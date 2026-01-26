ข่าวกีฬา

ตำนาน F1 ที่ยังมีลมหายใจ พบสัญญาณบวกสุดรอบ 12 ปี ลบข่าวลือ “สื่อสารผ่านดวงตา”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 21:03 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 20:12 น.
61
มิชาเอลชูมัคเกอร์ ข่าว
แฟ้มภาพ

แหล่งข่าวเผย “ตำนาน F1” เริ่มขยับนั่งวีลแชร์ได้ พร้อมรับรู้เรื่องราวรอบตัว แม้ยังต้องดูแลใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก ท่ามกลางการรักษาความลับสุดยอดของครอบครัว

โชคชะตาอาจพรากเขาไปจากสนามแข่ง แต่หัวใจของนักสู้อย่าง มิชาเอล ชูมัคเกอร์ (Michael Schumacher) ยังคงไม่ยอมจำนน นับเป็นเวลากว่า 12 ปีแล้วที่โลกมอเตอร์สปอร์ตต้องตกอยู่ในความเงียบงัน หลังอุบัติเหตุสกีสุดสยอง ณ เทือกเขาแอลป์ในปี 2013 ที่เปลี่ยนชีวิตแชมป์โลกฟอร์มูลาวัน 7 สมัยไปตลอดกาล

ล่าสุด มีรายงานจากสื่อต่างประเทศที่สร้างแรงสั่นสะเทือนและจุดประกายความหวังให้กับแฟนคลับทั่วโลก เมื่อแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ยอดนักขับวัย 57 ปีรายนี้ ไม่ต้องนอนติดเตียงอีกต่อไป

แม้ข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับอาการป่วยจะถูกเก็บงำเป็นความลับสุดยอดโดย คอรินนา ภรรยาผู้ซื่อสัตย์ แต่ข้อมูลใหม่ระบุว่า ชูมัคเกอร์มีความคืบหน้าในการฟื้นฟูร่างกายอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันเขาสามารถลุกขึ้นมานั่งบนรถเข็นวีลแชร์ได้แล้ว ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาสามารถถูกพาลัดเลาะไปตามคฤหาสน์หรูในมายอร์กา หรือสูดอากาศบริสุทธิ์ริมทะเลสาบเจนีวาได้ แทนที่จะต้องถูกจำกัดพื้นที่อยู่เพียงบนเตียงพยาบาล

แต่อย่างไรก็ตาม เขายังคงต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชม. โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลส่วนตัว เพื่อประคับประคองการฟื้นตัวที่เปราะบางนี้

ภาพ IG @michaelschumacher
ภาพ IG @michaelschumacher

ลบข่าวลือ “สื่อสารผ่านดวงตา”

ก่อนหน้านี้มีกระแสคาดการณ์ว่า ตำนานักซิ่งอาจหลงเหลือเพียงความสามารถในการกะพริบตาเพื่อสื่อสารเท่านั้น แต่แหล่งข่าวคนสำคัญยืนยันว่าสถานการณ์จริงก้าวหน้าไปมากกว่านั้น

“เขาสามารถรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้หลายอย่าง แม้อาจจะไม่ทั้งหมดก็ตาม” แหล่งข่าวระบุ

นี่คือคำยืนยันที่ดับข่าวลือที่ว่าเขากลายเป็นเจ้าชายนิทราที่ไร้ความรู้สึก และสะท้อนให้เห็นว่า “เครื่องจักรสีแดง” แห่งแฟร์รารีรายนี้ยังคงสื่อสารกับโลกภายนอกในแบบฉบับของตนเอง

ภาพ IG @michaelschumacher

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ครอบครัวชูมาเกอร์ต้องเผชิญกับทั้งความเจ็บปวดและการถูกคุกคามความเป็นส่วนตัว ล่าสุดเมื่อปีก่อน อดีตลูกจ้าง 3 ราย เพิ่งถูกตัดสินโทษหลังพยายามแบล็กเมลครอบครัวด้วยภาพถ่ายลับในสภาพปัจจุบันของเขา ขณะที่ จีน่า-มาเรีย ลูกสาวของเขาก็เพิ่งโพสต์ภาพย้อนวันวานที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มในวันเกิดของพ่อ พร้อมคำนิยามสั้นๆ ที่กินใจว่า “The best forever”

หากจะถามว่าในยุคเรืองรอง มิชาเอล ชูมาเกอร์ (Michael Schumacher) เก่งระดับไหน คำตอบที่สั้นที่สุดคือเขาคือ “ราชาแห่งความเร็ว” ผู้ปฏิวัติวงการฟอร์มูลาวันไปตลอดกาล

