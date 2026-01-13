ไอซ์ เฉลยแล้ว ทำไมป้ายหาเสียงน้อยกว่าพรรคอื่น หลายคนร้องอ๋อ เพิ่งรู้สาเหตุนี้
ไอซ์ รักชนก เฉลยสาเหตุ ทำไมป้ายหาเสียงพรรคประชาชนดูน้อยกว่าพรรคอื่น ยันทำตามกติกาเป๊ะ กลัวถูกตัดสิทธิ์แฉยับพรรคอื่นติดเกินโควตา แต่ กกต. ปล่อยรอด
ท่ามกลางสมรภูมิการเลือกตั้งที่ดุเดือด สิ่งที่ประชาชนมักคุ้นตาคือ ป้ายหาเสียงที่ถูกติดตั้งเรียงรายตามเสาไฟฟ้าและริมถนนจนแทบจะกลายเป็นกำแพงเมือง แต่กลับมีข้อสังเกตจากประชาชนจำนวนมากกว่า เหตุใดป้ายหาเสียงของ พรรคประชาชน ถึงดูบางตาเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองคู่แข่งจนเกิดคำถามเรื่องงบประมาณหรือความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้ง
ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ศรีนอก โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork ไขข้อข้องใจในประเด็นนี้แบบหมดเปลือก ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของความเท่าเทียมทางกฏหมายและความเสี่ย’ที่พรรคต้องแบกรับ
“ตามกฏหมายแล้วผู้สมัครสส. แบบแบ่งเขตสามารถติดป้ายหาเสียงได้ 2 เท่าของจำนวนคูหาเลือกตั้งในเขตของตนเอง ส่วนพรรคการเมืองสามารถติดป้ายหาเสียงได้ 2 เท่าของคูหาที่มีในจังหวัดนั้น
แม้พรรคประชาชนจะมีทุนทรัพย์น้อย แต่ป้ายนโยบายของพรรคจะติดเต็มจำนวนโควตา ส่วนป้ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขต แต่ละพื้นที่จะพยายามหาทุนทรัพย์เพื่อติดให้เต็มโควตาเช่นกัน
หลาย ๆ คนรู้สึกว่าป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนน้อย จริง ๆ ป้ายของเราไม่ได้น้อย แต่ป้ายของเราติดตามจำนวนที่กฏหมายอนุญาต แต่พรรคอื่น ๆ ที่ท่านรู้สึกว่าทำไมติดกันเต็มไปหมดเลย เพราะกกต. (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ไม่เคยมาตรวจสอบว่าแต่บละพรรคการเมืองติดป้ายจำนวนเท่าไหร่ ไม่เคยมีใครมานั่งนับจริง ๆ
รอบที่แล้วตอนราลงแบบแบ่งเขตก็เคยไปขับรถนั่งนับจำนวนป้ายหาเสียงกับทีมงาน ขับไปยังไม่ถึงครึ่งเขตจำนวนป้ายของบางครั้งก็เกินแล้ว แต่ทุกคนรู้ไหมหว่าถึงจะแจ้ง กกต. แต่เขาจะตอบกลับว่าติดเกินมาไม่เท่าไหร่หรอก อาจจะเป็นการติดเผื่อไว้สำหรับการโดนทำลาย หรือที่ติดเกินจำนวนมากเกิน กกต. ก็จะไปเตือนให้ถอนออกแค่นั้น
พรรคประชาชนน่าจะเป็นพรรคเดียวที่ไม่กล้าติดเกิน เพราะว่าxึงต้องตัดสิทธิ์xูแน่ ๆ เลย ถ้าทำอะไรผิดกฏหมายขึ้นมา
สรุปก็คือป้ายหาเสียงพวกเราไม่ได้น้อย แต่แค่ทำตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด”
