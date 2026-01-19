แจงกรณีมอบรางวัล “อิตาเลียนไทย” สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงกรณีมอบรางวัล อิตาเลียนไทย สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ไม่ใช่การประเมินหรือรับรองภาพรวมของบริษัททั้งหมด
เรือเอก สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปรากฏภาพเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Thailand Safety Award) ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบให้แก่บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในขณะนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคม ดังนี้
ในปี พ.ศ. 2568 มีสถานประกอบกิจการในเครือบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับประเทศ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน 2475 ศูนย์ผลิตบริการ Formwork (การดำเนินการ) ประกอบกิจการประเภทผลิตโครงสร้างสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวต่อไปว่า การสมัครเข้าร่วมและการตรวจประเมินรางวัลดังกล่าว เป็นการพิจารณาแยกตามสาขา หน่วยงาน หรือโครงการ โดยแต่ละแห่งต้องมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นอิสระจากกัน และต้องผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัย การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและลูกจ้าง รวมถึงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในช่วงเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ ผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณา เป็นผลงานที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันสำหรับงานอุตสาหกรรม ส่วนงานก่อสร้างใช้ผลงาน 1 ปี แต่ต้องมีผลงานการก่อสร้างในช่วง 30-80% ของการก่อสร้าง โดยเงื่อนไขกำหนดว่าจะต้องไม่มีการถูกดำเนินคดีด้านความปลอดภัยทุกกรณี ไม่มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานที่ถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไปไม่เพิ่มขึ้น และจะต้องมีนโยบายการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สำหรับสถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่งดังกล่าว ได้ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ครบถ้วน และผ่านการตรวจประเมินตามข้อกำหนด จึงได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ในระดับประเทศ
ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอย้ำว่า หน่วยงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัล เป็นการพิจารณาเฉพาะส่วนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินเท่านั้น มิได้เป็นการประเมินหรือรับรองภาพรวมของบริษัททั้งหมด และส่วนที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นคนละส่วนกับการดำเนินการก่อสร้างอื่น ๆ โดยมีการบริหารจัดการแยกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแรงงานทุกคน พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการกำกับ ดูแล และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน และสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
