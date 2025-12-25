วอนช่วย สาวไทย ติดคุกไต้หวัน โรคหัวใจกำเริบค รัฐ 2 ปท.โยนไปมา จนเนรเทศกลับไทยล่าช้า
หนุ่มไต้หวันร้องสื่อ แฟนสาวไทยป่วยโรคหัวใจกำเริบในคุกไต้หวัน วอนรัฐช่วยเร่งเอกสารเนรเทศกลับไทย หลังทำความดีช่วยตำรวจทลายแก๊งยาเสพติด
เพจดัง Drama-addict ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวร้องทุกข์จากชายชาวไต้หวันรายหนึ่ง ที่ส่งข้อความขอความช่วยเหลือด่วน แฟนสาวชาวไทย นางสาวอารยา พราหมพรม กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากในเรือนจำไต้หวัน ทั้งปัญหาสุขภาพและขั้นตอนทางเอกสารล่าช้า
ข้อมูลระบุว่า นางสาวอารยาได้หลงผิดเข้าร่วมขบวนการลักลอบนำกัญชาเข้าไต้หวันจนถูกจับกุม แต่ในระหว่างการสอบสวน เธอได้ตัดสินใจกลับใจให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันอย่างเต็มที่ จนนำไปสู่การขยายผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดได้แบบยกแก๊ง
ต่อมาศาลไต้หวันจึงพิจารณา ลดหย่อนโทษ ให้ตามกฎหมาย (Article 66) ซึ่งปัจจุบันถูกจำคุกมาแล้วประมาณ 5 เดือน
ทางแฟนหนุ่มชาวไต้หวันระบุว่า หากนับรวมส่วนลดหย่อนโทษ ถือว่าเธอจำคุกมาเพียงพอแล้วที่จะเข้าสู่กระบวนการ เนรเทศ ส่งตัวกลับประเทศไทย แต่ปัญหาใหญ่ที่ทำให้เรื่องไม่คืบหน้าคือ ขั้นตอนทางเอกสาร ที่เกิดความสับสนระหว่างหน่วยงานของสองประเทศ
ฝั่งไทย แจ้งว่าต้องรอทางไต้หวันอนุมัติเอกสารก่อน ฝั่งไต้หวัน แจ้งว่าต้องรอทางไทยอนุมัติเอกสารมาก่อน ทำให้เกิดสภาวะสุญญากาศ ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มดำเนินการจากจุดไหนต่อ
สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือ นางสาวอารยามีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจ เริ่มมีอาการกำเริบ เหนื่อยหอบ ภายในเรือนจำ ทางแฟนหนุ่มจึงร้อนใจอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดกระบวนการเนรเทศ เพื่อให้เธอได้กลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศไทยโดยเร็วที่สุด
เบื้องต้นมีการประสานงานไปยัง มูลนิธิกระจกเงา แล้ว แต่ยังคงรอความชัดเจนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ปมเอกสารดังกล่าว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: