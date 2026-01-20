ข่าวดาราบันเทิง

ด่วน! บุกจับ “ดีเจมือปลาหมึก” สุดฉาว อ้างสอนงานแต่ลวนลาม-บังคับจับของลับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 12:01 น.
282

ด่วน! รวบคาอยุธยา “ดีเจชายมือปลาหมึก” หลังถูกสาวแฉพฤติกรรมสุดฉาว อ้างสอนงานแต่ลวนลาม-บังคับจับของลับ

สืบเนื่องจากกรณีดราม่า ดีเจสาวออกมาโพสต์แฉพฤติกรรมคุกคามทางเพศของรุ่นพี่ในวงการ ล่าสุดเมื่อเวลา 11.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาล (สืบ น.) ร่วมกับ สน.นิมิตรใหม่ ได้นำกำลังเข้าจับกุมตัวดีเจปลาหมึกได้แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมตัวเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อนำส่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ให้ทาง “บิ๊กสยาม” ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ทำการซักถามปากคำด้วยตนเอง

เรื่องราวแดงขึ้นมาจาก ดีเจช่างภาพ เจ้าของโรงเรียนสอนดีเจชื่อดัง ถูก “ดีเจอลิช” (นามสมมติ) ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยระบุว่าเธอถูกรุ่นพี่ที่เคารพรายนี้ใช้ความไว้ใจล่อลวงไปทำอนาจารระหว่างการถ่ายรูป มีการลวนลามร่างกายและกระทำที่รุนแรงถึงขั้นถอดกางเกงบังคับให้เธอจับอวัยวะเพศ เพื่อชักจูงให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่เธอไม่ยินยอม แม้เธอจะตั้งสติและเอาตัวรอดมาได้ แต่บาดแผลนี้กระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างรุนแรง

หลังจากโพสต์ของอลิชถูกเผยแพร่ออกไป กลับกลายเป็นการเปิดโปงพฤติกรรมต่อเนื่อง เมื่อมีเหยื่อรายอื่นๆ ทยอยออกมาแฉพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน หนึ่งในนั้นคือ “ดีเจพลอย” (นามสมมติ) ที่เปิดเผยว่าตนเองก็ตกเป็นเหยื่อเช่นกัน

ดีเจพลอยเล่าว่า ติดต่อเพื่อไปเรียนดีเจเพิ่มเติม แต่กลับถูกชักชวนให้ทำคอนเทนต์วาบหวิวลง OnlyFans ถูกลวนลามขณะถ่ายรูปโปรไฟล์ ทั้งการจับหน้าอก พยายามให้จับของลับ ซึ่งผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะทีเผลอเข้ามาประชิดตัวจากด้านหลังจนตนต้องดิ้นรนหนีออกมา

สิ่งที่น่าตกใจคือ นอกจากผู้ก่อเหตุจะไม่มีคำขอโทษใดๆ แล้ว ยังกำชับเหยื่อด้วยถ้อยคำเห็นแก่ตัวว่า “ห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกเมียที่บ้าน” พร้อมทั้งทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ยังคงทักมาชวนไปที่โรงเรียนตามปกติ จนกระทั่งเรื่องแดงและนำมาสู่การจับกุมในวันนี้ ซึ่งรายละเอียดทางคดีและความคืบหน้าในการสอบสวน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการแถลงให้ทราบต่อไป

แฉ “DJ มือปลาหมึก” อ้างดันงานก่อนลากถ่ายเซ็กซี่-ขืนใจ เหยื่อโผล่โหนกระแส

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ภาพของนายรัฐติกร ที่มีพฤติกรรมชอบแต่งหญิงเพื่อหลบหนีจากการจับกุม ข่าวอาชญากรรม

ยังจับไม่ได้ “รัฐติกร” มือฆ่าสาวโรงแรมหัวหิน แฉพฤติกรรมแสบ ชอบแต่งหญิงหนีคดี

27 วินาที ที่แล้ว
จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก ข่าว

จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับไทยเดือด ค่าย YG รับงานเบียร์เขมร ให้วงไอดอล TREASURE แห่แบนคอนเสิร์ต

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.หนองคาย 3 เขต รวม 20 คน ลุยศึกเลือกตั้ง 2569

30 นาที ที่แล้ว
เจ๋งดอกจิก ป่วยไม่ได้มาศาล ข่าวการเมือง

ไม่รอด! ศาลยืนจำคุก เจ๋ง ดอกจิก 5 ปี 4 เดือน คดีนปช.ชุมนุมปี 53

39 นาที ที่แล้ว
การทดสอบ Cell Broadcast ในวันที่ 20 มกราคม 2569 จะมีเสียงเตือนดัง 8 วินาที ข่าว

