ดูดวง

4 ราศี ชีพจรลงเท้าแล้วรุ่ง! ต้องเดินทางไกล ติดต่องานต่างถิ่นแล้วสำเร็จ 100%

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 15:05 น.
51
ดูดวงวันนี้ 13 1 69

เปิดดวง 4 ราศีมีเกณฑ์ โยกย้ายแล้วได้ดี เจรจาข้ามชาติสำเร็จฉลุย การันตีความปังรับปีใหม่

ดวงดาวแห่งการโยกย้ายกำลังทำงาน! ในช่วงนี้กระแสลมแห่งโชคชะตาพัดพาโอกาสใหม่ ๆ มาพร้อมกับการเดินทาง ใครที่รู้สึกเบื่อ ๆ อยากขยับขยาย หรือมีแพลนจะเดินทางไกล บอกเลยว่า “อย่ารอช้า” เพราะจังหวะนี้แหละคือนาทีทองของคุณ โดยเฉพาะ 4 ราศีต่อไปนี้ ที่มีเกณฑ์ “ชีพจรลงเท้าแล้วรุ่ง” ยิ่งเดินทางไกล ยิ่งได้เงินก้อนโต การเจรจาข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศจะสำเร็จแบบ 100%

1. ราศีธนู

ชาวธนูคือลูกรักของจักรวาลในเรื่องการเดินทางอยู่แล้ว แต่ช่วงนี้พิเศษกว่าเดิม! ใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก หรือต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ จะได้รับข่าวดีแบบไม่ทันตั้งตัว มีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาใหญ่ หรือได้เลื่อนตำแหน่งไปดูงานต่างแดน เงินสกุลต่างชาติจะไหลเข้ากระเป๋า การดีลงานทางไกลจะสร้างกำไรมหาศาล

2. ราศีตุลย์

ชาวตุลย์ช่วงนี้ “ปากพารวย” ยิ่งถ้าได้ออกไปเจรจานอกสถานที่ ยิ่งปิดจอบได้ไว การนั่งติดโต๊ะอาจทำให้งานอุดอู้ ลองหาโอกาสออกไปพบลูกค้า หรือเดินทางไปดูหน้างานจริงที่ต่างจังหวัด ความสำเร็จรออยู่ตรงหน้าแบบไม่ต้องลุ้น จะได้คอนเนกชันใหม่ ๆ จากการเดินทาง ซึ่งคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยซัพพอร์ตงานคุณในระยะยาว

3. ราศีเมษ

ชาวเมษพลังล้นเหลือ ช่วงนี้ดวงส่งเสริมให้ “ออกจาก Comfort Zone” หากบริษัทมีโปรเจกต์ขยายสาขา หรือต้องไปบุกตลาดในพื้นที่ใหม่ ๆ ให้รีบอาสาไปทันที เพราะดวงคุณถูกโฉลกกับที่ใหม่ ๆ ทำอะไรก็ราบรื่น ไร้อุปสรรค การเดินทางไกลจะนำพาโชคลาภมาให้ อาจเป็นตัวเลขจากป้ายบอกทาง หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างถิ่นให้โชค

4. ราศีเมถุน

ชาวเมถุนที่ทำงานด้านออนไลน์ หรือต้องติดต่อประสานงานระยะไกล เตรียมเฮ! การเจรจาผ่านทางไกล หรือต้องบินไปคุยงานด่วน จะประสบความสำเร็จเกินคาด 100% ลูกค้าที่เคยเรื่องมากจะตกลงง่าย ๆ ใครค้าขายออนไลน์ ออเดอร์จากคนต่างถิ่นจะถล่มทลาย หรือมีโอกาสขยายฐานลูกค้าไปไกลกว่าเดิม จะได้รับอีเมลหรือข้อความสำคัญจากทางไกล ที่เปลี่ยนชีวิตการทำงานไปในทางที่ดีขึ้น

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 4 ราศีนี้ “ความนิ่งคือศัตรู” ยิ่งคุณขยับตัว ยิ่งคุณเดินทาง พลังงานดี ๆ จะยิ่งหมุนเวียนเข้ามา ก่อนออกเดินทาง ให้ไหว้ขอพร พระพรหม หรือ เจ้าที่เจ้าทาง ในสถานที่ที่จะไป เพื่อเปิดทางให้การเจรจาราบรื่น แนะนำพก “พาสปอร์ต” หรือ “ตั๋วเดินทางเก่า ๆ” ติดกระเป๋าไว้ เป็นเคล็ดลับกระตุ้นพลังงานแห่งการเดินทางให้ทำงานตลอดเวลา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 13 1 69 ดูดวง

4 ราศี ชีพจรลงเท้าแล้วรุ่ง! ต้องเดินทางไกล ติดต่องานต่างถิ่นแล้วสำเร็จ 100%

18 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สั่งพักงานพยาบาลสาวจีน หลังโพสต์คลิปอวดแฟนหนุ่มช่วยจัดยา-เขียนรายงาน ช่วงอยู่เวรดึก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะสมกะโหลกมนุษย์ 100 ชิ้น เพนซิลวาเนีย ข่าวต่างประเทศ

สยองข้ามโลก! หนุ่มมะกันสะสม “กะโหลก-ชิ้นส่วนมนุษย์นับ 100 ชิ้น” ซุกห้องใต้ดิน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โลกวิกฤต! ภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใส สัญญาณสุดท้ายก่อนละลายหายไปถาวร

