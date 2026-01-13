ข่าวกีฬา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 16:17 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 16:17 น.
53
กัมพูชา ประกาศถอนตัวนักกีฬายกทีม ไม่ร่วมการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช อ้างเหตุสุดวิสัย ส่งหนังสือแจ้งประธานสหพันธ์ฯ แล้ว

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา (NPCC) ได้ออกแถลงการณ์ ประกาศถอนตัวนักกีฬาทั้งหมดออกจากการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในประเทศไทย โดยหนังสือแจ้งการถอนตัวดังกล่าวถูกส่งตรงถึง พลตรี โอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (APSF) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากแถลงการณ์ระบุว่า “ในนามของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา (NPCC) ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักกีฬาและครอบครัวของนักกีฬาจึงไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่กำลังจะมาถึงนี้ได้อย่างน่าเสียดาย

ทาง NPCC รู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อการทุ่มเททำงานหนักของ APSF คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ของไทย (THASOC) ในการเตรียมความพร้อมและการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 นี้

NPCC ใคร่ขอขอบคุณ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้การสนับสนุน NPCC เสมอมา และขออวยพรให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติ (NPC) ทุกประเทศในภูมิภาค ประสบแต่ความสุขในช่วงเวลาของการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้”

สำหรับการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการชิงชัยทั้งสิ้น 493 เหรียญทอง จาก 19 ชนิดกีฬาหลัก และกีฬาสาธิตอีก 2 ชนิด

แถลงการณ์ออกจากการแข่งขันของกัมพูชา
National Paralympic Committee of Cambodia

ที่มา: KHMER TIMES

กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช ข่าวกีฬา

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

