กทม เปิด 50 เขต ทำบัตรประชาชน วันหยุด รองรับ เลือกตั้ง 2569
เลือกตั้ง 2569 บัตรประชาชนหาย ชำรุด หมดอายุ กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมเต็มที่เพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เล็งเห็นว่าบัตรประจำตัวประชาชน คือเอกสารสำคัญที่สุดในการยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนและออกเสียงประชามติ
กทม. เปิดช่องทางพิเศษ 50 เขต ทำบัตรประชาชนได้ในวันหยุด
สำหรับประชาชนชาวกรุงเทพฯ ที่กำลังประสบปัญหาบัตรประชาชนหาย หรือบัตรหมดอายุ ไม่ต้องกังวลว่าจะเสียสิทธิ เพราะทางฝ่ายทะเบียนทั้ง 50 สำนักงานเขต พร้อมเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็น “กรณีพิเศษ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั้งวันเลือกตั้งล่วงหน้าและวันเลือกตั้งทั่วไป
ผู้ที่ต้องการทำบัตรใหม่ สามารถเดินทางไปรับบริการได้ที่สำนักงานเขตใกล้บ้าน ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 (วันเลือกตั้ง) เวลา 08.00 – 17.00 น.
เช็กด่วน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. 69
ก่อนเข้าคูหา ประชาชนควรตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ครบถ้วน
มีสัญชาติไทย (หากแปลงสัญชาติ ต้องได้รับสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี)
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
กฎหมายได้กำหนดบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช, ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ไม่ว่าคดีจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่), ผู้ต้องคุมขังอยู่, และผู้ที่มีอาการวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ในวันเลือกตั้ง อย่าลืมเตรียมเอกสารสำคัญ คือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือหากไม่มี สามารถใช้บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อยืนยันตัวตนได้เช่นกัน