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนคลับใจหาย “เหอเจียจิ้ง” ตำนานจั่นเจาโพสต์คลิปนอนโรงพยาบาล เจ้าตัวรีบไลฟ์ชี้แจง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเลย์-อินโดฯ ประเดิม สั่งบล็อก Grok ที่แรกของโลก เหตุสร้างภาพลามกเกลื่อน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตแห่ดูคลิป เก้งจิ๋วใจเด็ด พุ่งปะทะกับ “แรดยักษ์” หนัก 1.7 ตัน ไร้ความหวาดกลัว

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลทหารในคลิปซ้อมประจวบถูกลงโทษนอกระเบียบและไม่เป็นธรรม ข่าว

แฉคลิป ซ้อมพลทหารประจวบฯ มือ-เท้าจัดเต็ม กลางวงล้อม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอร์ ภัณฑิลา วัย 11 ขวบ แชะภาพคู่ ทาทา ยัง บันเทิง

ใครกัน? หนูน้อยขุดภาพคู่ ‘ทาทา ยัง’ โตขึ้นเป็นดาราหน้าเด็ก ขึ้นแท่นคุณแม่คนสวย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกีฬาร่มบิน เสาไฟฟ้าเกาะล้าน ข่าวภูมิภาค

ระทึกทั้งเกาะ! “นทท.เล่นร่มบินพลาด” ห้อยต่องแต่งคาเสาไฟแรงสูง 10 เมตร

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว ข่าว

ตาวัย 71 ปี กินขนมปังไส้สังขยา ติดคอเสียชีวิตคาบ้าน เหตุไม่มีฟันเคี้ยว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ้านพักใหม่ของทหารกัมพูชาในจังหวัดพระตะบองที่สร้างโดยตระกูลฮุน ข่าว

คลิป ทหารเขมร อวด บ้านพักใหม่ ตระกูลฮุนสร้างให้ โซเชียลห่วงลมพัดปลิว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

Flash Express ประกาศยุติกิจการ ในมาเลเซีย 31 ม.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้มงคลกิตติ์วิดพื้น ข่าวการเมือง

เอาแล้ว! เต้ มงคลกิตติ์ เจอแฟนคลับวัย 19 ท้าวิดพื้น ลั่นตระเวนทั่วเจอที่ไหนท้าได้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก โต้กลับคนแซะแก้ม.112 ข่าวการเมือง

ไอซ์ สวนคนแซะ แก้แต่ ม.112 มั่นใจไม่มีพรรคไหนทำงานหนักเท่านี้ ท้าเช็กผลงาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของคุณเจนที่กำลังค้นหาความจริงเกี่ยวกับสามีในดราม่า เอ๋เอ๋ ข่าว

สรุปดราม่า “เอ๋เอ๋” ชู้รักนักสับราง คบซ้อน 4 ชาย นายพัน-ผู้การ-คู่หมั้น-จ่าจาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา แจงดราม่าปมยกสมบัติให้ชาติ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เคลียร์ดราม่ายกสมบัติให้ชาติ ตอบชัดลูก ๆ ได้รับมรดกไหม?

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;รชพร ชูช่วย&quot; สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ประวัติ “รชพร ชูช่วย” สถาปนิกหญิงระดับโลก แคนดิเดต รมว.วัฒนธรรม พรรคประชาชน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

หวาดเสียว! อุทาหรณ์แท็กซี่ขับดึกๆ ไม่ชินทาง เปิดคลิปนาทีระทึกกู้ภัยรุดช่วย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12 ม.ค. 69 เช็กผลถ่ายทอดสด สถิติหวยลาวออกวันจันทร์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สยอง พบศีรษะคน 5 หัวถูกแขวนริมชายหาดในเอกวาดอร์ คาดปมขัดแย้งกลุ่มอาชญากร

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธชูวิทย์ ปิดสวิตซ์พรรคส้ม ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ เปิดหน้าตอบสรยุทธ รณรงค์ปิดสวิตช์พรรคส้มจริงไหม ซัดเดือดปม “ทหารเช็ดขี้เยี่ยว”

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธียกฉัตร ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เครโมเนเซ่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 12 ม.ค. 69

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตาญี่ปุ่นจ่อยุบสภา เลือกตั้งใหม่ หลังคะแนนนิยม “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” พุ่งสูงกว่า 75%

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ม.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 15:05 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สั่งพักงานพยาบาลสาวจีน หลังโพสต์คลิปอวดแฟนหนุ่มช่วยจัดยา-เขียนรายงาน ช่วงอยู่เวรดึก

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
สะสมกะโหลกมนุษย์ 100 ชิ้น เพนซิลวาเนีย

สยองข้ามโลก! หนุ่มมะกันสะสม “กะโหลก-ชิ้นส่วนมนุษย์นับ 100 ชิ้น” ซุกห้องใต้ดิน

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569

โลกวิกฤต! ภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใส สัญญาณสุดท้ายก่อนละลายหายไปถาวร

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569

แฟนคลับใจหาย “เหอเจียจิ้ง” ตำนานจั่นเจาโพสต์คลิปนอนโรงพยาบาล เจ้าตัวรีบไลฟ์ชี้แจง

เผยแพร่: 12 มกราคม 2569
Back to top button