นทท.ดับ 1 ราย! สปีดโบ๊ตพุ่งชนเรือประมงใกล้เกาะพีพี เจ็บระนาว 22 ชีวิต
ระทึกกลางอันดามัน เรือนำเที่ยวบรรทุก 55 ชีวิต พุ่งชนเรือประมงใกล้เกาะพีพี ศรชล.ภาค 3 ระดมทีมกู้ชีพลำเลียงผู้บาดเจ็บส่ง รพ.เกาะพีพี-ภูเก็ต พบลูกเรือไทยเจ็บด้วย
พล.ร.ท.วีรุดม ม่วงจีน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 11 ม.ค.69 พร้อมกับสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประสานศูนย์นเรนทรอันดามัน ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (ศูนย์ไข่มุก) และ อบจ.ภูเก็ต เร่งนำเรือตรวจการณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณเกาะไก่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ ต่อเนื่องไปยังเกาะพีพี เรือสปีดโบ๊ตขนาด 23.18 ตันกรอส บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม 55 ชีวิต ประกอบด้วยนักท่องเที่ยว 50 คน ไกด์ไทย 1 คน ไกด์ต่างชาติ 1 คน และลูกเรือ 3 คน แล่นชนเข้ากับเรือประมงที่กำลังทำประมงอยู่ สภาพเรือสปีดโบ๊ตเสียหายจากการปะทะ
ส่วนเรือประมงปลอดภัยดี ไม่พบความเสียหายรุนแรงหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา 11.07 น. เจ้าหน้าที่ยืนยันตัวเลขความสูญเสีย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด 22 ราย แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 19 ราย และลูกเรือชาวไทย 3 ราย จำแนกตามระดับความรุนแรง
- สีแดง 1 ราย (อาการรุนแรง)
- สีส้ม 2 ราย
- สีเหลือง 12 ราย
- สีเขียว 7 ราย
ทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ลำเลียงผู้บาดเจ็บและผู้โดยสารทั้งหมดกลับเข้าฝั่ง โดยกระจายส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และนำขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้แพทย์ดูแลอาการและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป (ดูคลิป).
ข้อมูลจาก : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 – ศรชล.ภาค 3.
