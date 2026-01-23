ดูดวง

3 ราศี ดวงเจรจาเด่น ปิดดีลสวย ต่อรองชนะเลิศ

เผยแพร่: 24 ม.ค. 2569 05:00 น.
52
ดูดวงวันนี้ 24 1 69

เช็ก 3 ราศี ใครมีนัดเซ็นสัญญา คุยธุรกิจ หรือขอปรับตำแหน่ง นาทีนี้ปากพารวย พูดอะไรก็ได้เปรียบ คู่แข่งต้องยอมสยบ

สวัสดีชาวมูเตลูและผู้ติดตามดวงชะตาทุกท่าน วันนี้ดวงดาวแห่งการสื่อสารโคจรทำมุมดีเป็นพิเศษ ส่งผลให้พลังแห่งวาทศิลป์โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในเรื่องของการ “เจรจาต่อรอง” ใครที่กำลังกังวลเรื่องการเซ็นสัญญา การทวงหนี้ หรือการดีลงานยากๆ วันนี้ขอให้พกความมั่นใจมาเต็มร้อย เพราะมี 3 ราศีที่ดวงการพูดเปิดทาง ต่อรองแล้วได้เปรียบ ชนิดที่ว่าคู่สนทนาต้องคล้อยตาม

1. ราศีเมถุน

ชาวเมถุนวันนี้สมองแล่นเร็วมาก! เทพแห่งการสื่อสารสถิตอยู่ที่ริมฝีปาก คุณมีจังหวะการพูดที่แพรวพราว รู้ว่าควรพูดตอนไหนและควรเงียบตอนไหน การเจรจาซื้อขาย นายหน้า หรือ Sale ปิดยอด วันนี้คุณจะสามารถโน้มน้าวใจลูกค้าให้ตัดสินใจได้ทันที หรือหากใครกำลังถูกกดราคา คุณจะมีคำพูดที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเกรงใจจนต้องยอมเพิ่มข้อเสนอให้

2. ราศีกันย์

ไม่ได้มาเล่นๆ แต่มาด้วยข้อมูลที่แน่นปึก! วันนี้ชาวราศีกันย์โดดเด่นเรื่องการเจรจาในเชิงลึก การตรวจสอบสัญญา หรือข้อตกลงทางกฎหมาย ใครที่มีนัดคุยเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ ขอขึ้นเงินเดือน หรือคุยเรื่องผลประโยชน์ วันนี้คุณจะเห็นช่องโหว่ หรือจุดเล็กๆ น้อยๆ ที่คนอื่นมองข้าม และนำมาใช้เป็นข้อต่อรองให้คุณได้รับผลประโยชน์สูงสุด ฝ่ายตรงข้ามจะเถียงไม่ออกเพราะหลักฐานคุณแน่นจริง

3. ราศีตุลย์

ความยุติธรรมและบุคลิกที่ดูดีคืออาวุธร้ายกาจของชาวตุลย์ในวันนี้ ดาวศุกร์ส่งผลให้คุณดูมีเมตตามหานิยม พูดอะไรก็น่าฟัง ดูไม่ก้าวร้าวแต่ทรงพลัง เหมาะมากสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือการเจรจาหุ้นส่วนทางธุรกิจ คุณจะสามารถเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร หรือเปลี่ยนเงื่อนไขที่เสียเปรียบให้กลับมาแฟร์ (หรือคุณได้กำไรนิดๆ) โดยที่อีกฝ่ายก็แฮปปี้ เรียกว่า Win-Win ทั้งคู่ แต่คุณ Win มากกว่าหน่อย

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

