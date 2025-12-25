วอนช่วย สาวไทย ติดคุกไต้หวัน โรคหัวใจกำเริบค รัฐ 2 ปท.โยนไปมา จนเนรเทศกลับไทยล่าช้า

ข่าว

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 14:38 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 14:41 น.
วอนช่วย สาวไทยป่วยโรคหัวใจกำเริบ ในคุกไต้หวัน รัฐ 2 ปท.โยนไปมา ทำเรื่องเนรเทศกลับไทยล่าช้า

หนุ่มไต้หวันร้องสื่อ แฟนสาวไทยป่วยโรคหัวใจกำเริบในคุกไต้หวัน วอนรัฐช่วยเร่งเอกสารเนรเทศกลับไทย หลังทำความดีช่วยตำรวจทลายแก๊งยาเสพติด

เพจดัง Drama-addict ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวร้องทุกข์จากชายชาวไต้หวันรายหนึ่ง ที่ส่งข้อความขอความช่วยเหลือด่วน แฟนสาวชาวไทย นางสาวอารยา พราหมพรม กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากในเรือนจำไต้หวัน ทั้งปัญหาสุขภาพและขั้นตอนทางเอกสารล่าช้า

ข้อมูลระบุว่า นางสาวอารยาได้หลงผิดเข้าร่วมขบวนการลักลอบนำกัญชาเข้าไต้หวันจนถูกจับกุม แต่ในระหว่างการสอบสวน เธอได้ตัดสินใจกลับใจให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันอย่างเต็มที่ จนนำไปสู่การขยายผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดได้แบบยกแก๊ง

ต่อมาศาลไต้หวันจึงพิจารณา ลดหย่อนโทษ ให้ตามกฎหมาย (Article 66) ซึ่งปัจจุบันถูกจำคุกมาแล้วประมาณ 5 เดือน

ทางแฟนหนุ่มชาวไต้หวันระบุว่า หากนับรวมส่วนลดหย่อนโทษ ถือว่าเธอจำคุกมาเพียงพอแล้วที่จะเข้าสู่กระบวนการ เนรเทศ ส่งตัวกลับประเทศไทย แต่ปัญหาใหญ่ที่ทำให้เรื่องไม่คืบหน้าคือ ขั้นตอนทางเอกสาร ที่เกิดความสับสนระหว่างหน่วยงานของสองประเทศ

ฝั่งไทย แจ้งว่าต้องรอทางไต้หวันอนุมัติเอกสารก่อน ฝั่งไต้หวัน แจ้งว่าต้องรอทางไทยอนุมัติเอกสารมาก่อน ทำให้เกิดสภาวะสุญญากาศ ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มดำเนินการจากจุดไหนต่อ

สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือ นางสาวอารยามีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจ เริ่มมีอาการกำเริบ เหนื่อยหอบ ภายในเรือนจำ ทางแฟนหนุ่มจึงร้อนใจอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดกระบวนการเนรเทศ เพื่อให้เธอได้กลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศไทยโดยเร็วที่สุด

เบื้องต้นมีการประสานงานไปยัง มูลนิธิกระจกเงา แล้ว แต่ยังคงรอความชัดเจนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ปมเอกสารดังกล่าว

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

