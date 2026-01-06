ข่าว

สาวเล่านาทีชีวิต เรือชนกันกลางเขื่อนแม่งัด ทับไหล่แม่บาดเจ็บ ซัดท่าเรือไม่เหลียวแล

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 17:36 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 17:36 น.
เตือนภัยสายเที่ยว! สาวโพสต์เล่านาทีชีวิต เรือชนกันกลางเขื่อนแม่งัด จ.เชียงใหม่ เกยทับไหล่แม่บาดเจ็บ ซ้ำท่าเรือลอยแพไม่รับผิดชอบ ชาวเน็ตถามหาความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 ผู้ใช้งานบัญชีติ๊กต็อก @nhunnapat77 ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์นาทีชีวิตของพ่อแม่ที่เกิดอุบัติเหตุเรือชนกันขณะกำลังล่องเรือกลางเขื่อนแม่งัด จ.เชียงใหม่ เพื่อไปชมต้นฉำฉา เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จนทำให้แม่ได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ เนื่องจากเรืออีกลำเกยขึ้นมาตรงไหล่แม่พอดี ส่วนพ่อเคล็ดช่วงล่างเพราะใช้เท้าถีบเรือที่ทับไหล่แม่ออก และหลังเกิดเหตุทางท่าเรือกลับไม่ถามไถ่หรือติดต่อมาดูแลใด ๆ โทรไม่รับสาย ทั้ง ๆ ที่ก่อนไป รพ. รับปากอย่างดีว่าจะรับผิดชอบ

จ้าของโพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านแคปชั่นว่า “ขอเตือนภัยใครจะไปเที่ยว เขื่อนแม่งัด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เช็คเสื้อชูชีพ สวมใส่ให้ดี ๆ นะคะ เพราะเราไปกับครอบครัวตอนปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุมีเรือที่มาจากด้านขวาแล่นเข้ามาในเส้นทางที่เรือที่พ่อกับแม่เรานั่งมา ทำให้ชนกัน แล้วเรือพ่อกับแม่เราเซไปชนกับอีกลำด้านซ้ายเกยขึ้นมาทับไหล่ซ้ายแม่เรา พ่อเราตอนนั้นต้องถีบเรือลำที่เกยมาทับออก เกือบคว่ำ ทั้ง 3 ลำ ถ้าแม่เราไม่นอนหงายหน้า ไม่อยากคิดต่อเลยค่ะ ทุกคนเสียขวัญมาก ๆ พอขึ้นฝั่งมาทางท่าตอนหน้างานบอกจะรับผิดชอบให้หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือประกัน

อันนี้ค่ารักษาแม่กับพ่อเราไม่เกินค่ะ เราไม่มีปัญหาเรื่องเงิน แต่เราผิดหวังกับท่าเรือมาก หน้างานเป็นห่วงเป็นใยอย่างดี พอขับรถออกมาไปโรงพยาบาล ไม่มีการโทรมาถามไถ่ และตอนแรกมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเบิกประกัน โทรไปหาทางท่าเรือหลายสายก็ไม่รับสายและตัดสายทิ้ง ลอยแพเลย เรานึกไม่ออกเลยถ้าประกันไม่รับเคลม จะไปออกท่าไหน

สุดท้ายนี้แม่เราช้ำฉีกไหล่ซ้ายเพราะเรือชน ส่วนพ่อเรามีเคล็ดซีกล่างขวาเพราะถีบเรือออก ส่วนเรือที่แล่นตัดเข้ามาเราไม่แน่ใจค่ะ คิดว่าเจ็บหนักแม่เราบอกว่าเลือดออกและช้ำ

อยากให้ทุกคนที่ไปเซฟตัวเองกันนะคะ เพราะจากบริการที่บ้านเราได้รับคือรู้สึกแย่มากค่ะ (แต่เรือรำเรากับพี่ไปถึงต้นฉำฉานะคะ สถานที่สวยสมคำล่ำลือมาก แต่เสียดายที่พ่อกับแม่เราเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ไปดูด้วยกัน)

**เจตนาที่ลงคลิปนะคะ เราอยากออกมาเตือนภัยถึงคนที่จะไปเที่ยวที่นี่หรือไม่ว่าที่ไหน จากใจนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง อย่าวางใจว่าจะปลอดภัยหรือคนขับเรือจะชำนาญค่ะ ระวังตัวเองกันไว้ก่อนมีสติไว้ตลอดค่ะ ไม่มีเจตนาอื่นแต่อย่างใด เราอยากให้ทุกคนระวัง อุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่จริง ๆ ** #เขื่อนแม่งัด #นั่งเรือเขื่อนแม่งัด #นั่งเรือดูต้นฉําฉา #ต้นฉำฉากลางน้ำ #เชียงใหม่”

สาวเตือนภัย เรือชนกันกลางเขื่อนแม่งัด แม่ถูกเรือทับไหล่บาดเจ็บ ซ้ำท่าเรือไม่เหลียวแล

ภายหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาชมกว่า 3.3 แสนวิว พร้อมมีชาวเน็ตหลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงคุณพ่อและคุณพ่อของเจ้าของโพสต์ ทั้งยังตำหนิคนขับเรือที่ขับเร็ว และแนะนำให้ครอบครัวเจ้าของโพสต์แจ้งความดำเนินคดี หรือแจ้งให้กับทางอำเภอหรือหน่วยงานของจังหวัดให้เข้าควบคุมจัดการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด

ขอเตือนภัยใครจะไปเที่ยว เขื่อนแม่งัด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เช็คเสื้อชูชีพ สวมใส่ให้ดีๆนะคะ เพราะเราไปกับครอบครัวตอนปีใหม่เกิดอุบัติเหตุมีเรือที่มาจากด้านขวาแล่นเข้ามาในเส้นทางที่เรือที่พ่อกับแม่เรานั่งมาทำให้ชนกัน แล้วเรือพ่อกับแม่เราเซไปชนกับอีกลำด้านซ้ายเกยขึ้นมาทับไหล่ซ้ายแม่เรา พ่อเราตอนนั้นต้องถีบเรือลำที่เกยมาทับออก เกือบคว่ำ ทั้ง 3 ลำ ถ้าแม่เราไม่นอนหงายหน้า ไม่อยากคิดต่อเลยค่ะ ทุกคนเสียขวัญมากๆ พอขึ้นฝั่งมาทางท่าตอนหน้างานบอกจะรับผิดชอบให้หากมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือประกัน อันนี้ค่ารักษาแม่กับพ่อเราไม่เกินค่ะ เราไม่มีปัญหาเรื่องเงิน แต่เราผิดหวังกับท่าเรือมาก หน้างานเป็นห่วงเป็นใยอย่างดี พอขัยรถออกมาไปโรงพยาบาล ไม่มีการโทรมาถามไถ่ และตอนแรกมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเบิกประกัน โทรไปหาทางท่าเรือหลายสายก็ไม่รับสายและตัดสายทิ้ง ลอยแพเลย เรานึกไม่ออกเลยถ้าประกันไม่รับเคลม จะไปออกท่าไหน สุดท้ายนี้แม่เราช้ำฉีกไหล่ซ้ายเพราะเรือชน ส่วนพ่อเรามีเคล็ดซีกล่างขวาเพราะถีบเรือออก ส่วนเรือที่แล่นตัดเข้ามาเราไม่แน่ใจค่ะ คิดว่าเจ็บหนักแม่เราบอกว่าเลือดออกและช้ำ อยากให้ทุกคนที่ไปเซฟตัวเองกันนะคะเพราะจากบริการที่บ้านเราได้รับคือรู้สึกแย่มากค่ะ (แต่เรือรำเรากับพี่ไปถึงต้นฉำฉานะคะ สถานที่สวยสมคำล่ำลือมาก แต่เสียดายที่พ่อกับแม่เราเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ไปดูด้วยกัน) **เจตนาที่ลงคลิปนะคะ เราอยากออกมาเตือนภัยถึงคนที่จะไปเที่ยวที่นี่หรือไม่ว่าที่ไหน จากใจนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง อย่าวางใจว่าจะปลิดภัยหรือคนขับเรือจะชำนาญค่ะ ระวังตัวเองกันไว้ก่อนมีสติไว้ตลอดค่ะ ไม่มีเจตนาอื่นแต่อย่างใด เราอยากให้ทุกคนระวัง อุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่จริงๆ**

