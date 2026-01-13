ข่าวกีฬาบุนเดสลีกาฟุตบอล

ดอร์ทมุนด์ พบ เบรเมน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 10:08 น.
58

13 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค ดอร์ทมุนด์ พบ เบรเมน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา ดอร์ทมุนด์ VS เบรเมน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ดอร์ทมุนด์ พบ เบรเมน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : ซิกนัล อิดูน่า พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : PPTV HD36 , beIN SPORTS 3
Credit : Borussia Dortmund

วิเคราะห์บอล ดอร์ทมุนด์ – เบรเมน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะไม่มีชื่อของ อารอน อันเซลมิโน่ ที่ไม่ผ่านความฟิต ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เกรเกอร์ โกเบล, นิคลาส ซูเล่, วัลเดอมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เมช่า, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, ยูเลี่ยน บรันด์ท, คาริม อเดเยมี่ และ แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

เบรเมน

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพนกนางนวล ของกุนซือ ฮอร์สต์ สเตฟเฟ่น จะยังไม่มีชื่อของ มิตเชลล์ ไวเซอร์, วิคเตอร์ โบนิเฟซ, แม็กซ์ โวเบอร์ และ เฟลิกซ์ อากู ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ มิโอ แบ็คเฮาส์

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มิโอ แบ็คเฮาส์, อามอส พายเพอร์, มาร์โก ฟรีเดิล, คาริม คูลิบาลี่, ยูกินาริ ซูกาวาระ, แคเมรอน พูเออตาส, เยนส์ สเตจ, เซนเน่ ลีเนน, อิซัค ชมิดต์, โรมาโน่ ชมิด และ จัสติน เอ็นยินมาห์

Credit : SV Werder Bremen

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดอร์ทมุนด์ – เบรเมน

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 25/01/25 ดอร์ทมุนด์ 2-2 เบรเมน (บุนเดสลีกา)
  • 31/08/24 เบรเมน 0-0 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
  • 09/03/24 เบรเมน 1-2 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
  • 20/10/23 ดอร์ทมุนด์ 1-0 เบรเมน (บุนเดสลีกา)
  • 11/02/23 เบรเมน 0-2 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์

  • 09/01/26 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 3-3 (บุนเดสลีกา)
  • 19/12/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 14/12/25 เสมอ ไฟร์บวร์ก 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 10/12/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 07/12/25 ชนะ ฮอฟเฟ่นไฮม์ 2-0 (บุนเดสลีกา)

เบรเมน

  • 20/12/25 เสมอ เอาก์สบวร์ก 0-0 (บุนเดสลีกา)
  • 14/12/25 แพ้ สตุ๊ตการ์ท 0-4 (บุนเดสลีกา)
  • 07/12/25 แพ้ ฮัมบูร์ก 3-2 (บุนเดสลีกา)
  • 29/11/25 เสมอ โคโลญจน์ 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 23/11/25 แพ้ ไลป์ซิก 0-2 (บุนเดสลีกา)
Credit : Borussia Dortmund

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ดอร์ทมุนด์ (3-4-1-2) : เกรเกอร์ โกเบล (GK) – นิคลาส ซูเล่, วัลเดอมาร์ อันทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค – ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เมช่า, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – ยูเลี่ยน บรันด์ท – คาริม อเดเยมี่, แซร์อู กีราสซี่

เบรเมน (3-5-2) : มิโอ แบ็คเฮาส์ (GK) – อามอส พายเพอร์, มาร์โก ฟรีเดิล, คาริม คูลิบาลี่ – ยูกินาริ ซูกาวาระ, แคเมรอน พูเออตาส, เยนส์ สเตจ, เซนเน่ ลีเนน, อิซัค ชมิดต์ – โรมาโน่ ชมิด, จัสติน เอ็นยินมาห์

Credit : SV Werder Bremen

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

ดอร์ทมุนด์ 2-0 เบรเมน

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย ข่าว

ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกในไทย

7 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

21 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช ข่าวกีฬา

กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดูคลิปให้จบ หนุ่มโรงงานเก็บเงิน 3 ปี ซื้อทองร้านดัง 7.3 หมื่น ช้ำทองไม่ตรงปกขาดทุนยับ!

