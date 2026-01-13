ขี้เมาตีนผีซิ่งชนกลุ่มนักวิ่ง เสียชีวิต 1 สาหัส 3 หนุ่มโพสต์เตือนภัย นักวิ่งควรเลี่ยงถนนใหญ่

ข่าว

อุบัติเหตุสลด คนเมาขับรถชนนักวิ่งเสียชีวิต 1 ราย เจ็บสาหัส 3 ราย หนุ่มรุ่นน้องโพสต์อาลัย พร้อมเตือนภัยนักวิ่ง ควรเลี่ยงถนนใหญ่-วิ่งสวนเลนเพื่อความปลอดภัย

เมื่อช่วงสายของวันที่ 13 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง Drama-addict ได้ตีแผ่เรื่องราวสุดสลดที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจชาวนักวิ่งทั่วประเทศ หลังได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีอุบัติเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักวิ่ง City Run แต่กลับต้องมาจบชีวิตลงเพราะความมักง่ายของคนเมาแล้วขับ

เพจ Drama-addict เขียนบอกเล่าเรื่องราวระบุว่า “วันนี้เกิดเหตุสลดมีกลุ่มนักวิ่งกำลังไปวิ่งออกกำลังกายแล้วเจอคนที่กินเหล้า จนเมาถึงเช้าขับรถมาความเร็วสูงและชวนพวกเขาจนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน และเกือบเสียชีวิตสามคน หลังเกิดเหตุคนร้ายก็หลบหนีไป แต่ตอนนี้ตำรวจรวบตัวได้แล้ว ทางเพื่อนเพื่อนของผู้เสียชีวิตฝากมาดังนี้

Post นี้ ขอไว้ให้เป็นข้อเตือนใจนักวิ่งทุกท่าน เช้าวันที่ 11 มกรา เวลา 6:05 ผมได้สูญเสียพี่ที่เป็นที่รักของทุกคน ให้กับคนที่เมาแล้วขับรถ ช่วงเวลาก่อนหน้านั้น ผมและพี่และเพื่อนได้วิ่ง Long run เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตอนเช้า ผมมีความสุขมากที่ได้ออกมาวิ่งกับเพื่อน ๆ แต่เหตุการณ์เช้าวันนี้ เราได้เปลี่ยนเส้นทางวิ่งประจำเป็น City run มันทำให้ผมรู้ว่าเพียงแค่เสี้ยววินาที พี่ที่รักของผมได้จากไปอย่างถาวร ขณะเกิดเหตุ ผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียว ได้แค่เพียงยืนร้องไห้หน้าร่างกายที่ไร้วิญญาณของพี่อันเป็นที่รัก

ผมแค่อยากจะเตือนเพื่อน ๆ นักวิ่งทุกคน เวลาที่เราต้องออกวิ่งถนนหลักในเวลาตอนเช้า ให้นักวิ่งทุกคนพึ่งสำนึกว่า เราไม่มีตาหลัง เราไม่ควรวิ่งตามเส้นถนนเด็ดขาด ทางที่ดีที่สุดคือหาเส้นทางวิ่งที่ไม่มีรถสัญจร หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราต้องวิ่งสวนทางถนนตลอด และอยากบอกคนที่ดื่มแล้วขับรถเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างมาก ถ้าคน ๆ นั้นเป็นญาติ พี่น้อง ที่ประสบเหตุ คุณจะรู้สึกเช่นไร

สุดท้ายนี้ ขอให้เพื่อนนักวิ่งทุกท่าน ขอให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ให้เป็นอุทาหรณ์ และอย่าได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีกเลย ขอไว้อาลัยแด่พี่ที่เป็นที่รัก รบกวนขอฝากให้จ่าหน่อยครับ”

ขี้เมาตีนผีซิ่งชนกลุ่มนักวิ่ง เสียชีวิต 1 สาหัส 3 หนุ่มเตือนภัยนักวิ่งเลี่ยงถนนใหญ่-1 ขี้เมาตีนผีซิ่งชนกลุ่มนักวิ่ง เสียชีวิต 1 สาหัส 3 หนุ่มเตือนภัยนักวิ่งเลี่ยงถนนใหญ่-2

อ้างอิงจาก : FB Drama-addict

