ส่องานเข้าหนัก! พนง.ร้านสะดวกซื้อ ติดป้ายหน้าเคาน์เตอร์แบบสับ “ลุ้นตกงาน” หรือไปต่อ
คิดเห็นอย่างไร? พนักงานเซเว่นติดป้าย “ชำระสินค้าเรียกนะคะ อย่ายืนเงียบ” ชาวเน็ตจวกยับแทนที่จะสนใจบริการมาตัดพ้อให้เดือดพล่านแบบนีทำไม เพจดังแห่ขุดพิกัดสนั่น
กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ เมื่อมีการแชร์ประสบการณ์การเข้าใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาหนึ่ง ที่มีการติดป้ายข้อความระบุถึงการชำระสินค้าในลักษณะที่ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ
ข้อความบนป้ายที่ติดไว้บริเวณเคาน์เตอร์ระบุใจความว่า “ชำระสินค้าเรียกนะคะ อย่ายืนเงียบ” ซึ่งสร้างความงุนงงให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เนื่องจากโดยปกติแล้วการสังเกตลูกค้าที่รอชำระเงินถือเป็นหน้าที่โดยตรงของพนักงานบริการ
เหตุการณ์นี้ถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงถึง “มาตรฐานการบริการ” และ “มารยาท” ของพนักงานกลุ่มดังกล่าว เพราะนอกจากจะดูเหมือนการปัดภาระให้ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายเรียกหาเองแล้ว ข้อความที่สื่อสารออกมา ยังทำให้หลายคนมองในแง่ลบ ส่งผลต่อตัวของแบรนด์เองที่ดูแย่ลงไปอีกในเรื่องของภาพลักษณ์
ล่าสุด ชาวเน็ตจำนวนมากได้เรียกร้องให้ทางต้นสังกัดอย่างซีพี ออลล์ (CP ALL) ลงมาตรวจสอบและปรับปรุงพฤติกรรมพนักงานสาขาดังกล่าว รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของการติดป้ายที่มีเนื้อหาในเชิงตำหนิหรือออกคำสั่งกับลูกค้าเช่นนี้ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เน้นการบริการที่ประทับใจมาโดยตลอด
“ทำไอคอน เลือดปูดซะด้วย”
“เอาจริงที่ผมยืนรอคือไม่กล้าเรียก กลัวโดนพนักงานหาว่ารอไม่เป็น เห็นวุ่นๆ อยู่ ก็เลยยืนรอให้เขาทำอะไรให้เสร็จก่อน”
“สอบถามครับ เซ่เว่นเค้าทำ3 ช่องบริการ เเต่เปิดช่องคิดเงินเเค่ช่องเดียวทำไมครับ เเต่พนักงานที่เหลือเดินกันให้ควักเลยครับ”
“พนักงานไม่ได้มีหน้าที่แค่คิดเงิน ทีหลังพี่ถามพนักงานหน้าร้านเลยค่ะ”
“เขาทำมา 3 ช่องเพื่อคิดเงินแหละค่ะ แต่ๆๆ พนักงานขายหน้าร้านจริงๆเลยมีแค่1คนที่ยืนประจำการค่ะคนอื่นๆมีงานอื่นต้องทำค่ะ เช่น รับของเช็คของเติมของทำความสะอาดร้าน-จัดของ ว่ากันไปค่ะ ถ้าลูกค้าแยอะพนักงานคนแรกขายไม่ทัน เขาจะเรียกคนที่ 2,3 มาช่วยขายระบายลูกค้าค่ะ แต่เขาเปิดทุกเครื่องพร้อมสะเตนบายตลอดเวลานะคะดูจากทุกๆ ครั้งที่เข้าจะเป็นแบบนี้นะคะ
“เดินเติมของเช็คสต็อก ถ้าคนเยอะคิดไม่ทันจริง ๆ เค้าจะกดกริ่งเองครับ”
“จะมียืนเครื่องหลักๆแค่คนเดียวค่ะ คนอื่นก็จะเข้าเสริมถ้าลูกค้าเยอะมากกว่า 2 ขึ้นไป จากประสบการที่เคยทำมา นอกนั้นทำงานนอกเครื่อง (เติมของ/จัดเดลิเวอรี่/อาจจะเปลี่ยนป้ายเชลล์ที่ตัวเองรับผิดชอบ/ทำงานอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่ผู้การสั่ง) แต่ถ้าคิวลูกค้าเยอะ สามารถช่วยมาเดินช่วยเสรืมได้ค่ะ” (ดูโพสต์ต้นทาง)
ขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเจ้าหนึ่งยังเปิดภาพสถานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งด้วย (สำรวจโพสต์).
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ตร.จับชายวัย 26 ฉี่ใส่ขวดชายี่ห้อดัง วางปนชั้นสินค้าร้านสะดวกซื้อ อ้าง เครียดเรื่องงาน
- คมสันต์ ซีอีโอ แฟลช ประกาศแข่ง เปิดร้านสะดวกซื้อ หวังลดการผูกขาด
- ไทย พาทูต 23 ประเทศ สื่อ 150 คน ดูร้านสะดวกซื้อ ถูกเขมรยิงถล่ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: