อีกศพ! “ทหารเกณฑ์” ดับคาค่าย ญาติใจสลาย โพสต์เศร้า “ทำกันได้ลงคอ”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 09:34 น.
73
ภาพจาก : FB/ท่านเปา, Chatchadapron Khumkeaw

ทหารเกณฑ์ ดับสลด คาค่ายศรีพัชรินทร์ จ.ขอนแก่น ญาติโพสต์ตัดพ้อ “ทำกันได้ลงคอ” จี้ กองทัพสอบสาเหตุการตายกะทันหัน หวั่น หลานชายถูกรังแกในรั้วสีเขียว

เมื่อเช้าวันพุธที่ 14 มกราคม 2569 กระแสวิพากษ์วิจารณ์วงการสีเขียวกลับมาร้อนระอุอีกครั้ง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้ออกมาเปิดเผยกรณีสลดใจภายในรั้ว ทหาร ระบุว่า ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น ได้ออกมาชี้แจงและเตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังมีญาติร้องขอความเป็นธรรมกรณีหลานชายเสียชีวิตปริศนาระหว่างเข้าประจำการ

เหตุการณ์ดังกล่าวถูกจุดชนวนจากโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Chatchadapron Khumkeaw ที่ระบายความอัดอั้นตันใจต่อการสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รัก โดยมีข้อความที่อ่านแล้วสะเทือนใจว่า

ญาติทหารเกณฑ์โพสต์ข้อความเศร้าเกี่ยวกับการสูญเสียในค่ายทหาร.
ภาพจาก : FB/ท่านเปา, Chatchadapron Khumkeaw

“น้องไปทหาร เพื่อรับใช้ชาติบ้านเมือง ไม่คิดว่าน้องจะไปประสบเคราะห์กรรมอยู่ในค่ายทหาร ช่างทำกันได้ลงคอ ใจร้ายเกินไปแล้ว มันกะทันหันมาก ไม่ทันตั้งตัวเลย”

พร้อมกันนี้ ญาติยังได้โพสต์ข้อความอาลัยทิ้งท้ายว่า “ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเด้อบักหล่า ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับบักหล่าเด้อ ขอให้เจอแต่คนใจดีๆ บ่อเอาเปรียบบ่อรังแกกัน”

การตายของทหารเกณฑ์ในค่ายศรีพัชรินทร์ทำให้เกิดการเรียกร้องความเป็นธรรม.
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

Photo of Thosapol

Thosapol

