สั่งพักงานพยาบาลสาวจีน หลังโพสต์คลิปอวดแฟนหนุ่มช่วยจัดยา-เขียนรายงาน ช่วงอยู่เวรดึก
ความอยากอวดเป็นเหตุ เมื่อพยาบาวสาวจีนถูกสั่งพักงาน หลังจากโพสต์คลิปวิดีโอที่เจ้าตัวให้แฟนหนุ่มจัดยาให้คนไข้ และเขียนรายงานระหว่างอยู่เวรช่วงดึก
พยาบาลสาวในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ถูกสั่งพักงานและตกเป็นเป้าวิจารณ์อย่างหนัก หลังเธอเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นว่าแฟนหนุ่มของเธอเป็นคนใส่ใจมากเพียงใด
พยาบาลรายนี้จงใจถ่ายภาพแฟนหนุ่มขณะมาอยู่เป็นเพื่อนเธอในช่วงเข้าเวรดึก พร้อมข้อความว่า “ฉันกับบัดดี้กะดึกของฉัน” โดยในคลิปเผยให้เห็นพฤติกรรมที่น่ากังวลหลายอย่าง เช่น แฟนหนุ่มของเธอช่วยเขียนรายงานอาการผู้ป่วย เข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เคาน์เตอร์พยาบาล รวมถึงจัดเตรียมยาและติดสลากบนขวดน้ำเกลือ
มิหนำซ้ำ จากคลิปวิดีโอพบว่าฝ่ายชายสวมชุดที่ไม่ซ้ำกันในหลายเหตุการณ์ แสดงให้เห็นว่าเขาแอบมาช่วยเธอทำงานในลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้ง และเธอเพียงต้องการโชว์ว่าแฟนหนุ่มขยันทำงานตอนกลางวันแล้วยังอุตส่าห์สละเวลามาดูแลเธอตอนกลางคืน
หลังจากคลิปนี้กลายเป็นไวรัลและมีผู้เข้าชมมากกว่า 24 ล้านครั้ง กระแสสังคมก็ตีกลับอย่างรุนแรงเนื่องจากมองว่าเป็นการละเลยความปลอดภัยของชีวิตผู้ป่วย โดยชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะหากคนนอกที่ไม่มีความรู้ทำสลากยาผิดพลาด ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ บางส่วนถึงขั้นเรียกร้องให้ลงโทษจำคุกฐานเป็นภัยต่อความมั่นคงสาธารณะ
ด้านโฆษกของโรงพยาบาลระบุว่าได้รับทราบเรื่องแล้ว และตำหนิพฤติกรรมของพยาบาลรายนี้อย่างรุนแรงว่า “สมองของเธอต้องมีปัญหาแน่ๆ” พร้อมยืนยันว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ทำให้เมื่อวันที่ 3 มกราคม คณะกรรมการด้านสุขภาพเมืองชิงเต่าได้ประกาศสั่งพักงานพยาบาลคนดังกล่าวทันทีฐานละเมิดระเบียบปฏิบัติอย่างร้ายแรง และย้ำว่าความปลอดภัยทางการแพทย์คือเส้นตายที่ไม่สามารถละเมิดได้
เหตุการณ์นี้อาจส่งผลให้โรงพยาบาลทั่วเมืองชิงเต่าถูกสั่งตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยทางการแพทย์ยกชุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่คนนอกเข้ามาแทรกแซงการทำงานของผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้อีก
อ้างอิง : www.scmp.com
