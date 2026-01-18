สับเละ! พนง.ศูนย์ดังตวาดคุณลุง “สมองไม่พกมาเหรอ” เหตุแค่จอดำแก้ไม่เป็น
บีบหัวใจชาวเน็ต เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์เล่าเหตุการณ์ ณ ศูนย์บริการมือถือชื่อดัง พนักงานแสดงกิริยาแย่ใส่คุณลุงที่เข้ามาสอบถามเรื่องหน้าจอดำ ก่อนจะพบภาพสุดเศร้าลุงเดินไปหาซื้อเทปใสมาติดหน้าจอแทนฟิล์ม
เรื่องว่ากำลังเป็นประเด็นร้อน ! หลังจากที่เฟซบุ๊กแฟนเพจอีซ้อขยี้ข่าว :อีซ้อ ออกมาแฉพฤติกรรมสุดทนของพนักงานร้านมือถือแห่งหนึ่ง โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2569 ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาจากเพจระบุทำนองตั้งคำถามว่า เรื่องแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากพนักงานพูดจากระแทกเสียงใส่คุณลุงสูงวัย เพียงเพราะเข้าไปถามพนักงานว่า “จอดำ ทำยังไงดี ?”
แต่ไม่ทันะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ปรากฏพนักงานร้านดังกล่าวกลับพูดจาตอบกลับคุณลุงมาว่า “สมองไม่ได้พกมาด้วยหรอคะ”
ขณะเดียวกันในโพสต์ยังได้แนบภาพบันทึกหน้าจอของพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ว่า “ณ ศูนย์บริการ XXXX เราเข้าไปจ่ายเงินในนามสำนักงาน และมีลุงสูงอายุเข้ามาสอบถามพนักงานว่า จอดำ ทำยังไงดี (ซึ่งน่าจะเกิดจากการกดล็อกหน้าจอแล้วไม่เข้าใจ)”
“พนักงานเริ่มเสียงดัง มันแค่มืดค่ะ ไม่ได้เป็นไร! แบบกระแทกเสียง และยิ่งดังขึ้นอีกเพราะลุงถามย้ำ และนางก็กล่าวอีกว่า โอ้ยย นี่วันอะไรเนี่ย สมองไม่ได้พกมาด้วยเหรอคะ และพูดอีกมากมาย โกรธจนเลือดขึ้นหน้า และจิกมือไว้แรงมาก เพราะมาในนามสำนักงาน”
“มาทำงานซื้อของต่อที่คลังวิทยา และมาเจอลุงที่คลังวิทยา ลุงหาซื้อเทปใสไปติดหน้าจอ (คงเข้าใจว่าฟิล์ม ใช้ได้เหมือนกัน) ซึ่งลุงเหมือนมากระแทกความแค้น ตัดสินใจวางของสำนักงานแล้วเดินย้อนไป และไปกับXXXเพื่อนรัก ไม่มีใครห้ามใคร และตั้งใจคิดว่ามันไม่ยอมรับ”
“แต่ไม่เป็นไร พยานคือฉัน และกล้องวงจรปิด เวลา 09.41 น. วันที่ 13 มกราคม 2569 จบ”
“คุณลุงบอกว่าลุงไม่เป็นไร ลุงแก่แล้ว สมองคงไม่ดี งานบริการคือบริการ อดทนข่มนิสัยตัวเองไม่ได้ก็ไปทำอย่างอื่น”
ถึงตรงนี้ยังไม่มีการออกมาชี้แจงใดๆ จากศูนย์บริการมือถือดังกล่าว.
