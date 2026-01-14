ข่าว

“กัน จอมพลัง” เจอรถตู้ เชื่อมเหล็กแน่นหนา ซุกโกดังสแกมเมอร์ คาดใช้กักขังเหยื่อ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 09:40 น.
59

“กัน จอมพลัง” ลงพื้นที่บ้านหนองจาน สระแก้ว เจอรถตู้ดัดแปลง ติดกรงเหล็กเชื่อมประตูตาย ซุกโกดังเก่าสแกมเมอร์ คาดใช้กักขังเหยื่อ

นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” ได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและทำแนวป้องกันในโซนใหม่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเคยเป็นฐานที่มั่นเก่าของแก๊งสแกมเมอร์ชาวกัมพูชาที่ทหารไทยได้เข้ายึดและเคลียร์พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่กลับไปพบรถตู้สีขาวคันหนึ่งที่มีกาารเชื่อมเหล็กหนาเป็นพิเศษ คาดว่าอาจไว้ใช้กักขังเหยื่อป้องกันการหลบหนี

กัน จอมพลัง กล่าวว่า “ทุกคนครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองจานโซนใหม่ มาทำบังเกอร์ทำพื้นที่ ผมไปเจอรถคันนึงคลุมผ้าอยู่ เป็นรถตู้ ด้านหลังทำกรงเหล็กไว้ มันแต่งแปลกๆ ผมก็เลยดูด้านใน ทุกคนเห็นไหม มันทำกรงเหล็กแบบนี้ รอบทั้งคันเลย แล้วที่น่าตกใจ ผมก็จะขึ้นไปดูบนรถ ทุกคนดูมันทำประตูนี่ มันอ๊อกประตู มันอ๊อกประตูไม่ให้สามารถออกมาได้ แล้วไม่สามารถเปิดเข้าไปได้ ตรงฝั่งคนคนขับขึ้นลงได้ แต่ด้านในนี่เลย นี่มันทำหลังคา เห็นไหม มีอ๊อกเหล็ก มีกรง

กัน จอมพลัง กำลังตรวจสอบสภาพรถตู้สีขาวที่ถูกคลุมผ้าไว้
TikTok/ @guntouch

เอ๊ะ มันทำแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไร ผมก็เลยสอบถามผู้รู้นะครับ ว่ารถคันนี้ แต่งแบบนี้เอาไว้ใช้ทำอะไร ถ้าเป็นรถ 6 ล้อ 10 ล้อ ผมว่าก็ยังพอคิดได้ว่า ขนหมูขนอะไรแบบนี้ แล้วที่สำคัญ รถคันนี้จอดอยู่ในโกดังสแกมเมอร์ ตรงฝั่งบ้านหนองจาน ที่เขมรเคยอยู่ ตอนนี้ทหารไทยยึดได้เป็นที่เรียบร้อย รถคันนี้เอาไปทำอะไร ผู้รู้ช่วยพิมพ์บอกทีนะครับ”

จากนั้น กัน จอมพลัง ยังได้โพสต์รูปภาพรถตู้สีขาวคันดังกล่าว พร้อมกับระบุข้อความว่า “ทุกคนผมไปเจอรถตู้จอดคลุมผ้าอยู่ในโกดังสแกมเมอร์ฝั่งที่เขมรเคยอยู่ตรงบ้านหนองจาน ในรถตู้มีเหล็กคาดปิดหน้าต่างจากด้านในไม่อยากคิดไปเอง เลยอยากถามทุกคนว่าการใส่กรงแบบนี้ไว้ในรถตู้เอาไปใช้สำหรับใช้ในงานอะไรครับ”

รถตู้ปริศนาจอดอยู่ในโกดังเก่าของแก๊งสแกมเมอร์
FB/ กันจอมพลัง ช่วยสู้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” สวน “ทหารชั้นผู้ใหญ่” บิดเบือนด้อยค่าพรรคส้ม กางนโยบายทำเพื่อทหาร

