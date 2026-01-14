“กัน จอมพลัง” เจอรถตู้ เชื่อมเหล็กแน่นหนา ซุกโกดังสแกมเมอร์ คาดใช้กักขังเหยื่อ
“กัน จอมพลัง” ลงพื้นที่บ้านหนองจาน สระแก้ว เจอรถตู้ดัดแปลง ติดกรงเหล็กเชื่อมประตูตาย ซุกโกดังเก่าสแกมเมอร์ คาดใช้กักขังเหยื่อ
นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” ได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและทำแนวป้องกันในโซนใหม่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเคยเป็นฐานที่มั่นเก่าของแก๊งสแกมเมอร์ชาวกัมพูชาที่ทหารไทยได้เข้ายึดและเคลียร์พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่กลับไปพบรถตู้สีขาวคันหนึ่งที่มีกาารเชื่อมเหล็กหนาเป็นพิเศษ คาดว่าอาจไว้ใช้กักขังเหยื่อป้องกันการหลบหนี
กัน จอมพลัง กล่าวว่า “ทุกคนครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองจานโซนใหม่ มาทำบังเกอร์ทำพื้นที่ ผมไปเจอรถคันนึงคลุมผ้าอยู่ เป็นรถตู้ ด้านหลังทำกรงเหล็กไว้ มันแต่งแปลกๆ ผมก็เลยดูด้านใน ทุกคนเห็นไหม มันทำกรงเหล็กแบบนี้ รอบทั้งคันเลย แล้วที่น่าตกใจ ผมก็จะขึ้นไปดูบนรถ ทุกคนดูมันทำประตูนี่ มันอ๊อกประตู มันอ๊อกประตูไม่ให้สามารถออกมาได้ แล้วไม่สามารถเปิดเข้าไปได้ ตรงฝั่งคนคนขับขึ้นลงได้ แต่ด้านในนี่เลย นี่มันทำหลังคา เห็นไหม มีอ๊อกเหล็ก มีกรง
เอ๊ะ มันทำแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไร ผมก็เลยสอบถามผู้รู้นะครับ ว่ารถคันนี้ แต่งแบบนี้เอาไว้ใช้ทำอะไร ถ้าเป็นรถ 6 ล้อ 10 ล้อ ผมว่าก็ยังพอคิดได้ว่า ขนหมูขนอะไรแบบนี้ แล้วที่สำคัญ รถคันนี้จอดอยู่ในโกดังสแกมเมอร์ ตรงฝั่งบ้านหนองจาน ที่เขมรเคยอยู่ ตอนนี้ทหารไทยยึดได้เป็นที่เรียบร้อย รถคันนี้เอาไปทำอะไร ผู้รู้ช่วยพิมพ์บอกทีนะครับ”
จากนั้น กัน จอมพลัง ยังได้โพสต์รูปภาพรถตู้สีขาวคันดังกล่าว พร้อมกับระบุข้อความว่า “ทุกคนผมไปเจอรถตู้จอดคลุมผ้าอยู่ในโกดังสแกมเมอร์ฝั่งที่เขมรเคยอยู่ตรงบ้านหนองจาน ในรถตู้มีเหล็กคาดปิดหน้าต่างจากด้านในไม่อยากคิดไปเอง เลยอยากถามทุกคนว่าการใส่กรงแบบนี้ไว้ในรถตู้เอาไปใช้สำหรับใช้ในงานอะไรครับ”
