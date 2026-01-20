หมิว สิริลภัส เลิกเล่นการเมือง คัมแบ็กรับงานบันเทิงเต็มสูบ หลังมรสุมรุมเร้า

หมิว สิริลภัส กองตระการ เปิดใจพักงานการเมือง กลับมารับงานบันเทิงเต็มตัว หลังเจอมรสุมแม่ถูกโกงเงินล้าน-สุขภาพทรุด เผยเงินเก็บเหลือไม่ถึง 2 เดือน ยันยังขับเคลื่อนประเด็นสังคมในฐานะ Active Citizen
ทำเอาแฟนคลับส่งกำลังใจรัวๆ เมื่อ หมิว สิริลภัส กองตระการ อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน ออกมาเปิดใจประกาศพักเส้นทางการเมืองชั่วคราว เพื่อกลับมารับงานในวงการบันเทิงแบบเต็มระบบ อีกครั้ง เจ้าตัวยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่ากำลังเผชิญวิกฤตทางการเงินอย่างหนัก โดยเงินเก็บที่มีอยู่สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นเหลือใช้ได้อีก ไม่เกิน 2 เดือน เท่านั้น
มรสุมรุมเร้า สุขภาพทรุด-แม่โดนโกงเงินล้าน
สำหรับสาเหตุของการตัดสินใจครั้งนี้ หมิวเปิดเผยว่ามาจากมรสุมชีวิตที่ถาโถมพร้อมกัน 2 ด้านหลัก คือ ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ที่กำเริบหนักเมื่อเจอฝุ่นจากการลงพื้นที่ จนต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ร่างกายส่งสัญญาณว่าต้องการการซ่อมแซม
นอกจากนี้ ครอบครัวต้องเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อคุณแม่ถูกมิจฉาชีพ (Scammer) หลอกโอนเงินสูญเสียไปกว่า 1.2 ล้านบาท ทำให้หมิวต้องนำเงินเก็บส่วนตัวมาช่วยพยุงสถานการณ์จนแทบหมดหน้าตัก
หมิวยังได้เปิดเผยข้อเท็จจริงเรื่องรายได้จากการเป็นผู้แทนราษฎร ที่หลายคนมองว่าเงินเดือนหลักแสนน่าจะสุขสบาย แต่ความจริงแล้วเมื่อหักลบค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ จ้างผู้ช่วย และภาระที่ต้องโอนช่วยเหลือครอบครัว ทำให้เหลือเงินเก็บจริงต่อเดือน “ไม่ถึง 30,000 บาท” ซึ่งไม่เพียงพอต่อการกู้วิกฤตการเงินในครั้งนี้ จึงจำเป็นต้องกลับมาทำอาชีพที่ถนัดเพื่อหารายได้เพิ่ม
คัมแบ็กรับทุกงาน แต่ขอเว้น “เซ็กซี่”
ในส่วนของการรับงานบันเทิง หมิวยืนยันว่า “พร้อมรับทุกงาน” ไม่ว่าจะเป็นพิธีกร ละคร ซีรีส์ หรืองานรีวิวสินค้า โดยเริ่มมีงานติดต่อเข้ามาบ้างแล้ว เช่น งานพิธีกรกรุงเทพกลางแปลง แต่เจ้าตัวระบุว่าจะขอเลือกรับงานให้เหมาะสมกับวัย 39 ปีมากขึ้น โดยเฉพาะงานถ่ายแบบเซ็กซี่ที่เคยทำในอดีตอาจจะไม่ได้รับแล้ว แต่จะเน้นใช้ทักษะการพูดและการแสดงที่เป็นจุดแข็งแทน
แม้จะถอดหัวโขน ส.ส. แล้ว แต่หมิวย้ำทิ้งท้ายว่าจะยังคงเป็น Active Citizen ที่ขับเคลื่อนสังคมต่อไป โดยเฉพาะประเด็น “สุขภาพจิต” ที่เธอให้ความสำคัญมาตลอด พร้อมฝากถึงทุกคนว่าไม่ต้องยึดติดภาพลักษณ์นักการเมือง ให้มองเธอเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวเช่นกัน
