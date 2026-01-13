ดอร์ทมุนด์ พบ เบรเมน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69
13 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค ดอร์ทมุนด์ พบ เบรเมน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา ดอร์ทมุนด์ VS เบรเมน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ดอร์ทมุนด์ พบ เบรเมน
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
วิเคราะห์บอล ดอร์ทมุนด์ – เบรเมน
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะไม่มีชื่อของ อารอน อันเซลมิโน่ ที่ไม่ผ่านความฟิต ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เกรเกอร์ โกเบล, นิคลาส ซูเล่, วัลเดอมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เมช่า, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, ยูเลี่ยน บรันด์ท, คาริม อเดเยมี่ และ แซร์อู กีราสซี่
เบรเมน
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพนกนางนวล ของกุนซือ ฮอร์สต์ สเตฟเฟ่น จะยังไม่มีชื่อของ มิตเชลล์ ไวเซอร์, วิคเตอร์ โบนิเฟซ, แม็กซ์ โวเบอร์ และ เฟลิกซ์ อากู ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ มิโอ แบ็คเฮาส์
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มิโอ แบ็คเฮาส์, อามอส พายเพอร์, มาร์โก ฟรีเดิล, คาริม คูลิบาลี่, ยูกินาริ ซูกาวาระ, แคเมรอน พูเออตาส, เยนส์ สเตจ, เซนเน่ ลีเนน, อิซัค ชมิดต์, โรมาโน่ ชมิด และ จัสติน เอ็นยินมาห์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – เบรเมน
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 25/01/25 ดอร์ทมุนด์ 2-2 เบรเมน (บุนเดสลีกา)
- 31/08/24 เบรเมน 0-0 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
- 09/03/24 เบรเมน 1-2 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
- 20/10/23 ดอร์ทมุนด์ 1-0 เบรเมน (บุนเดสลีกา)
- 11/02/23 เบรเมน 0-2 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์
- 09/01/26 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-3 (บุนเดสลีกา)
- 19/12/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 2-0 (บุนเดสลีกา)
- 14/12/25 เสมอ ไฟร์บวร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 10/12/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 07/12/25 ชนะ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 2-0 (บุนเดสลีกา)
เบรเมน
- 20/12/25 เสมอ เอาก์สบวร์ก 0-0 (บุนเดสลีกา)
- 14/12/25 แพ้ สตุ๊ตการ์ท 0-4 (บุนเดสลีกา)
- 07/12/25 แพ้ ฮัมบูร์ก 3-2 (บุนเดสลีกา)
- 29/11/25 เสมอ โคโลญจน์ 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 23/11/25 แพ้ ไลป์ซิก 0-2 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ดอร์ทมุนด์ (3-4-1-2) : เกรเกอร์ โกเบล (GK) – นิคลาส ซูเล่, วัลเดอมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค – ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เมช่า, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – ยูเลี่ยน บรันด์ท – คาริม อเดเยมี่, แซร์อู กีราสซี่
เบรเมน (3-5-2) : มิโอ แบ็คเฮาส์ (GK) – อามอส พายเพอร์, มาร์โก ฟรีเดิล, คาริม คูลิบาลี่ – ยูกินาริ ซูกาวาระ, แคเมรอน พูเออตาส, เยนส์ สเตจ, เซนเน่ ลีเนน, อิซัค ชมิดต์ – โรมาโน่ ชมิด, จัสติน เอ็นยินมาห์
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
ดอร์ทมุนด์ 2-0 เบรเมน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: