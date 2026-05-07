10 เรื่องน่ารู้ อาจารย์ไพศาล แสนไชย สื่อกลางภพมนุษย์-วิญญาณ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 15:14 น.
ภาพจาก YouTube : หนุ่มคงกระพัน official

1. ลูกชาวนาลำพูน ที่ไม่ได้ขอให้ชีวิตพลิกยิ่งใหญ่

อาจารย์ไพศาล แสนไชย เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2502 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดลำพูน พ่อชื่อคุณพ่อสม แสนไชย แม่ชื่อคุณแม่น้อย แสนไชย มีพี่ชายร่วมสายโลหิตเพียงคนเดียวคือนายศิริชัย แสนไชย บ้านอยู่ที่บ้านท่าต้นงิ้ว ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ชีวิตของเด็กชายไพศาลเริ่มต้นแบบเรียบง่ายอย่างที่สุด ลูกชาวนาภาคเหนือท่ามกลางทุ่งนาและขุนเขา ไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้าว่าชายคนนี้จะกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ผู้คนทั่วประเทศพูดถึงมากที่สุดในแวดวงความเชื่อทางพุทธศาสนา

2. เรียนบัญชี ฝันทำงานแบงก์ แต่ชีวิตพาไปคนละทาง

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนหนองสาลี่ และโรงเรียนป่าซาง เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมที่โรงเรียนเมธีวุฒิกร ลำพูน ก่อนจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาธุรกิจ แผนกบริหารบัญชี จากวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

ความตั้งใจเดิมของอาจารย์ไพศาลในตอนนั้นคือต้องการทำงานในธนาคาร แต่สุดท้ายก็เลือกกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่ที่บ้านเกิด เส้นทางที่วางแผนไว้กับเส้นทางที่ชีวิตพาไปนั้นต่างกันราวฟ้ากับดิน

ภาพจาก YouTube : หนุ่มคงกระพัน official

3. บุคลิกเรียบง่าย โสด ไม่ถือตัว ไม่อ้างตนว่าวิเศษ

อาจารย์ไพศาลก็เหมือนกับคนไทยทั่วไป รูปร่างสันทัด ผิวขาวเหลืองแบบคนเมืองเหนือ นิสัยร่าเริง ไม่ถือตัว ชอบการทำบุญสุนทานเป็นชีวิตจิตใจ มักใช้เวลาว่างเดินทางไปแสวงบุญกับญาติธรรมตามวัดวาอารามต่างๆ ด้วยเหตุนี้จึงดำรงความเป็นโสดอยู่จนถึงทุกวันนี้ ชีวิตส่วนตัวอยู่ง่าย กินง่าย ไม่ค่อยพิถีพิถันแม้กระทั่งการแต่งกาย

สิ่งที่น่าสังเกตคืออาจารย์ไพศาลมักพูดชัดเจนเสมอว่า “ผมไม่ใช่หมอดู ไม่ใช่ร่างทรง และไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมที่เคร่งครัด” และยืนยันอีกว่า ในภพนี้ยังไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง จึงยังไม่มีธรรมชั้นไหนที่จะตอบว่าสำเร็จ คำพูดที่ฟังดูถ่อมตัวผิดคาดสำหรับคนที่ผู้คนหลั่งไหลมาหานับหมื่น

4. คืนเปลี่ยนชีวิต 7 พฤศจิกายน 2524

นิมิตครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2524 ไพศาลมีอาการอ่อนเพลีย ร่างกายต้องการพักผ่อนเป็นอย่างมาก เมื่อปฏิบัติภารกิจประจำวันแล้วก็เข้านอนและหลับสนิทอย่างรวดเร็ว นิมิตว่าตนเองเดินออกมาที่ระเบียงบ้านพักและพบพญาพิงคราชซึ่งมายืนรออยู่ก่อนแล้ว

บุคคลแรกที่เขาพบในนิมิตคือ “อุ้ยโกน” ก่อนที่ร่างนั้นจะหายวับไปต่อหน้าต่อตา ไพศาลสะดุ้งตื่นด้วยจิตอันระทึก นึกทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ดูไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไร แต่จำเรื่องราวเหล่านั้นได้แม่นยำเสมือนหนึ่งว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

5. พญาพิงคราชและครูบาคัณธา สองผู้นำทางข้ามโลก

บุคคลท่านหนึ่งเป็นพระภิกษุชราผู้ทรงธรรมฤทธิ์ อายุประมาณ 90 ปี มีชื่อว่าครูบาคัณธา คัณธาโล ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนในสมัยเจ้าแม่จามเทวี หลังจากที่ติดตามเจ้าแม่จามเทวีมาจากเมืองละโว้ถึงเมืองหริภุญชัยแล้ว ท่านก็ออกธุดงค์ย้อนกลับไปอยู่ที่วัดเมืองสร้อย จังหวัดตาก และมรณภาพที่นั่น นับเป็นเวลากว่า 1,000 ปีมาแล้ว

อีกท่านคือพญาพิงคราช กษัตริย์โบราณสมัยโยนกนครเชียงแสน จนถึงการพบกันครั้งที่ 3 พญาพิงคราชมาพร้อมกับพระภิกษุชรา พร้อมกับเอ่ยชวนให้อาจารย์ไพศาลไปดูโลกหน้า ซึ่งคราวนี้อาจารย์ไพศาลตอบตกลง พระภิกษุคันธาโรจึงได้อธิบายว่าเหตุใดอาจารย์ไพศาลจึงต้องไปดู ไปเห็นสิ่งเหล่านั้น ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อให้ได้รู้ได้เห็นถึงผลของบุญและบาปว่ามันส่งผลอย่างไรบ้าง Ejan

