สับเละ! พนง.ศูนย์ดังตวาดคุณลุง “สมองไม่พกมาเหรอ” เหตุแค่จอดำแก้ไม่เป็น

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 ม.ค. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 18 ม.ค. 2569 14:32 น.
บีบหัวใจชาวเน็ต เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์เล่าเหตุการณ์ ณ ศูนย์บริการมือถือชื่อดัง พนักงานแสดงกิริยาแย่ใส่คุณลุงที่เข้ามาสอบถามเรื่องหน้าจอดำ ก่อนจะพบภาพสุดเศร้าลุงเดินไปหาซื้อเทปใสมาติดหน้าจอแทนฟิล์ม

เรื่องว่ากำลังเป็นประเด็นร้อน ! หลังจากที่เฟซบุ๊กแฟนเพจอีซ้อขยี้ข่าว :อีซ้อ ออกมาแฉพฤติกรรมสุดทนของพนักงานร้านมือถือแห่งหนึ่ง โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2569 ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาจากเพจระบุทำนองตั้งคำถามว่า เรื่องแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากพนักงานพูดจากระแทกเสียงใส่คุณลุงสูงวัย เพียงเพราะเข้าไปถามพนักงานว่า “จอดำ ทำยังไงดี ?”

แต่ไม่ทันะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ปรากฏพนักงานร้านดังกล่าวกลับพูดจาตอบกลับคุณลุงมาว่า “สมองไม่ได้พกมาด้วยหรอคะ”

ขณะเดียวกันในโพสต์ยังได้แนบภาพบันทึกหน้าจอของพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ว่า “ณ ศูนย์บริการ XXXX เราเข้าไปจ่ายเงินในนามสำนักงาน และมีลุงสูงอายุเข้ามาสอบถามพนักงานว่า จอดำ ทำยังไงดี (ซึ่งน่าจะเกิดจากการกดล็อกหน้าจอแล้วไม่เข้าใจ)”

“พนักงานเริ่มเสียงดัง มันแค่มืดค่ะ ไม่ได้เป็นไร! แบบกระแทกเสียง และยิ่งดังขึ้นอีกเพราะลุงถามย้ำ และนางก็กล่าวอีกว่า โอ้ยย นี่วันอะไรเนี่ย สมองไม่ได้พกมาด้วยเหรอคะ และพูดอีกมากมาย โกรธจนเลือดขึ้นหน้า และจิกมือไว้แรงมาก เพราะมาในนามสำนักงาน”

“มาทำงานซื้อของต่อที่คลังวิทยา และมาเจอลุงที่คลังวิทยา ลุงหาซื้อเทปใสไปติดหน้าจอ (คงเข้าใจว่าฟิล์ม ใช้ได้เหมือนกัน) ซึ่งลุงเหมือนมากระแทกความแค้น ตัดสินใจวางของสำนักงานแล้วเดินย้อนไป และไปกับXXXเพื่อนรัก ไม่มีใครห้ามใคร และตั้งใจคิดว่ามันไม่ยอมรับ”

“แต่ไม่เป็นไร พยานคือฉัน และกล้องวงจรปิด เวลา 09.41 น. วันที่ 13 มกราคม 2569 จบ”

“คุณลุงบอกว่าลุงไม่เป็นไร ลุงแก่แล้ว สมองคงไม่ดี งานบริการคือบริการ อดทนข่มนิสัยตัวเองไม่ได้ก็ไปทำอย่างอื่น”

ถึงตรงนี้ยังไม่มีการออกมาชี้แจงใดๆ จากศูนย์บริการมือถือดังกล่าว.

สับเละ! พนง.ศูนย์ดังตวาดคุณลุง “สมองไม่พกมาเหรอ” เหตุแค่จอดำแก้ไม่เป็น

แอต.มาดริด พบ อลาเบส ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

นักท่องเที่ยวที่วัดผาลาด เชียงใหม่ ต้องปฏิบัติตามกฎเพื่อรักษาความสงบ. ข่าว

เชียงใหม่เดือด! “วัดผาลาด” ขู่ปิดวัด เซ่นนักท่องเที่ยวปีนป่ายกลางวัด

ผู้ป่วยถูกรางวัล ข่าวภูมิภาค

เฮลั่นรพ. ผู้ป่วยถูกรางวัลที่ 1 สองใบ 12 ล้าน พร้อมเปิดที่มาเลขเหนี่ยวทรัพย์

คลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียลไม่เกี่ยวข้องกับโรงแรม Holiday Inn Phuket ข่าว

