือกรอบแตก ซึ่งจะดึงเอาหมึกและเนื้อกระดาษติดออกมาด้วย ทำให้เอกสารเสียหายถาวรเมื่อพยายามจะแกะออก

คำแนะนำ เก็บสูติบัตรอย่างไรให้ถูกวิธี

เพื่อเป็นการถนอมเอกสารสำคัญให้ใช้งานได้ยาวนานและถูกต้องตามระเบียบราชการ แนะนำให้ผู้ปกครองใช้วิธีการใส่ซองพลาสติกใส ซองเอกสารแบบเจาะรู หรือซองถนอมเอกสารทั่วไปแทนการเคลือบร้อน ใช้แฟ้มแข็ง เก็บใส่แฟ้ม A4 แบบแข็งเพื่อป้องกันรอยยับ

ดังนั้น พ่อแม่ท่านใดที่กำลังคิดจะนำสูติบัตรลูกไปเคลือบ ขอให้หยุดความคิดนั้นทันที ส่วนใครที่เผลอเคลือบไปแล้ว แนะนำให้เก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดและห้ามแกะเอง หากจำเป็นต้องใช้ในการแก้ไขข้อมูลราชการ อาจต้องปรึกษาสำนักทะเบียนอำเภอหรือเขตเพื่อขอคำแนะนำในการคัดสำเนาหรือดำเนินการตามระเบียบต่อไป

