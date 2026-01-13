ข่าวการเมือง

ไอซ์ เฉลยแล้ว ทำไมป้ายหาเสียงน้อยกว่าพรรคอื่น หลายคนร้องอ๋อ เพิ่งรู้สาเหตุนี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 13:37 น.
90
ไอซ์ รักชนก เฉลยทำไมป้ายหาเสียงพรรคประชาชนน้อย

ไอซ์ รักชนก เฉลยสาเหตุ ทำไมป้ายหาเสียงพรรคประชาชนดูน้อยกว่าพรรคอื่น ยันทำตามกติกาเป๊ะ กลัวถูกตัดสิทธิ์แฉยับพรรคอื่นติดเกินโควตา แต่ กกต. ปล่อยรอด

ท่ามกลางสมรภูมิการเลือกตั้งที่ดุเดือด สิ่งที่ประชาชนมักคุ้นตาคือ ป้ายหาเสียงที่ถูกติดตั้งเรียงรายตามเสาไฟฟ้าและริมถนนจนแทบจะกลายเป็นกำแพงเมือง แต่กลับมีข้อสังเกตจากประชาชนจำนวนมากกว่า เหตุใดป้ายหาเสียงของ พรรคประชาชน ถึงดูบางตาเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองคู่แข่งจนเกิดคำถามเรื่องงบประมาณหรือความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้ง

ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ศรีนอก โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork ไขข้อข้องใจในประเด็นนี้แบบหมดเปลือก ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของความเท่าเทียมทางกฏหมายและความเสี่ย’ที่พรรคต้องแบกรับ

“ตามกฏหมายแล้วผู้สมัครสส. แบบแบ่งเขตสามารถติดป้ายหาเสียงได้ 2 เท่าของจำนวนคูหาเลือกตั้งในเขตของตนเอง ส่วนพรรคการเมืองสามารถติดป้ายหาเสียงได้ 2 เท่าของคูหาที่มีในจังหวัดนั้น

แม้พรรคประชาชนจะมีทุนทรัพย์น้อย แต่ป้ายนโยบายของพรรคจะติดเต็มจำนวนโควตา ส่วนป้ายของผู้สมัครแบบแบ่งเขต แต่ละพื้นที่จะพยายามหาทุนทรัพย์เพื่อติดให้เต็มโควตาเช่นกัน

หลาย ๆ คนรู้สึกว่าป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนน้อย จริง ๆ ป้ายของเราไม่ได้น้อย แต่ป้ายของเราติดตามจำนวนที่กฏหมายอนุญาต แต่พรรคอื่น ๆ ที่ท่านรู้สึกว่าทำไมติดกันเต็มไปหมดเลย เพราะกกต. (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ไม่เคยมาตรวจสอบว่าแต่บละพรรคการเมืองติดป้ายจำนวนเท่าไหร่ ไม่เคยมีใครมานั่งนับจริง ๆ

รอบที่แล้วตอนราลงแบบแบ่งเขตก็เคยไปขับรถนั่งนับจำนวนป้ายหาเสียงกับทีมงาน ขับไปยังไม่ถึงครึ่งเขตจำนวนป้ายของบางครั้งก็เกินแล้ว แต่ทุกคนรู้ไหมหว่าถึงจะแจ้ง กกต. แต่เขาจะตอบกลับว่าติดเกินมาไม่เท่าไหร่หรอก อาจจะเป็นการติดเผื่อไว้สำหรับการโดนทำลาย หรือที่ติดเกินจำนวนมากเกิน กกต. ก็จะไปเตือนให้ถอนออกแค่นั้น

พรรคประชาชนน่าจะเป็นพรรคเดียวที่ไม่กล้าติดเกิน เพราะว่าxึงต้องตัดสิทธิ์xูแน่ ๆ เลย ถ้าทำอะไรผิดกฏหมายขึ้นมา

สรุปก็คือป้ายหาเสียงพวกเราไม่ได้น้อย แต่แค่ทำตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด”

ไอซ์ แจงป้ายหาเสียงพรรคดูน้อยเพราะเคารพกฎหมาย
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork.
ชาวเน็ตเมนต์โพสต์ ไอซ์ รักชนก
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
ไอซ์ รักชนก
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย ข่าว

ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกในไทย

4 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

18 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช ข่าวกีฬา

กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดูคลิปให้จบ หนุ่มโรงงานเก็บเงิน 3 ปี ซื้อทองร้านดัง 7.3 หมื่น ช้ำทองไม่ตรงปกขาดทุนยับ!

