4 ราศี ชีพจรลงเท้าแล้วรุ่ง! ต้องเดินทางไกล ติดต่องานต่างถิ่นแล้วสำเร็จ 100%
เปิดดวง 4 ราศีมีเกณฑ์ โยกย้ายแล้วได้ดี เจรจาข้ามชาติสำเร็จฉลุย การันตีความปังรับปีใหม่
ดวงดาวแห่งการโยกย้ายกำลังทำงาน! ในช่วงนี้กระแสลมแห่งโชคชะตาพัดพาโอกาสใหม่ ๆ มาพร้อมกับการเดินทาง ใครที่รู้สึกเบื่อ ๆ อยากขยับขยาย หรือมีแพลนจะเดินทางไกล บอกเลยว่า “อย่ารอช้า” เพราะจังหวะนี้แหละคือนาทีทองของคุณ โดยเฉพาะ 4 ราศีต่อไปนี้ ที่มีเกณฑ์ “ชีพจรลงเท้าแล้วรุ่ง” ยิ่งเดินทางไกล ยิ่งได้เงินก้อนโต การเจรจาข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศจะสำเร็จแบบ 100%
1. ราศีธนู
ชาวธนูคือลูกรักของจักรวาลในเรื่องการเดินทางอยู่แล้ว แต่ช่วงนี้พิเศษกว่าเดิม! ใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก หรือต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ จะได้รับข่าวดีแบบไม่ทันตั้งตัว มีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาใหญ่ หรือได้เลื่อนตำแหน่งไปดูงานต่างแดน เงินสกุลต่างชาติจะไหลเข้ากระเป๋า การดีลงานทางไกลจะสร้างกำไรมหาศาล
2. ราศีตุลย์
ชาวตุลย์ช่วงนี้ “ปากพารวย” ยิ่งถ้าได้ออกไปเจรจานอกสถานที่ ยิ่งปิดจอบได้ไว การนั่งติดโต๊ะอาจทำให้งานอุดอู้ ลองหาโอกาสออกไปพบลูกค้า หรือเดินทางไปดูหน้างานจริงที่ต่างจังหวัด ความสำเร็จรออยู่ตรงหน้าแบบไม่ต้องลุ้น จะได้คอนเนกชันใหม่ ๆ จากการเดินทาง ซึ่งคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยซัพพอร์ตงานคุณในระยะยาว
3. ราศีเมษ
ชาวเมษพลังล้นเหลือ ช่วงนี้ดวงส่งเสริมให้ “ออกจาก Comfort Zone” หากบริษัทมีโปรเจกต์ขยายสาขา หรือต้องไปบุกตลาดในพื้นที่ใหม่ ๆ ให้รีบอาสาไปทันที เพราะดวงคุณถูกโฉลกกับที่ใหม่ ๆ ทำอะไรก็ราบรื่น ไร้อุปสรรค การเดินทางไกลจะนำพาโชคลาภมาให้ อาจเป็นตัวเลขจากป้ายบอกทาง หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างถิ่นให้โชค
4. ราศีเมถุน
ชาวเมถุนที่ทำงานด้านออนไลน์ หรือต้องติดต่อประสานงานระยะไกล เตรียมเฮ! การเจรจาผ่านทางไกล หรือต้องบินไปคุยงานด่วน จะประสบความสำเร็จเกินคาด 100% ลูกค้าที่เคยเรื่องมากจะตกลงง่าย ๆ ใครค้าขายออนไลน์ ออเดอร์จากคนต่างถิ่นจะถล่มทลาย หรือมีโอกาสขยายฐานลูกค้าไปไกลกว่าเดิม จะได้รับอีเมลหรือข้อความสำคัญจากทางไกล ที่เปลี่ยนชีวิตการทำงานไปในทางที่ดีขึ้น
คำแนะนำส่งท้าย
สำหรับ 4 ราศีนี้ “ความนิ่งคือศัตรู” ยิ่งคุณขยับตัว ยิ่งคุณเดินทาง พลังงานดี ๆ จะยิ่งหมุนเวียนเข้ามา ก่อนออกเดินทาง ให้ไหว้ขอพร พระพรหม หรือ เจ้าที่เจ้าทาง ในสถานที่ที่จะไป เพื่อเปิดทางให้การเจรจาราบรื่น แนะนำพก “พาสปอร์ต” หรือ “ตั๋วเดินทางเก่า ๆ” ติดกระเป๋าไว้ เป็นเคล็ดลับกระตุ้นพลังงานแห่งการเดินทางให้ทำงานตลอดเวลา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 5 ราศีงานทีมเวิร์กเด่น ผู้ใหญ่เห็นผลงาน เพื่อนร่วมงานช่วยส่งขึ้น
- 5 ราศี ดวงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี! ปัญหาที่คาราคาซังจะจบลง ฟ้าหลังฝนสวยงามมาก
- 3 ราศีเสน่ห์แรงต้นปี 2569 คนเข้าหาเพียบ แต่ระวัง เจอคนคุยซ้อนซ่อนกิ๊ก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: