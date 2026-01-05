อาลัย ดาราดัง ละคร Wicked เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหายาก อายุเพียง 46 ปี

วงการละครเวทีเศร้า “Bret Hanna-Shuford” ดาวดังจาก Wicked เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหายากในวัย 46 ปี ทิ้งสามีและลูกชายวัย 3 ขวบไว้เบื้องหลัง
ข่าวเศร้าต้อนรับปีใหม่ของวงการละครเวทีสหรัฐฯ เบรต ฮันนา-ชูฟอร์ด นักแสดงบรอดเวย์มากความสามารถ ซึ่งเป็นที่รักของแฟนๆ จากผลงานละครเวทีระดับโลกอย่าง Wicked, The Little Mermaid และ Beauty and the Beast ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันเสาร์ที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมา
สตีเฟน ฮันนา สามีและนักเต้นบัลเลต์ ซึ่งมีลูกด้วยกัน 1 คน ชื่อ มาเวอริค วัยกำลังน่ารัก 3 ขวบ ได้ยืนยันข่าวการสูญเสียครั้งนี้ผ่านทางอินสตาแกรม เขียนข้อความสุดอาลัยว่า
“ด้วยหัวใจที่หนักอึ้ง เราขอแจ้งข่าวว่าเมื่อเช้าตรู่วันนี้ เราได้บอกลาผู้ชายที่มหัศจรรย์ที่สุด สามี และพ่อที่ดีที่สุดในจักรวาล เบรตจากโลกนี้ไปอย่างสงบ ท่ามกลางความรักและครอบครัวที่รายล้อม… หัวใจของพวกเราแตกสลาย แต่เราจะใช้ชีวิตต่อไปให้เขาภูมิใจ”
เบรตได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชนิดร้ายเมื่อกลางปีที่แล้ว เขาป่วยเป็น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง T-Cell (T-Cell Lymphoma) ซึ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหายากและเป็นหนึ่งในชนิดที่อันตรายที่สุด ซ้ำร้ายในเวลาเดียวกัน เขายังถูกตรวจพบภาวะ HLH (Hemophagocytic Lymphohistiocytosis) ซึ่งเป็นโรคหายากที่ระบบภูมิคุ้มกันทำลายเซลล์เม็ดเลือดของตัวเอง
ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เขาต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว เมื่อวันคริสต์มาสที่ผ่านมา ทั้งคู่เพิ่งโพสต์ภาพสวมหมวกคู่กัน แม้เบรตจะดูซูบผอมและต้องใส่สายให้อาหารทางจมูก แต่พวกเขาก็ยังแสดงออกถึงความหวังและขอบคุณทุกกำลังใจ
ในวิดีโอสุดท้ายที่เขาโพสต์เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม เบรตได้เล่าถึงความยากลำบากในการรักษา ยาที่ต้องใช้นั้นมีราคาแพงมากแถมบริษัทประกันทำให้ขั้นตอนยุ่งยาก เขาได้ขอร้องให้แฟนๆ ช่วยกันแชร์เรื่องราวหรือสนับสนุนผ่าน GoFundMe ซึ่งแคมเปญดังกล่าวสามารถระดมทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 315,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 10 ล้านบาท) ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงในที่สุด
