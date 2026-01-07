ข่าว
ประวัติ “อนุชาติ พวงสำลี” ผู้ก่อตั้งสาธิต มธ. สู่ทีมปฏิรูปการศึกษา พรรคประชาชน
เปิดประวัติ “รศ.อนุชาติ พวงสำลี” ประธานบริหารโรงเรียนสาธิต มธ. สู่ทีมบริหารการศึกษาพรรคประชาชน ชูวิสัยทัศน์คืนความสุขให้ห้องเรียน
พรรคประชาชน เดินหน้าเปิดตัวทีมบริหารรัฐบาลประชาชน ด้านการศึกษา ในรายการ The Professionals EP.3 โดยดึงตัว รศ.อนุชาติ พวงสำลี ประธานบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามาร่วมทีมเพื่อผลักดันนโยบายการศึกษา โดยเจ้าตัวประกาศจุดยืนสำคัญคือต้องการคืนการศึกษาที่มีความสุขและมีความหมายให้กับระบบการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อมั่นว่าหากผู้สอนมีความสุข ผู้เรียนมีความสุข การเรียนรู้ที่มีคุณภาพก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท: สาขา M.Env.Sc. (Environmental Sciences) Monash University, ออสเตรเลีย
- ปริญญาเอก: สาขา Ph.D. (Human Ecology) Australian National University, ออสเตรเลีย
ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้อำนวยการโครงการผู้นำแห่งอนาคต
- ผู้ประสานงานเครือข่าย “ก่อการครู” และทำงานขับเคลื่อนการศึกษาผ่านโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” “โรงเรียนปล่อยแสง” และ “บัวหลวงก่อการครู” โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 23 โรงเรียน และโหนดการเรียนรู้ 10 โหนด
- ที่ปรึกษาโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- ที่ปรึกษาโครงการ “ครูพลังงานสะอาด” คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม ขบวนการประชาสังคมไทย: ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง
- หัวหน้าโครงการ เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน – แม่กลอง
- หัวหน้าโครงการวิจัยบูรณาการภูมิภาคตะวันตกศึกษา (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2553)
- หัวหน้าโครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์แก้ความยากจน
- หัวหน้าโครงการวิจัยและติดตามประเมินผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่านในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพสิ่งแวดล้อม ผลักดันการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว”
- คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี สกว.
- กรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประธานบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
- คณบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
- รองอธิการบดี ฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานทางวิชาการ
- อนุชาติ พวงสําลี และคณะ (2555). รายงานการวิจัยและติดตามประเมินผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชดําริ จังหวัดน่าน. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
- อนุชาติ พวงสําลี (2555). กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
- โอภาส ปัญญา, อนุชาติ พวงสําลี และวิภานุ คงจันทร์ (2543). ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร: ภาคตะวันตก ใน
อานันท์ กาญจนพันธ์ (บก.) พลวัตชุมชนในการจัดการทรัพยากร สถานการณ์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
- อนุชาติ พวงสําลี, เนาวรัตน์ พลายน้อย, กมลพรรณ พันพึ่ง และ ศุภวรรณ พลายน้อย (บก.) (2545). การตอบสนอง
ต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของภาคประชาสังคมไทย. กรุงเทพฯ. : โครงการวิจัย Civil Society Response to
the Asian Crisis in Three Countries : Korea, Thailand and Indonesia
- Plainoi, Nawarat, Anuchat Poungsomlee and Varaporn Chamsanit (2002) “Thailand” in Noda, Pamela J.
Cross-Sectoral Partnerships in Enhancing Human Security. Tokyo: JCIE, Japan.
- Ross, William and Anuchat Poungsomlee (2002) (editors) Asian Community Empowerment in
Environmental Management, Proceedings of the 5th ADRF General Meeting, Siam City Hotel,
Bangkok, Thailand, 2-3 December 2002.
- Poungsomlee, A., Grange, I. and Dilokwanich, S. (2003). Civil Society Partnership : Thailand Country.
Development Partnership for the Environment. Research Report, Bangkok: The World Bank.
- Jung, Ku-Hyun, Anuchat Poungsomlee, Mochammad Maksum and Tae Kyu Park (2003), Civil Society
Response to the Asian Crisis in Three Countries: Korea, Thailand and Indonesia. Korea: Institute
of East and West Studies and Yonsei University.
- Ross, William and Anuchat Poungsomlee (2003). A Perspective on Thailand. Proceedings of Advancing
Environmental Governance: Perspectives from the Regional Environmental Forum for Mainland
Southeast Asia.
