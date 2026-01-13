กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช
กัมพูชา ประกาศถอนตัวนักกีฬายกทีม ไม่ร่วมการแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช อ้างเหตุสุดวิสัย ส่งหนังสือแจ้งประธานสหพันธ์ฯ แล้ว
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา (NPCC) ได้ออกแถลงการณ์ ประกาศถอนตัวนักกีฬาทั้งหมดออกจากการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในประเทศไทย โดยหนังสือแจ้งการถอนตัวดังกล่าวถูกส่งตรงถึง พลตรี โอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (APSF) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากแถลงการณ์ระบุว่า “ในนามของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา (NPCC) ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักกีฬาและครอบครัวของนักกีฬาจึงไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่กำลังจะมาถึงนี้ได้อย่างน่าเสียดาย
ทาง NPCC รู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อการทุ่มเททำงานหนักของ APSF คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ของไทย (THASOC) ในการเตรียมความพร้อมและการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 นี้
NPCC ใคร่ขอขอบคุณ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้การสนับสนุน NPCC เสมอมา และขออวยพรให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติ (NPC) ทุกประเทศในภูมิภาค ประสบแต่ความสุขในช่วงเวลาของการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้”
สำหรับการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการชิงชัยทั้งสิ้น 493 เหรียญทอง จาก 19 ชนิดกีฬาหลัก และกีฬาสาธิตอีก 2 ชนิด
ที่มา: KHMER TIMES
