แม่ช็อก ลูกออทิสติกผวา ถูกครูจับขังตู้เหล็ก-ไม้บรรทัดกรีดขา เขียนระบาย “เสียใจ” เต็มกระดาษ
แม่ใจสลาย ลูกป่วยออทิสติก ถูกครูผู้ช่วยจับขังตู้เหล็ก ใช้ไม้บรรทัดกรีดขาจนบาดเจ็บ ผวาร้องไห้พูดซ้ำ ๆ คำว่า “ตู้” วอนสื่อช่วยเหลือ ผ่านไปร่วมเดือนแต่คดีกลับไม่คืบหน้า
วันที่ 9 มกราคม 2569 มีรายงานว่า มารดาของเด็กชายวัย 12 ปี ซึ่งเป็นเด็กพิเศษกลุ่มอาการออทิสติกและดาวน์ซินโดรม ออกมาเรียกร้องขอความยุติธรรมจากสื่อ หลังลูกชายถูกครูผู้ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเฉพาะทางแห่งหนึ่ง ลงโทษด้วยการจับขังตู้เหล็ก และใช้ไม้บรรทัดกรีดขา
ผู้เป็นแม่เล่าว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา ลูกชายมีอาการหวาดผวาอย่างรุนแรง พร่ำพูดแต่คำว่า “ตู้ๆ” ซ้ำไปมา และมีพฤติกรรมซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัด จนครอบครัวพบหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นกระดาษที่เขียนคำว่า “เสียใจ” จนเต็มแผ่น เมื่อสอบถาม ลูกชายจึงยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังว่า
“ในวันเกิดเหตุลูกชายงอแงอยากดูการ์ตูน ทำให้ครูผู้ช่วยคนดังกล่าวไม่พอใจ ใช้ไม้บรรทัดเหล็กกรีดเข้าที่ขาจนเป็นแผล ก่อนจะจับเด็กขังไว้ในตู้เหล็กมืดๆ ภายในห้องเรียนนานเกือบ 1 ชั่วโมง พร้อมข่มขู่ห้ามเพื่อนนักเรียนคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือ”
แม่ของเด็ก เปิดเผยต่อว่า หลังจากรับรู้เรื่องราวก็ได้ไปสอบถามครูผู้ช่วยคู่กรณี แต่ได้รับคำปฏิเสธและอ้างว่าในห้องเรียนไม่มีตู้เหล็ก แต่เมื่อตรวจค้นห้องที่เกิดเหตุร่วมกับผู้อำนวยการ กลับพบตู้เหล็กตามที่ลูกชายบอกจริง อีกทั้งยังมีพยานเป็นนักเรียนอีก 2 คนที่ยืนยันเหตุการณ์ตรงกัน
นอกจากนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดยังเผยให้เห็นวินาทีที่ครูผู้ช่วยพาลูกชายเดินออกมาจากห้องเป็นคนสุดท้ายในสภาพซึมเศร้าและเดินกะเผลกคล้ายมีอาการบาดเจ็บที่ขา สอดคล้องกับร่องรอยบาดแผลที่พบ
ผ่านไปร่วม 1 เดือน คดีไม่คืบหน้า โรงเรียนอ้างรอผลสอบจากตำรวจ
แม้จะมีการแจ้งความดำเนินคดีและพาลูกไปตรวจร่างกายไว้ที่ สภ. ในพื้นที่แล้ว แต่เวลาล่วงเลยมากว่า 1 เดือน คดีกลับไม่มีความคืบหน้า ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนที่เคยรับปากจะจัดการเด็ดขาดกับครูคนผู้ก่อเหตุก็กลับบ่ายเบี่ยง และอ้างว่าจะรอผลการสอบสวนจากทางตำรวจเพียงอย่างเดียว ทำให้ครอบครัวเกิดความกังวลว่าลูกชายจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ปัจจุบัน เด็กชายวัย 12 ปี ยังคงมีอาการหวาดระแวงอย่างหนัก ทุกครั้งที่เห็นหน้าครูหรือได้ยินชื่อจะร้องไห้และถามคนในครอบครัวเสมอว่า “รู้สึกเสียใจเหมือนเขาไหม” ซึ่งเป็นประโยคที่ทิ่มแทงหัวใจคนเป็นแม่เป็นอย่างมาก โดยทางครอบครัวยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพื่อไม่ให้ครูรายนี้ไปกระทำรุนแรงกับเด็กพิเศษคนอื่นอีก