ด่วน! Holiday Inn Phuket ปฏิเสธข่าว ยัน ดราม่าคลิปดัง ไม่ได้เกิดที่โรงแรม

“ซองดูฮี” คาใจศพน้องสาวโดดสะพาน “ไม่ใส่ชั้นใน” จ่อส่งผ่าพิสูจน์หาความจริง

ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต ถูกหลอกให้จ่ายเงินกว่า 700,000 บาท ข่าว

ดราม่าทัวร์จีน กรุ๊ปเหมา 16 ชีวิต สูญ 7 แสน แถมควักเนื้ออีก 2 แสน โดนเทกลางสนามบิน

ซองดูฮี น้องสาวเสียชีวิต ข่าว

“ซองดูฮี” แจ้งข่าวช็อก น้องสาวแท้ๆ โดดสะพานขาวจบชีวิต

ชาวไทยและชาวเอเชียในซานฟรานซิสโกเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ปู่วิชา ข่าว

คนไทย-คนเอเชีย นัดเดินขบวนใหญ่ในสหรัฐฯ สู้คดี “ปู่วิชา” ลากผู้ก่อเหตุขึ้นศาลกลาง

เท้งไม่ยกมือแก้รัฐธรรมนูญ ดีเบตเนชั่น ข่าวการเมือง

คนเดียวในวง! “เท้ง ณัฐพงษ์” เผยเหตุไม่ยกมือ ปมแก้รัฐธรรมนูญหมวด1-2

ภาพหมอเด็กอธิบายเกี่ยวกับยาแก้แพ้สมองเสื่อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก สุขภาพและการแพทย์

หมอเด็กชี้ชัด “ยาแก้แพ้สมองเสื่อม” จริงหรือมั่ว? เปิดลิสต์ยาอันตรายในผู้สูงอายุ รุ่นไหนเสี่ยงบ้าง

ข่าวอาชญากรรม

ชัยภูมิผวาหนัก! เปิดคลิปเจ้าของร้านบีบีกันโหด ยิงร้านข้างๆ ตาบอด เหตุหัวร้อนเจอ “ขอเบาเพลง”

จำได้ไหม? คดี “คุณปู่วิชา” คนไทยถูกทำร้ายดับที่สหรัฐฯ ล่าสุด ศาลตัดสินวัยรุ่นผิวสี “ไม่ผิดฐานฆาตกรรม”

ดูดวงวันนี้ 18 1 69 ดูดวง

2 ราศี ระวัง อาหารเป็นพิษ หรือโรคกระเพาะกำเริบ กินเที่ยวเพลินจะลำบากท้อง

Female DJ exposes famous Phuket hotel for allowing stranger with key card to enter room; staff claim they saw nothing and refuse to take responsibility. ข่าว

ดีเจสาว แฉ รร.ดังภูเก็ต ปล่อยคนแปลกหน้าถือการ์ดไขบุกห้อง พนง.อ้างไม่เห็นอะไร-ปัดรับผิดชอบ

หนุ่มจีนเมาแอ๋ ทะเลาะแฟนสาวกลางถนน-พ่นน้ำลาย ใส่ไรเดอร์ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

กายารี่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 17 ม.ค. 69

ขนลุก! เลขท้าย 2 ตัว งวดล่าสุด ออกตรงเลขรถไฟเครนทับสีคิ้ว

ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ ตรวจหวย

ตรวจหวย 17/1/69 รางวัลที่ 1 อยู่ที่ ลอตเตอรี่พลัส 18 ล้าน ยินดี 2 เศรษฐีใหม่ จากกรุงเทพฯ

แอปเป๋าตังแตก รางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 ถูกคนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน สลากดิจิทัล L6 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 แอปเป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 งวด 17/1/69 คนเดียว 28 ใบเศรษฐีใหม่รับเละ 168 ล้าน

เตือน 7 จังหวัดน้ำทะเลหนุนสูง ข่าว

ปภ. เตือน 6 จังหวัดภาคกลาง–กทม. เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 18–22 ม.ค. 69

สมุทรปราการน้ำทะเลหนุนสูง 18 22 มกราคม ข่าวภูมิภาค

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เตือนชาวปากน้ำ 18 – 22 ม.ค. เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