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สื่อหลักรายงาน แมนยูเตรียมตั้ง “ไมเคิล คาร์ริค” เป็นกุนซือคนใหม่ ประเดิมเกมแรกเจอแมนซิตี้

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

38 นาที ที่แล้ว
ธนาธรหาเสียง พรรคประชาชนตราด ข่าวการเมือง

“ธนาธร” ลุยตราดช่วยพรรคส้มหาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ลุ้นแค่ 2 พรรค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮัมบูร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โบว์ แวนดา&quot; ขับมินิคันโปรด &quot;ปอ ทฤษฎี&quot; โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน &quot;มะลิ&quot; รับไม้ต่อ บันเทิง

“โบว์ แวนดา” ขับมินิคันโปรด “ปอ ทฤษฎี” โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน “มะลิ” รับไม้ต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิบโทหญิงกัมพูชาวิพากษ์วิจารณ์การรบของทหารไทยในคลิปที่แชร์ ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป สิบโทหญิงกัมพูชา เย้ยทหารไทย “ปืนสนิมเขรอะ” อาวุธโบราณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบ &quot;แจ๊ค หยาง&quot; หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน ข่าว

บุกรวบ “แจ๊ค หยาง” หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
6 เมียนมากร่าง ข่าวอาชญากรรม

หายกร่าง! เปิดคลิปไหว้สวย ตร.ตามรวบครบ 6 พม่ารุมยำไรเดอร์คนไทยที่บางบ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ เบรเมน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” มอบคำขวัญ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน 5 ฉบับ งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 17 ม.ค. 69 มัดรวม 5 ฉบับ เจอเลขชน 4 ตัวมาแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย รับเคสคดีเก๋งข้าราชการชนนักเรียนที่เสียชีวิต 3 ราย ข่าว

หนุ่ม กรรชัย รับเคสแล้ว คดีเก๋งข้าราชการชนนักเรียน ดับ 3 ศพ หลังญาติร้องพิรุธเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านยำแผนปัจจุบัน ปุณณวิถี ข่าว

แห่แชร์! “ไวรัลร้านยำแผนปัจจุบัน” คอมเมนต์สนั่น ธุรกิจยุคนี้ต้องปรับตัวไวมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปมหากาพย์ดราม่า ผัวทหารอากาศ สร้างโลก 10 ใบ ไล่เมียท้องไปนอนนอกบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่ต้องยุ่ง! ผู้นำเม็กซิโกย้ำชัด จัดการแก๊งค้ายาเองได้ เผยคุยกับทรัมป์แล้ว ไม่ต้องส่งทหารมาแทรกแซง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก เฉลยทำไมป้ายหาเสียงพรรคประชาชนน้อย ข่าวการเมือง

ไอซ์ เฉลยแล้ว ทำไมป้ายหาเสียงน้อยกว่าพรรคอื่น หลายคนร้องอ๋อ เพิ่งรู้สาเหตุนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบอา (BoA) โบกมือลา SM Entertainment อย่างเป็นทางการ หลังร่วมงานยาวนาน 25 ปี บันเทิง

โบอา (BoA) โบกมือลา SM Entertainment อย่างเป็นทางการ หลังร่วมงานยาวนาน 25 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขี้เมาตีนผีซิ่งชนกลุ่มนักวิ่ง เสียชีวิต 1 สาหัส 3 หนุ่มโพสต์เตือนภัย นักวิ่งควรเลี่ยงถนนใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤตประชากร ปี 69 เด็กเกิดใหม่ส่อต่ำกว่า 4 แสนคน ไทยจ่อเข้า &quot;สังคมสูงวัยสุดยอด&quot; ข่าว

วิกฤตประชากร ปี 69 เด็กเกิดใหม่ส่อต่ำกว่า 4 แสนคน ไทยจ่อเข้า “สังคมสูงวัยสุดยอด”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จินนี่ ยศสุดา ให้ปากคำตำรวจเกี่ยวกับคดีคุกคามทางเพศที่โดม ปกรณ์ ลัม ข่าวอาชญากรรม

เดินหน้าเอาผิด! “จินนี่” ให้ปากคำตำรวจแล้ว ปมถูก “โดม” คอมเมนต์คุกคามทางเพศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อุทาหรณ์ “สาวขี่จยย.ห่มผ้ากันหนาว” สุดท้ายดับสลด เสียหลักชนเสาไฟดับ 2 ศพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 10:08 น.
58
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย

ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกในไทย

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

ดูคลิปให้จบ หนุ่มโรงงานเก็บเงิน 3 ปี ซื้อทองร้านดัง 7.3 หมื่น ช้ำทองไม่ตรงปกขาดทุนยับ!

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
ธนาธรหาเสียง พรรคประชาชนตราด

“ธนาธร” ลุยตราดช่วยพรรคส้มหาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ลุ้นแค่ 2 พรรค

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
Back to top button