ทักษะที่พิสูจน์ความเหนือมนุษย์ของชูมาเกอร์ได้ดีที่สุดคือการขับบนสนามที่ฝนตกหนัก ในขณะที่นักแข่งคนอื่นประคองรถให้อยู่ในสนามยังยาก แต่ชูมาเกอร์กลับขับได้เร็วราวกับถนนแห้ง ตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดคือ Spanish Grand Prix 1996 เขาขับทำเวลาทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ 2 ไปกว่า 45 วินาที จนได้รับฉายาว่า “Regenkönig” (ราชาแห่งสายฝน)

ก่อนชูมาเกอร์จะย้ายมา Ferrari ในปี 1996 ทีมม้าลำพองตกต่ำถึงขีดสุด ไม่ได้แชมป์โลกมานานเกือบ 2 ทศวรรษ แต่ชูมาเกอร์ไม่ได้แค่มาขับ เขาพาทีมงานสมองเพชรจาก Benetton มาด้วย และลงไปคลุกคลีกับการพัฒนารถทุกรายละเอียด จนสร้างยุค “Ferrari Dominance” คว้าแชมป์โลกติดต่อกัน 5 สมัย (2000-2004) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ในสมัยก่อน นักแข่ง F1 หลายคนยังมีไลฟ์สไตล์แบบเพลย์บอย ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ แต่ชูมาเกอร์คือคนแรกที่เข้ายิมอย่างบ้าคลั่ง เขามีร่างกายที่แข็งแกร่งระดับนักกีฬาโอลิมปิก เพื่อให้ทนต่อแรง $G$ (G-Force) ได้ตลอดทั้งสนามโดยที่ความเข้มข้นไม่ตกเลยแม้แต่วินาทีเดียว ทำให้เขาสามารถขับแบบ “Qualifying Laps” (ขับเต็มสปีดเหมือนรอบคัดเลือก) ต่อเนื่องได้ตลอดการแข่งขัน

และสถิติที่เคยถูกมองว่าเป็น “อมตะ”ก่อนที่ ลูอิส แฮมิลตัน จะก้าวขึ้นมาทำลายสถิติ สถิติของชูมาเกอร์ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครมาโค่น จากการขึ้นแท่นแชมป์โลก 7 สมัยชนะการแข่งขัน 91 ครั้งขึ้นโพเดียม 155 ครั้ง

ปัจจุบันในวันที่รถแข่งหมายเลข 1 ของเขาอาจกลายเป็นเพียงของสะสมราคาแพงในสนามประมูล แต่สำหรับครอบครัวและแฟนๆ การได้เห็นเขาลุกขึ้นมานั่งมองแสงแดดบนวีลแชร์ได้อีกครั้ง คือ “ชัยชนะ” ที่ยิ่งใหญ่กว่าถ้วยรางวัลใดๆ ที่เขาเคยคว้ามาตลอดชีวิตนักแข่ง.

ภาพ IG @michaelschumacher
ภาพ IG @michaelschumacher
ภาพ IG @michaelschumacher
ภาพ IG @michaelschumacher
ภาพ IG @michaelschumacher

อ่านข่าวกีฬาทั่วโลก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หมอเตือน 10 สัญญาณอันตราย &quot;โรคหัวใจ&quot; ห้ามมองข้าม อายุน้อยก็เสี่ยง ผลพวงโควิด ข่าวต่างประเทศ

หมอเตือน 10 สัญญาณอันตราย “โรคหัวใจ” ห้ามมองข้าม อายุน้อยก็เสี่ยง ผลพวงโควิด

14 วินาที ที่แล้ว
มิชาเอลชูมัคเกอร์ ข่าว ข่าวกีฬา

ตำนาน F1 ที่ยังมีลมหายใจ พบสัญญาณบวกสุดรอบ 12 ปี ลบข่าวลือ “สื่อสารผ่านดวงตา”

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อดีตกุนซือทีมชาติสเปนถูกไล่ออก หลังใช้ “ChatGPT” วางแผนซ้อมให้นักเตะในทีม จนไม่ได้พัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

ชาอึนอู ก้มหัวขอโทษ ปมข่าวเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน ยินดีรับทุกผลตัดสิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงพ่นน้ำใส่ผู้โดยสารในรถไฟฟ้า MRt ข่าวต่างประเทศ

แทบอ้วก มนุษย์ป้ากรอกน้ำใส่ปาก พ่นใส่คนบนรถไฟฟ้า ขุดพบป่วยจิต สั่งโทษหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
CSI LA คดีทนายแก้วล่าสุด ข่าว

เพจดังโพสต์ร่ายยาว หลังกระแสตีกลับเล่นแรงทนายดังเกินไป ! ซัดสังคมสองมาตรฐาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 26 มกราคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 26 มกราคม 2569 ทุกรางวัล เลข 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยโฉมแบบพระเมรุมาศ &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; แม่ของแผ่นดิน กำหนดวันก่อสร้าง ข่าวในพระราชสำนัก

เผยโฉมแบบพระเมรุมาศ “สมเด็จพระพันปีหลวง” แม่ของแผ่นดิน กำหนดวันก่อสร้าง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้โฮ 3 วันติดเพราะฮอร์โมนช่วงประจำเดือนมา บันเทิง

แห่ห่วง เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติดจนตาบวม ช่วงเปราะบาง ร่างกาย-จิตใจพัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เละเป็นซาก! เก๋งชนสิบล้อแต่คนขับดวงแข็งโป๊ก! แค่หัวแตก แถมให้ครบเลขทะเบียน-พระที่ห้อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รูปหลุด-คลิปโป๊ แจ้งศาลสั่งลบได้ทันที 24 ชั่วโมง ไม่ต้องรอตำรวจ มีผลแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. นราธิวาส เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต : เลือกตั้ง 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา เปิดใจสถานะพ่อกับ ปู กนกวรรณ บันเทิง

ลูก ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ เคลียร์สถานะ พ่อ-ปู กนกวรรณ หลังลั่นหมดบุญ เลิกกันจริงไหม?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ธรรมนัส&quot; เคลียร์ชัด ถอนฟ้อง &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; 100 ล้าน เพราะแจ้งความซ้ำ ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” เคลียร์ชัด ถอนฟ้องหมิ่นประมาท “ไอซ์ รักชนก” 100 ล้าน เหตุแจ้งความซ้ำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซอร์วิสชาร์จโรงแรมภูเก็ตปีล่าสุด เศรษฐกิจ

โรงแรมดังภูเก็ต แจงเงื่อนไขหลังโซเชียลแห่แชร์ “เซอร์วิสชาร์จ” สูงกว่าแสนบาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม เปิดพิเศษ 50 เขต ทำบัตรประชาชน วันหยุด รองรับ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

กทม เปิด 50 เขต ทำบัตรประชาชน วันหยุด รองรับ เลือกตั้ง 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ “น้าเน็ก” พิธีกรฝีปากกล้า ขวัญใจชาวโซเชียล เจ้าของวลี “อย่าหาว่าน้าสอน”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต เปิด นโยบายแต่ละพรรค 2569 ครบ 57 พรรค อ่านที่นี่ ข่าวการเมือง

กกต เปิด นโยบายแต่ละพรรค 2569 ครบ 57 พรรค อ่านที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขนลุก! ทหารกัมพูชา วิปริตหนัก มีเซ็กส์ประตูหลังเพื่อน ท่อ PVC ยังโดนข่มขืน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ปัตตานี เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต : เลือกตั้ง 2569

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพชรบูรณ์ผวา! เสียงปริศนาดังสนั่น คล้ายระเบิด ทำบ้านสั่นสะเทือน เกิดอะไรขึ้น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพจีนสั่งปลดมือขวา ‘สี จิ้นผิง’ หลังถูกจับได้ว่าขายความลับอาวุธนิวเคลียร์ให้สหรัฐฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สหัสวัต&quot; จี้ถาม ประกันสังคม ใช้งบ 35 ล้าน ตัดสูทแจก จนท. 7,000 คน จากไหน ข่าว

“สหัสวัต” จี้ถาม ประกันสังคม ใช้งบ 35 ล้าน ตัดสูทแจก จนท. 7,000 คน จากไหน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป นางแบบกราเวียร์ญี่ปุ่นอวดภาพเอ็กซ์เรย์ปอด แต่ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุด ทำยอดวิวพุ่งทะลุ 43 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคมบินเฟิร์สคลาส ข่าว

โพสต์ฉบับเต็ม “อ.ณัฐ” แฉ “บอร์ดสปส.” เกือบเต็มน่านฟ้าปี 68 ที่สรยุทธเดือดหนัก!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 21:03 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 20:12 น.
61
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเตือน 10 สัญญาณอันตราย &quot;โรคหัวใจ&quot; ห้ามมองข้าม อายุน้อยก็เสี่ยง ผลพวงโควิด

หมอเตือน 10 สัญญาณอันตราย “โรคหัวใจ” ห้ามมองข้าม อายุน้อยก็เสี่ยง ผลพวงโควิด

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569

ชาอึนอู ก้มหัวขอโทษ ปมข่าวเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน ยินดีรับทุกผลตัดสิน

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
หญิงพ่นน้ำใส่ผู้โดยสารในรถไฟฟ้า MRt

แทบอ้วก มนุษย์ป้ากรอกน้ำใส่ปาก พ่นใส่คนบนรถไฟฟ้า ขุดพบป่วยจิต สั่งโทษหนัก

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
CSI LA คดีทนายแก้วล่าสุด

เพจดังโพสต์ร่ายยาว หลังกระแสตีกลับเล่นแรงทนายดังเกินไป ! ซัดสังคมสองมาตรฐาน

เผยแพร่: 26 มกราคม 2569
Back to top button