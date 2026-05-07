เกิดอะไรขึ้น โทนี่ รากแก่น หายไปนาน รู้แล้วสาเหตุที่เบรกงานบันเทิง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 14:56 น.
ภาพจาก : IG/tonirakkaen

โทนี่ รากแก่น เปิดใจหลังไม่ค่อยออกงานนานนับปี ยอมรับทุ่มเวลาให้ชีวิตบ้านสวนจนกระทบภาพลักษณ์ ผิวคล้ำขึ้น ถ่ายงานยาก ก่อนชีวิตเริ่มเข้าที่และพร้อมกลับมารับงานมากขึ้น

หายหน้าไปนานจนแฟน ๆ หลายคนเริ่มสงสัยว่า โทนี่ รากแก่น หายไปไหน ทำไมช่วงหลังแทบไม่เห็นออกงานอีเวนต์หรืองานบันเทิงเหมือนเดิม ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเฉลยแล้วว่า สาเหตุไม่ได้มาจากดราม่า ไม่ได้หายไปเพราะปัญหาในวงการ แต่เป็นเพราะเลือกทุ่มชีวิตให้กับ “บ้านสวน” อย่างจริงจัง จนไลฟ์สไตล์ใหม่ไม่ค่อยเข้ากับงานหน้ากล้อง

โทนี่ปรากฏตัวร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ Netflix เรื่อง เลือดรัก นักฆ่า และเปิดใจถึงช่วงที่ห่างจากวงการบันเทิงไปนาน โดยเดลินิวส์รายงานว่า เจ้าตัวยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาแทบไม่ได้ออกงานอีเวนต์ น่าจะเป็นเวลานานระดับปี เพราะกำลังพยายามทำสวนให้สำเร็จก่อน ช่วงนั้นชีวิตจึงวนอยู่กับการทำอาหารกินเอง ทำสวน และใช้เวลาอยู่บ้านเป็นหลัก

คำตอบที่หลายคนอยากรู้คือ โทนี่หายไปไหน คำตอบสั้น ๆ คือ ไปทำสวน แต่ไม่ใช่ปลูกผักเล่น ๆ แบบถ่ายคอนเทนต์สวย ๆ แล้วจบ เพราะเจ้าตัวลงมือจริงจนผิวคล้ำขึ้น และเรื่องนี้กลายเป็นปัญหากับงานบันเทิงโดยตรง โทนี่เล่าว่า งานในวงการต้องดูแลภาพลักษณ์และผิวพรรณ แต่ช่วงทำสวนหนัก ๆ ผิวเปลี่ยนสี ทำให้การจัดแสงเวลาถ่ายทำยากขึ้น จึงยังไม่ได้รับงานเหมือนเดิม

ภาพจาก : IG/tonirakkaen

เจ้าตัวยังยอมรับว่า เคยมีช่วงที่พยายามถ่ายงานไปด้วย ทำสวนไปด้วย แต่ทุกอย่างไม่ค่อยลงตัว เพราะเมื่อผิวเปลี่ยน สีผิวไม่ต่อเนื่องกับงานหน้ากล้อง ทีมงานก็ทำงานยากขึ้น สุดท้ายจึงเลือกโฟกัสกับระบบสวนก่อน จนตอนนี้เริ่มจัดการทุกอย่างให้เป็นระบบอัตโนมัติได้มากขึ้น และทำให้เขากลับมารับงานในวงการบันเทิงได้มากกว่าเดิม

อีกประเด็นที่ทำให้ชีวิตโทนี่เปลี่ยนไปมาก คือแนวคิดเรื่องเงิน หลังผ่านช่วงโควิด เจ้าตัวเริ่มใช้ชีวิตประหยัดมากขึ้น ลดการออกไปข้างนอก อยู่บ้านมากขึ้น และพยายามพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด ข่าวจาก News.in.th ระบุว่า โทนี่เคลียร์ภาระบ้านและรถจนหมด ทำให้วันนี้ไม่ต้องกดดันกับการหาเงินเหมือนเดิม และเริ่มเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายมากขึ้น

โทนี่ยังพูดถึง แก้ว จริญญา ภรรยาของเขา ว่าเป็นคนที่ทำให้ได้เรียนรู้แนวคิดการใช้เงินแบบไม่สร้างภาระเกินตัว ถ้าอยากได้อะไรให้รอก่อน รอจนพร้อมแล้วค่อยซื้อ สิ่งนี้ทำให้ความอยากได้อยากมีของเขาน้อยลง และเปลี่ยนโฟกัสชีวิตจากของใช้ สิ่งสะสม หรือการออกไปพบปะผู้คน มาเป็นเรื่องง่าย ๆ อย่างวันนี้จะทำอะไรกิน และจะดูแลสวนอย่างไร

แม้โทนี่จะบอกว่าการทำสวนไม่ได้ทำให้พึ่งพาตัวเองได้ 100% เพราะยังต้องซื้อของจากข้างนอกอยู่ แต่ชีวิตแบบนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายหลายด้าน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจากการออกนอกบ้าน ส่วนเงินที่ใช้มากขึ้นตอนนี้กลับไปอยู่กับสวน เช่น ซื้อดิน ซื้ออุปกรณ์ และลงทุนกับระบบต่าง ๆ ในบ้านสวนมากกว่า

นอกจากใช้ชีวิตบ้านสวน โทนี่ยังต่อยอดความรู้ด้วยการเปิดคอร์สสอนทำเตาดินและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตใกล้ธรรมชาติ เขาเล่าว่าเคยไปเรียนกับครูผู้เชี่ยวชาญ ก่อนมีคนแนะนำว่าสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้คนเมืองที่สนใจแนวทางเดียวกันได้ เจ้าตัวทดลองเปิดไปแล้ว 4 คอร์ส แต่ยังไม่มีแผนชัดว่าจะเปิดอีกเมื่อไร

 

สรุปแล้ว สาเหตุที่ โทนี่ รากแก่น หายไปนาน ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อน แต่เป็นการเลือกชีวิตอีกแบบหนึ่ง เขาเบรกงานบันเทิงเพราะต้องการสร้างระบบสวนและวิถีชีวิตของตัวเองให้เข้าที่ก่อน ช่วงแรกกระทบงานหน้ากล้องจริง โดยเฉพาะเรื่องผิวและภาพลักษณ์ แต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มลงตัว โทนี่จึงพร้อมกลับมารับงานมากขึ้นในจังหวะที่ตัวเองยังรักษาความสงบของชีวิตไว้ได้

ด้านเรื่องครอบครัว โทนี่ยังพูดถึง แม่บานเย็น รากแก่น ที่ไปทำศัลยกรรมดึงหน้า โดยบอกว่าไม่ได้ห้าม เพราะเป็นความต้องการของแม่เอง และเมื่อเห็นแม่มีความสุข สุขภาพใจดี ผลลัพธ์ออกมาดูเด็กลง เขาก็สบายใจ พร้อมแซวเบา ๆ ว่าเหมือนมี “พี่สาวคนใหม่” เพิ่มมาอีกคน

ภาพจาก : IG/tonirakkaen
Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

