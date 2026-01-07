ข่าว

ประวัติ “อนุชาติ พวงสำลี” ผู้ก่อตั้งสาธิต มธ. สู่ทีมปฏิรูปการศึกษา พรรคประชาชน

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 14:54 น.
ประวัติ "อนุชาติ พวงสำลี" ผู้ก่อตั้งสาธิต มธ. สู่ทีมปฏิรูปการศึกษา พรรคประชาชน

เปิดประวัติ “รศ.อนุชาติ พวงสำลี” ประธานบริหารโรงเรียนสาธิต มธ. สู่ทีมบริหารการศึกษาพรรคประชาชน ชูวิสัยทัศน์คืนความสุขให้ห้องเรียน

พรรคประชาชน เดินหน้าเปิดตัวทีมบริหารรัฐบาลประชาชน ด้านการศึกษา ในรายการ The Professionals EP.3 โดยดึงตัว รศ.อนุชาติ พวงสำลี ประธานบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามาร่วมทีมเพื่อผลักดันนโยบายการศึกษา โดยเจ้าตัวประกาศจุดยืนสำคัญคือต้องการคืนการศึกษาที่มีความสุขและมีความหมายให้กับระบบการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อมั่นว่าหากผู้สอนมีความสุข ผู้เรียนมีความสุข การเรียนรู้ที่มีคุณภาพก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี: สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท: สาขา M.Env.Sc. (Environmental Sciences) Monash University, ออสเตรเลีย
  • ปริญญาเอก: สาขา Ph.D. (Human Ecology) Australian National University, ออสเตรเลีย
รศ.อนุชาติ พวงสำลี ในรายการ The Professionals ของพรรคประชาชน
ประสบการณ์การทำงาน

  • ผู้อำนวยการโครงการผู้นำแห่งอนาคต
  • ผู้ประสานงานเครือข่าย “ก่อการครู” และทำงานขับเคลื่อนการศึกษาผ่านโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” “โรงเรียนปล่อยแสง” และ “บัวหลวงก่อการครู” โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 23 โรงเรียน และโหนดการเรียนรู้ 10 โหนด
  • ที่ปรึกษาโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม” คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • ที่ปรึกษาโครงการ “ครูพลังงานสะอาด” คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • หัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม ขบวนการประชาสังคมไทย: ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง
  • หัวหน้าโครงการ เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน – แม่กลอง
  • หัวหน้าโครงการวิจัยบูรณาการภูมิภาคตะวันตกศึกษา (รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2553)
  • หัวหน้าโครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์แก้ความยากจน
  • หัวหน้าโครงการวิจัยและติดตามประเมินผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่านในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพสิ่งแวดล้อม ผลักดันการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว”
  • คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี สกว.
  • กรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประธานบริหารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • คณบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
  • รองอธิการบดี ฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานทางวิชาการ

  • อนุชาติ พวงสําลี และคณะ (2555). รายงานการวิจัยและติดตามประเมินผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
    พระราชดําริ จังหวัดน่าน. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
  • อนุชาติ พวงสําลี (2555). กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว. นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
  • โอภาส ปัญญา, อนุชาติ พวงสําลี และวิภานุ คงจันทร์ (2543). ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร: ภาคตะวันตก ใน
    อานันท์ กาญจนพันธ์ (บก.) พลวัตชุมชนในการจัดการทรัพยากร สถานการณ์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
    สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
  • อนุชาติ พวงสําลี, เนาวรัตน์ พลายน้อย, กมลพรรณ พันพึ่ง และ ศุภวรรณ พลายน้อย (บก.) (2545). การตอบสนอง
    ต่อภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของภาคประชาสังคมไทย. กรุงเทพฯ. : โครงการวิจัย Civil Society Response to
    the Asian Crisis in Three Countries : Korea, Thailand and Indonesia
  • Plainoi, Nawarat, Anuchat Poungsomlee and Varaporn Chamsanit (2002) “Thailand” in Noda, Pamela J.
    Cross-Sectoral Partnerships in Enhancing Human Security. Tokyo: JCIE, Japan.
  • Ross, William and Anuchat Poungsomlee (2002) (editors) Asian Community Empowerment in
    Environmental Management, Proceedings of the 5th ADRF General Meeting, Siam City Hotel,
    Bangkok, Thailand, 2-3 December 2002.
  • Poungsomlee, A., Grange, I. and Dilokwanich, S. (2003). Civil Society Partnership : Thailand Country.
    Development Partnership for the Environment. Research Report, Bangkok: The World Bank.
  • Jung, Ku-Hyun, Anuchat Poungsomlee, Mochammad Maksum and Tae Kyu Park (2003), Civil Society
    Response to the Asian Crisis in Three Countries: Korea, Thailand and Indonesia. Korea: Institute
    of East and West Studies and Yonsei University.
  • Ross, William and Anuchat Poungsomlee (2003). A Perspective on Thailand. Proceedings of Advancing
    Environmental Governance: Perspectives from the Regional Environmental Forum for Mainland
    Southeast Asia.

ประวัติ "อนุชาติ พวงสำลี" ผู้ก่อตั้งสาธิต มธ. สู่ทีมปฏิรูปการศึกษา พรรคประชาชน