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สื่อหลักรายงาน แมนยูเตรียมตั้ง “ไมเคิล คาร์ริค” เป็นกุนซือคนใหม่ ประเดิมเกมแรกเจอแมนซิตี้

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

35 นาที ที่แล้ว
ธนาธรหาเสียง พรรคประชาชนตราด ข่าวการเมือง

“ธนาธร” ลุยตราดช่วยพรรคส้มหาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ลุ้นแค่ 2 พรรค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฮัมบูร์ก พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โบว์ แวนดา&quot; ขับมินิคันโปรด &quot;ปอ ทฤษฎี&quot; โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน &quot;มะลิ&quot; รับไม้ต่อ บันเทิง

“โบว์ แวนดา” ขับมินิคันโปรด “ปอ ทฤษฎี” โชว์ป้ายทะเบียน แฟนคลับรอวัน “มะลิ” รับไม้ต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิบโทหญิงกัมพูชาวิพากษ์วิจารณ์การรบของทหารไทยในคลิปที่แชร์ ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป สิบโทหญิงกัมพูชา เย้ยทหารไทย “ปืนสนิมเขรอะ” อาวุธโบราณ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบ &quot;แจ๊ค หยาง&quot; หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน ข่าว

บุกรวบ “แจ๊ค หยาง” หัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ แปลงสัญชาติ หนีซุกไทย คดีฉ้อโกง 900 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
6 เมียนมากร่าง ข่าวอาชญากรรม

หายกร่าง! เปิดคลิปไหว้สวย ตร.ตามรวบครบ 6 พม่ารุมยำไรเดอร์คนไทยที่บางบ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ เบรเมน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 13 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” มอบคำขวัญ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน 5 ฉบับ งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินจีน งวด 17 ม.ค. 69 มัดรวม 5 ฉบับ เจอเลขชน 4 ตัวมาแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย รับเคสคดีเก๋งข้าราชการชนนักเรียนที่เสียชีวิต 3 ราย ข่าว

หนุ่ม กรรชัย รับเคสแล้ว คดีเก๋งข้าราชการชนนักเรียน ดับ 3 ศพ หลังญาติร้องพิรุธเพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านยำแผนปัจจุบัน ปุณณวิถี ข่าว

แห่แชร์! “ไวรัลร้านยำแผนปัจจุบัน” คอมเมนต์สนั่น ธุรกิจยุคนี้ต้องปรับตัวไวมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปมหากาพย์ดราม่า ผัวทหารอากาศ สร้างโลก 10 ใบ ไล่เมียท้องไปนอนนอกบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่ต้องยุ่ง! ผู้นำเม็กซิโกย้ำชัด จัดการแก๊งค้ายาเองได้ เผยคุยกับทรัมป์แล้ว ไม่ต้องส่งทหารมาแทรกแซง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก เฉลยทำไมป้ายหาเสียงพรรคประชาชนน้อย ข่าวการเมือง

ไอซ์ เฉลยแล้ว ทำไมป้ายหาเสียงน้อยกว่าพรรคอื่น หลายคนร้องอ๋อ เพิ่งรู้สาเหตุนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โบอา (BoA) โบกมือลา SM Entertainment อย่างเป็นทางการ หลังร่วมงานยาวนาน 25 ปี บันเทิง

โบอา (BoA) โบกมือลา SM Entertainment อย่างเป็นทางการ หลังร่วมงานยาวนาน 25 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขี้เมาตีนผีซิ่งชนกลุ่มนักวิ่ง เสียชีวิต 1 สาหัส 3 หนุ่มโพสต์เตือนภัย นักวิ่งควรเลี่ยงถนนใหญ่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤตประชากร ปี 69 เด็กเกิดใหม่ส่อต่ำกว่า 4 แสนคน ไทยจ่อเข้า &quot;สังคมสูงวัยสุดยอด&quot; ข่าว

วิกฤตประชากร ปี 69 เด็กเกิดใหม่ส่อต่ำกว่า 4 แสนคน ไทยจ่อเข้า “สังคมสูงวัยสุดยอด”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จินนี่ ยศสุดา ให้ปากคำตำรวจเกี่ยวกับคดีคุกคามทางเพศที่โดม ปกรณ์ ลัม ข่าวอาชญากรรม

เดินหน้าเอาผิด! “จินนี่” ให้ปากคำตำรวจแล้ว ปมถูก “โดม” คอมเมนต์คุกคามทางเพศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

อุทาหรณ์ “สาวขี่จยย.ห่มผ้ากันหนาว” สุดท้ายดับสลด เสียหลักชนเสาไฟดับ 2 ศพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 13 ม.ค. 2569 13:37 น.
90
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ช่วยผ่าตัดหัวใจสำเร็จครั้งแรกในไทย

ข่าวดี รพ.ธรรมศาสตร์ ใช้หุ่นยนต์ Da Vinci XI ผ่าตัดหัวใจครั้งแรกในไทย

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

ประวัติ คิม พรประภา ทายาทธุรกิจยานยนต์รุ่น 4 ผู้หลงใหลไฮเปอร์คาร์

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

กัมพูชา ประกาศถอนตัวยกทีม ไม่ร่วมศึก อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โคราช

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569

ดูคลิปให้จบ หนุ่มโรงงานเก็บเงิน 3 ปี ซื้อทองร้านดัง 7.3 หมื่น ช้ำทองไม่ตรงปกขาดทุนยับ!

เผยแพร่: 13 มกราคม 2569
Back to top button