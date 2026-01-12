กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ “อบต.ท่าชะมวง” หลังโหวตโนชนะขาด คนเก่าหมดสิทธิ์ลงซ้ำ
กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ อบต.ท่าชะมวง หลังคะแนนโหวตโนชนะขาดลอย ผู้สมัครเดิมหมดสิทธิ์ลงแข่ง พร้อมสรุปภาพรวมพบฉีกบัตร 19 ราย
12 ม.ค.2569 – นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมาว่า เกิดกรณีคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) มีจำนวนมากกว่าคะแนนของผู้สมัคร ส่งผลให้ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ และผู้สมัครรายเดิมจะไม่มีสิทธิ์ลงสมัครในรอบใหม่ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าอำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชน ส่วนวันเลือกตั้งใหม่ทางท้องถิ่นจะเป็นผู้เสนอเรื่องเข้ามา
ภาพรวมการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา แม้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ยังพบข้อผิดพลาดจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะการฉีกบัตรเลือกตั้งในพื้นที่ 14 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 19 ราย ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง แม้บางกรณีอาจเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือบัตรชำรุด แต่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้ยังพบการกระทำผิดอื่นๆ เช่น การถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งซึ่งเป็นการละเมิดหลักการลงคะแนนโดยลับ รวมถึงความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่ปล่อยให้พระสงฆ์ 1 รูป เข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีการเลื่อนวันเลือกตั้งนายก อบต. บางหน่วยออกไป 1 สัปดาห์ เนื่องจากการประชุมร่วมกันเห็นว่าประชาชนยังไม่สะดวกในเรื่องเอกสารและความเป็นอยู่ ส่วนกรณีจังหวัดอ่างทอง อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับจังหวัดสงขลาหรือไม่ ทั้งนี้ นายแสวง คาดการณ์ว่าสถานการณ์โดยรวมน่าจะปกติและไม่มีปัญหาไปจนถึงวันเลือกตั้งทั่วไป
กกต. เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะเกิดขึ้น โดยวันเลือกตั้งล่วงหน้าตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และวันเลือกตั้งจริงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำรอย สำนักงานฯ จะจัดให้มีการซักซ้อมและจำลองเหตุการณ์ในหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 15 มกราคมนี้ จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมติดตามทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลขั้นตอนที่ถูกต้องแก่ประชาชนต่อไป
