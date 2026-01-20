ด่วน! บุกจับ “ดีเจมือปลาหมึก” สุดฉาว อ้างสอนงานแต่ลวนลาม-บังคับจับของลับ

ด่วน! รวบคาอยุธยา “ดีเจชายมือปลาหมึก” หลังถูกสาวแฉพฤติกรรมสุดฉาว อ้างสอนงานแต่ลวนลาม-บังคับจับของลับ
สืบเนื่องจากกรณีดราม่า ดีเจสาวออกมาโพสต์แฉพฤติกรรมคุกคามทางเพศของรุ่นพี่ในวงการ ล่าสุดเมื่อเวลา 11.45 น. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาล (สืบ น.) ร่วมกับ สน.นิมิตรใหม่ ได้นำกำลังเข้าจับกุมตัวดีเจปลาหมึกได้แล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมตัวเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อนำส่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ให้ทาง “บิ๊กสยาม” ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ทำการซักถามปากคำด้วยตนเอง
เรื่องราวแดงขึ้นมาจาก ดีเจช่างภาพ เจ้าของโรงเรียนสอนดีเจชื่อดัง ถูก “ดีเจอลิช” (นามสมมติ) ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยระบุว่าเธอถูกรุ่นพี่ที่เคารพรายนี้ใช้ความไว้ใจล่อลวงไปทำอนาจารระหว่างการถ่ายรูป มีการลวนลามร่างกายและกระทำที่รุนแรงถึงขั้นถอดกางเกงบังคับให้เธอจับอวัยวะเพศ เพื่อชักจูงให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่เธอไม่ยินยอม แม้เธอจะตั้งสติและเอาตัวรอดมาได้ แต่บาดแผลนี้กระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างรุนแรง
หลังจากโพสต์ของอลิชถูกเผยแพร่ออกไป กลับกลายเป็นการเปิดโปงพฤติกรรมต่อเนื่อง เมื่อมีเหยื่อรายอื่นๆ ทยอยออกมาแฉพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน หนึ่งในนั้นคือ “ดีเจพลอย” (นามสมมติ) ที่เปิดเผยว่าตนเองก็ตกเป็นเหยื่อเช่นกัน
ดีเจพลอยเล่าว่า ติดต่อเพื่อไปเรียนดีเจเพิ่มเติม แต่กลับถูกชักชวนให้ทำคอนเทนต์วาบหวิวลง OnlyFans ถูกลวนลามขณะถ่ายรูปโปรไฟล์ ทั้งการจับหน้าอก พยายามให้จับของลับ ซึ่งผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะทีเผลอเข้ามาประชิดตัวจากด้านหลังจนตนต้องดิ้นรนหนีออกมา
สิ่งที่น่าตกใจคือ นอกจากผู้ก่อเหตุจะไม่มีคำขอโทษใดๆ แล้ว ยังกำชับเหยื่อด้วยถ้อยคำเห็นแก่ตัวว่า “ห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกเมียที่บ้าน” พร้อมทั้งทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ยังคงทักมาชวนไปที่โรงเรียนตามปกติ จนกระทั่งเรื่องแดงและนำมาสู่การจับกุมในวันนี้ ซึ่งรายละเอียดทางคดีและความคืบหน้าในการสอบสวน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการแถลงให้ทราบต่อไป
