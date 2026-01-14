สื่อญี่ปุ่น ประเมิน ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 110 ศพ คาดตัวเลขอาจสูงกว่านี้
สื่อญี่ปุ่น ประเมิน ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 110 ศพ จากการปะทะเดือนธันวาคม ด้วยการเปรียบเทียบโพสต์จากโซเชียลของเขมร คาดตัวเลขอาจสูงกว่านี้
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม สำนักข่าว นิคเคอิ เอเชีย รายงานว่ามีทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาเสียชีวิตจากเหตุสู้ชายแดนไทยกัมพูชา ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา อยู่ที่ 110 นาย
โดยตัวเลขดังกล่าวมาจากการทางสำนักข่าว อ้างอิงจากโพสต์ของเจ้าหน้าที่รัฐบาล หน่วยงานระดับจังหวัด และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐ รวมถึงโพสต์จากพลเรือนที่ไว้อาลัยญาติของผู้เสียชีวิต โดยมีกำลังพลเสียชีวิตจาก 20 จังหวัด อย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจจะสูงกว่าตัวเลขที่ทางสำนักข่าวนิคเคอิประเมินเอาไว้
ทั้งนี้ทางการกัมพูชายังไม่เคยเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตของกำลังพลอย่างเป็นทางการ จากการสู้รบกับกองทัพไทย ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นระยะเวลา 21 วัน แต่ทางกัมพูชาได้อ้างว่ามีพลเรือนกัมพูชาเสียชีวิต 31 ศพ จากการสู้รบในครั้งนี้
