คิมซอนโฮ พูดได้กี่ภาษา? หลังรับบทล่ามอัจฉริยะในซีรีส์ใหม่ Netflix

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 09:25 น.
คิมซอนโฮพูดได้กี่ภาษาในซีรีส์ใหม่ ต้องใช้ภาษาเกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น และอิตาลี
ภาพจาก : IG/seonho__kim

รู้แล้ว คิมซอนโฮพูดได้กี่ภาษา จากข่าวซีรีส์เรื่องใหม่ Can This Love Be Translated? เผยเบื้องหลังสุดทุ่มเท ต้องใช้ 4 ภาษาในงานแสดงจริง ทั้งภาษาเกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น อิตาลี

กลายเป็นกระแสที่ถูกถามกันรัว ๆ ในไทยว่า คิมซอนโฮพูดได้กี่ภาษา หลังจากที่ซีรีส์ Netflix เรื่องใหม่ Can This Love Be Translated? (หรือชื่อไทยอย่างไม่เป็นทางการว่า “ยากชะมัดรักภาษาอะไร”) เริ่มปล่อยโปรโมตออกมา จนทำเอาแฟนคลับหลงเสน่ห์ในลุค ล่ามหนุ่ม สุดเท่กันทั้งไทม์ไลน์

เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และไม่สับสนระหว่างความสามารถจริง กับบทบาทในละคร ทีมงาน The Thaiger ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวต่างประเทศ ที่ระบุชัดเจนว่า ในเรื่อง Can This Love Be Translated?คิมซอนโฮ ต้องพูด 4 ภาษา ได้แก่

  • เกาหลี (ภาษาแม่)
  • อังกฤษ
  • ญี่ปุ่น
  • อิตาลี
คิมซอนโฮได้สัมภาษณ์ถึงความท้าทายในการพูดหลายภาษาในซีรีส์
ภาพจาก : IG/seonho__kim

ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเบื้องหลังความท้าทายนี้ว่า เขาต้องทำการบ้านอย่างหนัก โดยการซ้อมกับครูสอนภาษาอย่างเข้มข้น เพื่อให้การออกเสียง (Pronunciation) และจังหวะจะโคน (Intonation) ได้มาตรฐานและสมจริงที่สุดสำหรับแต่ละภาษา

ข่าวลือ 6 ภาษา มาจากไหน?

หลายคนอาจเห็นข้อมูลในโซเชียลมีเดียแชร์กันว่าเขารับบทพูดได้ถึง 6 ภาษา จุดนี้ต้องแยกแยะให้ออกว่า 6 ภาษา คือคุณสมบัติของตัวละคร (จูโฮจิน – ล่ามหนุ่มอัจฉริยะ) ไม่ใช่การยืนยันว่าคิมซอนโฮพูดคล่อง 6 ภาษาในชีวิตจริงแต่อย่างใด

สื่อบันเทิงต่างประเทศสรุปข้อมูลจากงานแถลงข่าวไว้ว่า ตัวละครนี้ถูกวางคาแรคเตอร์ให้เป็นล่ามระดับท็อปที่เชี่ยวชาญหลายภาษา ซึ่งในบริบทของบทละครมีการระบุถึงความสามารถที่ครอบคลุมไปถึง ภาษาจีน และ ภาษาฝรั่งเศส เพิ่มเติมด้วย แต่ในการถ่ายทำจริง สิ่งที่คิมซอนโฮต้องโฟกัสหลักๆ คือ 4 ภาษาข้างต้น

การแสดงของคิมซอนโฮในบทล่ามหนุ่มอัจฉริยะต้องใช้ 4 ภาษา
ภาพจาก : IG/seonho__kim

ซีรีส์ Can This Love Be Translated? ทำให้แฟนคลับถามถึงความสามารถของคิมซอนโฮ
ภาพจาก : IG/seonho__kim
คิมซอนโฮต้องฝึกซ้อมภาษาอย่างหนักเพื่อให้การแสดงสมจริงในซีรีส์
ภาพจาก : IG/seonho__kim
ข่าวลือว่าเขาพูดได้ 6 ภาษาเป็นเพียงคุณสมบัติของตัวละครในละคร
ภาพจาก : IG/seonho__kim
แฟนคลับหลงรักลุคใหม่ของคิมซอนโฮในบทล่ามหนุ่มสุดเท่
ภาพจาก : IG/seonho__kim
ซีรีส์ใหม่ของคิมซอนโฮสร้างกระแสถามถึงความสามารถทางภาษา
ภาพจาก : IG/seonho__kim
การพูดได้หลายภาษาของคิมซอนโฮช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับซีรีส์
ภาพจาก : IG/seonho__kim

