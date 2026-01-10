ข่าว

“นายกฯ อนุทิน” แอบซับน้ำตา หลังเจอ “น้องมีตังค์” ทายาทวีรชนสมรภูมิไทย-กัมพูชา

เผยแพร่: 10 ม.ค. 2569 15:44 น.| อัปเดต: 10 ม.ค. 2569 15:45 น.
บรรยากาศสุดซึ้งวันเด็กแห่งชาติ 2569 ณ ทำเนียบรัฐบาล “ลุงหนู” เปิดโต๊ะเลี้ยงอาหาร 21 ครอบครัวทหารกล้า เผยนาทีน้ำตาคลอหลังสบตาสาวน้อยลูกสาวจ่าเพียว ผู้เสียสละชีพปกป้องอธิปไตย

วันที่ 10 มกราคม 2569 ณ ทำเนียบรัฐบาล ท่ามกลางเสียงหัวเราะและบรรยากาศที่คึกคักของงานวันเด็กแห่งชาติ กลับมีโมเมนต์สุดสะเทือนใจที่ทำเอาคนทั้งห้องอาหารนิ่งเงียบ เมื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถกลั้นความรู้สึกไว้ได้ จนต้องหยิบทิชชู่ขึ้นมาเช็ดน้ำตาขณะพูดคุยกับทายาทวีรชน

เวลา 12.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยา ได้เปิดอาคาร 44 เพื่อจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสุดพิเศษให้กับครอบครัววีรชนผู้เสียสละชีวิตจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 21 ครอบครัว รวม 43 คน โดยเมนูอาหารมีทั้งของโปรดเด็กๆ อย่างไก่บอนชอน สปาเก็ตตี้ และไอศกรีม

ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่โต๊ะอาหารหลัก นายกรัฐมนตรีนั่งเคียงข้างกับน้องมีตังค์ ลูกสาวของจ่าสิบเอก ศตวรรษ สุจริต หรือ “จ่าเพียว” วีรบุรุษผู้พลีชีพในยุทธการปกป้องอธิปไตยบริเวณช่องอานม้า เมื่อปลายปี 2568 ที่ผ่านมา

ระหว่างที่นายกฯ กำลังตักอาหารและชวนเด็กๆ คุยอย่างเป็นกันเองอยู่นั้น เมื่อสบตาและรับฟังเรื่องราวความไร้เดียงสาของทายาททหารกล้า นายกฯ อนุทินถึงกับหยุดชะงักไปครู่หนึ่งจนต้องนิ่งเงียบไปพักใหญ่ ก่อนจะหยิบทิชชู่ขึ้นมาซับน้ำตา ท่ามกลางสายตาของแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่สัมผัสได้ถึงความสะเทือนใจดังกล่าว

ย้อนกลับไปในเหตุการณ์สูญเสีย จ่าสิบเอก ศตวรรษ เป็นเสาหลักของครอบครัวที่เสียสละชีวิตเพื่อรักษาผืนดินไทย โดยคำพูดสุดท้ายที่เขามักบอกกับลูกสาวผ่านโทรศัพท์คือ “พ่อยังไม่ได้กลับบ้านนะ” เพื่อให้ลูกน้อยรอคอยอย่างมีความหวัง จนกลายเป็นที่มาของชื่อ “ยุทธการศตวรรษ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ความกล้าหาญของเขา

นอกจากน้องมีตังค์แล้ว ยังมี “น้องภูผา” ลูกชายของ จ่าสิบเอก ธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย หรือ “จ่าจุ้ย” วีรบุรุษสมรภูมิช่องสายตะกู ที่หอบหมอนรูปคุณพ่อมาร่วมโต๊ะอาหารด้วย ทำให้นายกฯ เอ่ยปากเรียกให้เข้ามาหาพร้อมสวมกอดด้วยความเอ็นดู

นายกรัฐมนตรีย้ำกับครอบครัววีรชนทุกคนว่า เด็กๆ เหล่านี้คือทายาทของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ รัฐบาลและกองทัพจะทำหน้าที่เสมือนครอบครัวที่คอยดูแล สนับสนุนทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลังสำคัญของชาติต่อไป

ก่อนจบกิจกรรม นายกฯ ยังได้พาเด็กๆ ขึ้นไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมเซ็นเกียรติบัตร “นายกรัฐมนตรีในอนาคต” ให้กับมือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในวันเด็กปีนี้ โดยน้องมีสุข น้องมีตังค์ ลูกสาวของจ่าเพียว ‘จ.ส.อ. ศตวรรษ สุจริต’
มานั่งเก้าอี้นายกฯ เนื่องในวันเด็ก 2569นายกฯ อนุทิน บอกกับน้อง พร้อมหยิบอาร์มติดเสื้อให้ดู

“นี่อาร์มชื่อพ่อหนู นายกเก็บไว้ที่โต๊ะตลอด” (ดูคลิป)

ทั้งนี้ น้องมีตงค์และน้องมีสุข คือ 2 เด็กหญิงทายาทแนวหน้าที่สละชีพซึ่งนั่งเคียงข้างและพูดคุยกับอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ซึ่งไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เมื่อ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ วัดพรหมพิทักษ์วนาราม จ.ร้อยเอ็ด.

