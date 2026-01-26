บันเทิง
ประวัติ “น้าเน็ก” พิธีกรฝีปากกล้า ขวัญใจชาวโซเชียล เจ้าของวลี “อย่าหาว่าน้าสอน”
เปิดประวัติ “น้าเน็ก” เกตุเสพย์สวัสดิ์ จากโปรดิวเซอร์เบื้องหลัง สู่พิธีกรแถวหน้า-ยูทูบเบอร์ขวัญใจวัยรุ่น เจ้าของรายการฮิต “อย่าหาว่าน้าสอน”
เรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตหูผึ่งกันเลยทีเดียว หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก อีซ้อแฉแหลก : อีซ้อ โพสต์ “เปิดประวัติ พิธีกรดังดาวรุ่ง “น้าเน็ก” หรือ เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา” โดยระบุว่า
ข้อมูลส่วนตัว
- ชื่อจริง: เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
- ชื่อเล่น: เน็ก
- เอกลักษณ์: แว่นดำ, หนวดเครา, การแต่งตัวจัดจ้าน และสไตล์การพูดที่ตรงไปตรงมา
เส้นทางในวงการบันเทิง
- เบื้องหลัง: เริ่มต้นจากการทำงานเบื้องหลังที่บริษัท แกรมมี่ (Atime Media) โดยเป็นโปรดิวเซอร์รายการวิทยุ
- แจ้งเกิดเบื้องหน้า: เริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นพิธีกรรายการ “เกมฮอตเพลงฮิต” และการเป็นดีเจที่ ชิลล์ เอฟเอ็ม 89
- พิธีกรแถวหน้า: มีผลงานสร้างชื่อมากมาย เช่น ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์, Take Me Out Thailand, และรายการเปรี้ยวปาก
- ยุคดิจิทัล: น้าเน็กปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มตัวผ่านช่อง YouTube “Nanake555” ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง
ผลงานโดดเด่นในปัจจุบัน
ปัจจุบันเขาเป็น “ไอดอล” ของคนรุ่นใหม่ในฐานะที่ปรึกษาปัญหาชีวิตผ่านรายการไลฟ์สดที่โด่งดังมาก คือ
- อย่าหาว่าน้าสอน: รายการรับสายหน้าไมค์เพื่อปรึกษาปัญหาชีวิต ซึ่งกลายเป็นคอนเทนต์หลักที่สร้างแรงบันดาลใจและข้อคิด
- หงี่ เหล่า เช่ายี้: รายการสนทนาเรื่องเพศและสถาบันครอบครัวแบบเปิดเผย