วันนี้ เวลา 14.00 น. มือถือดังทั่วประเทศ ทดสอบ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยระดับชาติ

49 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชทัณฑ์ สร้างความเข้าใจ กรณีพักโทษ “ทักษิณ” ไม่มีเลือกปฏิบัติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โกดัง Flash Express สาขาคลองหลวง มีพัสดุตกค้างจำนวนมากจนล้นพื้นที่ ข่าว

เช็กพัสดุด่วน! Flash Express สาขาคลองหลวง ของค้างกองพะเนิน ลูกค้าหวั่นส่งไม่ทัน?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยโดนหางเลข &quot;พายุสนามแม่เหล็กโลก&quot; รุนแรงสุดรอบ 23 ปี GISTDA เผย กระทบสุขภาพไหม ข่าว

ไทยโดนหางเลข “พายุสนามแม่เหล็กโลก” รุนแรงสุดรอบ 23 ปี GISTDA เผย กระทบสุขภาพไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ข่าวอาชญากรรม

สถานการณ์ “บ้านเปาะยานิ” จ.ยะลา เหตุโจมตีใส่เจ้าหน้าที่ คนร้ายเสียชีวิตแล้ว 1 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปวงจรปิดแสดงนาทีที่คนร้ายทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินอย่างโหดเหี้ยม ข่าวอาชญากรรม

คลิปวงจรปิดนาที ฆาตกรเหี้ยม ทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินดับ ตร.กางหมายจับล่าตัวด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม เปิดชีวิต เคยติดยา ตามหาแม่ โดนด่าต้นเหตุ น้าค่อมตาย จนเกือบถอดใจออกจากวงการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน! บุกจับ “ดีเจมือปลาหมึก” สุดฉาว อ้างสอนงานแต่ลวนลาม-บังคับจับของลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้ ซากเครนถล่มพระราม 2 เจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่สนกระแสค้าน “ทรัมป์” อ้างเหตุผลเดินหน้าฮุบกรีนแลนด์ เพราะชวดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เจ เจตริน ไม่ทน ซัดคนปั่นข่าวทะเลาะลูก ตอบชัด ที่บ้านไม่คุยการเมือง-ทำแต่งาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบรักอีกคู่! นุช จิตภักดี ตอบชัดสาเหตุเลิก ดีเจภูมิ ยันที่ผ่านมาไม่เคยเสียดาย ข่าวดารา

จบรักอีกคู่! นุช จิตภักดี ตอบชัดสาเหตุเลิก ดีเจภูมิ ยันที่ผ่านมาไม่เคยเสียดาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระนาคปรกช่องอานม้า สุรินทร์ ข่าวการเมือง

เสริมมงคลช่องอานม้า! คลิปอัญเชิญ “พระนาคปรก” ประดิษฐานแทนเทวรูปเขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแสงรันเวย์ “วาเลนติโน” ดีไซเนอร์ระดับตำนาน เสียชีวิตวัย 93 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสซี่ระทึก! ฉลามบุกโจมตีเหยื่อ 2 รายในซิดนีย์ภายใน 24 ชั่วโมง เตือนประชาชนงดเล่นน้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นถูกแท็กซี่ไทยเรียกเก็บค่าโดยสารสูงถึง 10,000 เยน ข่าว

งามหน้า! แท็กซี่ไทยไถ่ค่ารถ 1 หมื่นเยน หนุ่มญี่ปุ่นขวัญเสีย ตัดใจบินกลับทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าขนมจีนใจดำ หนองปรือ ข่าวภูมิภาค

ขนมจีนมื้อ 1400 ! น้าหลานสแกนผิดชีวิตเปลี่ยน แม่ค้าท้าแจ้งความ-ตร.ยกหูเจอตัดสาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเนย พลเมืองดีช่วยเหยื่อกราดยิงโคราชเสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย น้องเนย ฮีโร่ช่วยเหยื่อกราดยิงโคราช ประสบอุบัติเหตุ จากไปกะทันหัน วัยเพียง 32

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 12:01 น.
282
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพของนายรัฐติกร ที่มีพฤติกรรมชอบแต่งหญิงเพื่อหลบหนีจากการจับกุม

ยังจับไม่ได้ “รัฐติกร” มือฆ่าสาวโรงแรมหัวหิน แฉพฤติกรรมแสบ ชอบแต่งหญิงหนีคดี

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

แฟนคลับไทยเดือด ค่าย YG รับงานเบียร์เขมร ให้วงไอดอล TREASURE แห่แบนคอนเสิร์ต

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

รายชื่อผู้สมัคร สส.หนองคาย 3 เขต รวม 20 คน ลุยศึกเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button