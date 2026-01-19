ข่าว

แจงกรณีมอบรางวัล “อิตาเลียนไทย” สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 11:35 น.
59

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงกรณีมอบรางวัล อิตาเลียนไทย สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ไม่ใช่การประเมินหรือรับรองภาพรวมของบริษัททั้งหมด

เรือเอก สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปรากฏภาพเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Thailand Safety Award) ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบให้แก่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในขณะนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคม ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2568 มีสถานประกอบกิจการในเครือบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับประเทศ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน 2475 ศูนย์ผลิตบริการ Formwork (การดำเนินการ) ประกอบกิจการประเภทผลิตโครงสร้างสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวต่อไปว่า การสมัครเข้าร่วมและการตรวจประเมินรางวัลดังกล่าว เป็นการพิจารณาแยกตามสาขา หน่วยงาน หรือโครงการ โดยแต่ละแห่งต้องมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นอิสระจากกัน และต้องผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัย การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและลูกจ้าง รวมถึงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในช่วงเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณา เป็นผลงานที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันสำหรับงานอุตสาหกรรม ส่วนงานก่อสร้างใช้ผลงาน 1 ปี แต่ต้องมีผลงานการก่อสร้างในช่วง 30-80% ของการก่อสร้าง โดยเงื่อนไขกำหนดว่าจะต้องไม่มีการถูกดำเนินคดีด้านความปลอดภัยทุกกรณี ไม่มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานที่ถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไปไม่เพิ่มขึ้น และจะต้องมีนโยบายการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สำหรับสถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่งดังกล่าว ได้ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ครบถ้วน และผ่านการตรวจประเมินตามข้อกำหนด จึงได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ในระดับประเทศ

ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอย้ำว่า หน่วยงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัล เป็นการพิจารณาเฉพาะส่วนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินเท่านั้น มิได้เป็นการประเมินหรือรับรองภาพรวมของบริษัททั้งหมด และส่วนที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นคนละส่วนกับการดำเนินการก่อสร้างอื่น ๆ โดยมีการบริหารจัดการแยกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแรงงานทุกคน พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการกำกับ ดูแล และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน และสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จับมือยิงหัวหน้าวง ร้ายกาจแบนด์ ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว 4 ราย คดีโหด “ยิงดับหัวหน้าวงดนตรีโคราช” มือลั่นไกยังลอยนวล

31 วินาที ที่แล้ว
พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ บันเทิง

พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อัจฉริยะ” ท้า “ชูวิทย์” ดีเบต ชี้เรื่องดีล บิ๊กโจ๊ก-พรรคส้ม เป็นข้อมูลเท็จ

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แจงกรณีมอบรางวัล “อิตาเลียนไทย” สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คกก. สอบวุ่น นักกีฬาสกีกระโดด ฉีดขยายอวัยวะเพศ ช่วยแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว

37 นาที ที่แล้ว
20 อันดับมหาเศรษฐีประจำปี 2026 ข่าวต่างประเทศ

เปิด 20 อันดับ มหาเศรษฐีโลกปี 2026 ครองแชมป์ความรวย เกินครึ่งมาจากประเทศนี้

42 นาที ที่แล้ว
น้องสาวซองดูฮี ส่งชันสูตร ข่าว

โพสต์สุดท้าย! น้องสาว “ซองดูฮี” ก่อนดิ่งสะพานขาว ล่าสุดส่งร่างพิสูจน์ รพ.ตำรวจ

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” ไม่ทน ยอมรับไม่ได้ “ชูวิทย์” จับแพะชนแกะ ใส่ร้ายพรรคประชาชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจมิรินด้า บันเทิง

เปิดโพสต์ ดีเจมิรินด้า เผยกำลังใจยังดี หลังเหตุรปภ.ภูเก็ตคุกคาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เดนมาร์ก ลั่นยุโรปจะไม่ถูกข่มขู่ หลัง “ทรัมป์” เตรียมขึ้นภาษี 8 ชาติยุโรป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 1/2568 รู้ผล 2 ก.พ. 2569 ข่าว

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 2568 ผ่านเว็บไซต์ เช็กรายชื่อที่นี่ 2 ก.พ. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อกัมพูชาตีข่าว “ฝรั่งปริศนา” ร่วมม็อบ ยุทั่วโลกคว่ำบาตรไทย ใส่ร้ายเป็น “ผู้รุกราน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การรถไฟไทย เสียใจเหตุเครนถล่ม ยืนยันพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้ง 2569 ซื้อเสียง 7500 ข่าวการเมือง

แฉสะพัด! เลือกตั้ง 69 ซื้อเสียงดุ กทม.อันดับ 1 จ่ายหัวละ 7500 เกลียดสุดรัฐมนตรีสีเทา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส.ลพบุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลพบุรี 4 เขต รวม 37 คน พรรคไหน เบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน เศรษฐกิจ

แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของห้องเอะใจ วัยรุ่นยืนกรานจะเช่าห้องเดิม ค้นเจอซิมบ็อกซ์ซ่อนอยู่ในเพดาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสีคิ้ว ถือยาบ้าขึ้นโรงพัก ข่าวอาชญากรรม

สาววัย 28 พกย้าบ้าเม็ดสุดท้าย ขึ้นโรงพักสีคิ้ว รับอยู่บ้านเลิกไม่ได้ เครียดมรสุมชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าทริปนรก ทัวร์ไทย 16 ชีวิต ถูกทิ้งกลางสนามบิน-เจ็บใช้ผ้าอนามัยซับเลือด บริษัททัวร์แจงแล้ว ข่าว

ดราม่าทริปนรก ทัวร์ไทย 16 ชีวิต ถูกทิ้งกลางสนามบิน-เจ็บใช้ผ้าอนามัยซับเลือด บริษัททัวร์แจงแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภชัย” เตรียมเอาผิดผู้ใช้เฟซบุ๊ก ปล่อยเฟคนิวส์ “อนุทิน” เป็นหลานบิ๊กรับเหมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก้ผ้ารีวิวรีสอร์ต เพิ่งรู้มีในไทย ต้องถอดหมด ห้ามมีเพศสัมพันธ์ แต่ทำกิจกรรมปกติได้หมด พร้อมย้ำกฎเหล็กห้ามละเมิด ข่าว

เปิดวาร์ป รีสอร์ตเปลือยในไทย สาวรีวิวสุดสยิว แก้หมด พร้อมย้ำกฎเหล็ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! รถไฟชนกันในสเปน ตายแล้ว 21 ศพ หวั่นยอดเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” แฉป้าคนสนิท “ไผ่ ลิกค์” ป่วนหาเสียง เตรียมถกฝ่ายกฎหมาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“จีน” จี้ “กัมพูชา” กวาดล้างอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ หลังคนจีนหายตัวต่อเนื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯ วันนี้ (19 ม.ค. 69) คุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง ข่าว

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ กทม. 12 เขตต้องระวัง แนะสวมหน้ากาก เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 11:35 น.
59
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับมือยิงหัวหน้าวง ร้ายกาจแบนด์

รวบแล้ว 4 ราย คดีโหด “ยิงดับหัวหน้าวงดนตรีโคราช” มือลั่นไกยังลอยนวล

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ

พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

“อัจฉริยะ” ท้า “ชูวิทย์” ดีเบต ชี้เรื่องดีล บิ๊กโจ๊ก-พรรคส้ม เป็นข้อมูลเท็จ

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

คกก. สอบวุ่น นักกีฬาสกีกระโดด ฉีดขยายอวัยวะเพศ ช่วยแข่งโอลิมปิกฤดูหนาว

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
Back to top button