ภาพจาก YouTube : หนุ่มคงกระพัน official

6. นิมิตคืนละ 4-5 ราย เดือนละกว่า 100 ราย

ในคืนหนึ่งๆ อาจารย์ไพศาลจะมีนิมิตประมาณ 4-5 ราย เดือนละประมาณ 120 ราย ทุกครั้งจะมีบุคคล 2 ท่านลงมาจากแดนทิพย์เข้าสู่มิติปัจจุบัน แล้วพากายทิพย์ของอาจารย์ไพศาลเข้าสู่โลกอีกโลกหนึ่ง Blockdit

หลังจากที่ได้เดินทางไปยังโลกหน้าครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้อาจารย์ไพศาลได้นำเรื่องราวต่างๆ ที่พบเจอมาบอกกับมนุษย์โลกให้รับทราบถึงเวรกรรมที่เคยก่อไว้ในอดีต เพื่อขอขมากรรมให้หมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย สิ่งที่น่าทึ่งไม่แพ้เนื้อหานิมิต คือความสม่ำเสมอของมันที่ดำเนินมาหลายสิบปีโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุด

7. หนังสือ “นิมิตพิศวง” บันทึกประวัติศาสตร์ในสายตาวิญญาณ

เนื้อหาที่ได้จากนิมิตถูกรวบรวมตีพิมพ์เป็นหนังสือชุด “นิมิตพิศวง” มาตั้งแต่ยุคแรก เรื่องที่อาจารย์ไพศาลได้รับมาถูกนำไปตีพิมพ์มากมายหลายเรื่อง อาทิ เรื่องเจ้าจามเทวี เรื่องพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย เรื่องเวียงพุกาม จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่นิมิตแล้วแต่ยังไม่ถูกบันทึกและเผยแพร่ อาทิ การก่อกำเนิดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ศึกบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี แม่นาค พระโขนง กรุงเทพมหานคร

เล่มแรกของชุดชื่อ “พระเจ้าตาเขียว” และยังมีการรวบรวมฉบับหนาพิเศษขนาด 999 หน้าอีกด้วย ถือเป็นบันทึกที่คนอ่านนับหมื่น — บ้างจากแรงศรัทธา บ้างจากความอยากรู้

8. ดังทั่วประเทศเพราะเคส “เมฆ วินัย ไกรบุตร”

แม้ชื่อของอาจารย์ไพศาลจะแพร่หลายในภาคเหนือมาหลายสิบปี แต่ที่โด่งดังระดับประเทศอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นในปี 2566 เมื่อหนุ่ม คงกระพัน แสงสุริยะ พิธีกรชื่อดัง ได้พาเอ๋ อรชัญญาซ์ ภรรยาของเมฆ วินัย ไกรบุตร ดารานักแสดงที่ป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพอง ไปพบกับอาจารย์ไพศาล เพื่อให้ช่วยนิมิตถึงกรรมในอดีตชาติ ผ่านรายการคุยคุ้ยคน

จากความสามารถพิเศษที่หาใครเทียบได้ ทำให้อาจารย์ไพศาลได้ไปออกรายการมากมาย เช่น รายการคุยคุ้ยคน ทางช่อง YouTube หนุ่มคงกระพัน Official และรายการนิมิตมหัศจรรย์ โรคกรรมเก่า ทางช่อง YouTube Berngkon

9. ไม่รับเงิน ไม่ขายวิชา แต่ก็ยังไม่พ้นข้อครหา

จุดที่หลายคนยกย่องมากที่สุดคือ ท่านช่วยคนมามาก และยาวนาน นานนับสิบๆ ปี โดยไม่เรียกร้องเงินทองจากใคร

อย่างไรก็ตาม ชื่อเสียงที่กว้างขวางย่อมมาพร้อมข้อสงสัยเสมอ มีกระทู้ในพันทิปตั้งคำถามเรื่องการละเมิดทางเพศ และยังมีประเด็นจากเดี่ยวสเปเชียลของโน้ต อุดม แต้พานิช ที่หลายคนโยงมาถึงอาจารย์จากภาคเหนือ ซึ่งไม่ได้มีการระบุชื่อว่าเป็นอาจารย์ไพศาล แสนไชยโดยตรง และทั้งหมดยังไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน ท่านยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

10. ปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ แต่ผู้คนยังศรัทธาหลั่งไหลไปหา

ชื่อของไพศาล แสนไชย หรือที่หลายคนรู้จักในนาม “ล่ามเมืองมนุษย์” วัย 67 ปี ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความเชื่อเรื่องนรก สวรรค์ และโลกหลังความตายที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

แม้เรื่องราวของอาจารย์ไพศาลจะถูกเล่าขานทั่วภาคเหนือมาตลอดหลายสิบปี แต่ปัจจุบันยังไม่มีสิ่งใดมาพิสูจน์ได้ว่าความสามารถพิเศษนี้เกิดจากสิ่งใดกันแน่

สิ่งที่น่าสนใจกว่าการพิสูจน์อาจเป็นคำถามว่า ทำไมคนยุคที่มีสมาร์ตโฟน มีอินเทอร์เน็ต มีข้อมูลนับล้าน ยังต้องการใครสักคนที่บอกว่า “รู้แล้วว่าคุณเคยทำอะไรในชาติก่อน”? คำตอบอาจอยู่ที่ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการคำอธิบายให้กับความเจ็บปวดที่หาสาเหตุไม่ได้ในชีวิตนี้

ดังนั้น งานที่อาจารย์ไพศาลทำจึงไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

