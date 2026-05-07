หมอดูดังภาคเหนือ งดรับแก้กรรมไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดีทำลายระบบนิมิตพิศวง
หมอดูดังภาคเหนือ ประกาศ “งดรับแก้กรรม” ไม่มีกำหนดเปิด เซ่นข่าวฉาวล่วงละเมิดลูกศิษย์ชาย อ้าง ถูกผู้ไม่หวังดีคิดทำลายระบบนิมิตพิศวง
ความคืบหน้ากรณีหมอดูดังภาคเหนือ ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศลูกศิษย์หนุ่มนักธุรกิจ 3 ครั้งในวันเดียวกัน โดยอ้างว่าเป็นการแก้กรรมรักษาโรค ทราบภายหลังว่าหมอดูคนนี้มีชื่อเสียงอย่างมาก มีคนในวงการบันเทิงเป็นลูกศิษย์หลายคน และไม่ได้กระทำอนาจารเป็นครั้งแรก ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดเพจ อรรถรส มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของทาง หมอดูชื่อดังภาคเหนือ รายนี้ด้วย โดยเผยว่า ทางสำนักได้มีประกาศงดรับแขก และงดนิมิตแบบไม่มีกำหนด เหตุเพราะมีคนไม่หวังดีคิดจะทำลายระบบนิมิตพิศวงของอาจารย์
“เนื่องมาจากมีผู้ไม่หวังดีคิดจะทำลายระบบการนิมิตพิศวง ของ อาจารย์… ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอาจารย์… และนิมิตพิศวง ดังนั้นอาจารย์…จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่บัดนี้ อาจารย์…ของดรับแขกและงดนิมิตพิศวงอย่างไม่มีกำหนด สำหรับชื่อคนคิดทำลายระบบนิมิตนี้อาจารย์…จะแจ้งให้ทุกท่านทราบ”
อ้างอิงจาก : FB อรรถรส