22 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 17/1/69 ฟันวันสำคัญเกลี้ยงแผง เทียบชนสำนักดัง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เครนรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับรถไฟ กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ เบื้องต้นเสียชีวิต 4 ราย

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ลุยตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด คืนความปลอดภัยชายแดนกัมพูชา

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เตือนสิงห์บรรทุกหนัก! กระบะคอกฝืนขึ้นเนินช้างร้อง สุดท้ายหงายท้อง 90 องศา

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เย้ย “โรม” กลัว หลัง รมต.เขมร แนะห้ามโหวต ภท. เลี่ยงสงครามรอบ 3

30 นาที ที่แล้ว
BTS ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2026-2027 รวม 79 รอบทั่วโลก บันเทิง

BTS ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2026-2027 จัดใหญ่ 79 โชว์ทั่วโลก ปักหมุดไทย 3 วันรวด

43 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 69 Paper &amp; Pencil ที่สำคัญ เศรษฐกิจ

สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบ Paper & Pencil เช็ก 3 จุดสำคัญ พลาดแล้วรอปีหน้า

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เครนก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูง ถล่มทับรถไฟ อ.สีคิ้ว ผู้บาดเจ็บจำนวนมาก

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้สมัครผู้ว่ารัฐฟลอริดา เสนอ “ภาษีบาป” เก็บภาษี 50% ผู้ผลิตคอนเท้นต์ OnlyFans

59 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

พิมรี่พาย ซัดกลับดราม่า ไก่ต้มน้ำปลา ราคาแพงเกิน ลั่น “ก็ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องกิน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เจอรถตู้ เชื่อมเหล็กแน่นหนา ซุกโกดังสแกมเมอร์ คาดใช้กักขังเหยื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปภ.ส่ง Cell Broadcast เตือนฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูง 3 เขต งดกิจกรรมกลางแจ้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อีกศพ! “ทหารเกณฑ์” ดับคาค่าย ญาติใจสลาย โพสต์เศร้า “ทำกันได้ลงคอ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.ฮอกไกโดจับเจ้าของบาร์ ฆาตกรรมพยาบาลสาว ก่อนยัดศพไว้ในกำแพง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. ตรวจเข้มป้ายหาเสียง สส.พรรคประชาชน ตามติดจนถึงร้านกาแฟ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 17 ม.ค. 69 ฟันธงเลขเด่น ตรงกันเป๊ะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Grab นำเข้ารถไฟฟ้า 20000 คัน ดันใช้รถไฟฟ้าในกลุ่มคนขับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่น ประเมิน ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 110 ศพ คาดตัวเลขอาจสูงกว่านี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” พร้อมทาบทาม “อีลอน มัสก์” เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” ปลุกระดมความสามัคคีของคนในชาติ เล่นบทโศกถูกรุกรานอธิปไตย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” กำลังส่งความช่วยเหลือเข้าอิหร่าน ยอดตายประท้วงทะลุ 2000 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ไม่ปล่อย สั่งขังทหารทำร้ายร่างกายเพื่อนพลทหาร 45 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

หวยออกวันเสาร์ ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ดงวดนี้ 17 มกราคม 2569 ลุ้นโชคควันหลงวันครู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

ไม่ต้องซูม เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 17/1/69 โผล่ชัดเลข 3 ตัวตรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 09:40 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 09:40 น.
59
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ไอซ์” สวน “ทหารชั้นผู้ใหญ่” บิดเบือนด้อยค่าพรรคส้ม กางนโยบายทำเพื่อทหาร

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 17 ม.ค. 69

เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 17/1/69 ฟันวันสำคัญเกลี้ยงแผง เทียบชนสำนักดัง

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569

“อนุทิน” เย้ย “โรม” กลัว หลัง รมต.เขมร แนะห้ามโหวต ภท. เลี่ยงสงครามรอบ 3

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
BTS ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2026-2027 รวม 79 รอบทั่วโลก

BTS ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2026-2027 จัดใหญ่ 79 โชว์ทั่วโลก ปักหมุดไทย 3 วันรวด

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
Back to top button