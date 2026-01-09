วันนี้เงินเข้า กรมบัญชีกลาง โอนสูงสุด 1000 บาท เช็ก 3 กลุ่ม ได้รับเงิน

เงินเข้าแล้ววันนี้ วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 รัฐบาลมีกำหนดโอนเงินช่วยเหลือให้กับ 3 กลุ่มเปราะบาง กรมบัญชีกลาง โอนเร็วขึ้นเนื่องจากวันที่ 10 มกราคม ตรงกับวันเสาร์
1. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
จำนวน 600 บาท ต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายตามขั้นบันไดอายุ
อายุ 60-69 ปี: 600 บาท
อายุ 70-79 ปี: 700 บาท
อายุ 80-89 ปี: 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป: 1,000 บาท
3. เบี้ยความพิการ
อายุต่ำกว่า 18 ปี: 1,000 บาท
อายุ 18 ปีขึ้นไป: 800 บาท (และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท เข้าบัญชีในวันที่ 20 มกราคม)
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แอปพลิเคชัน เงินอุดหนุนเด็ก หรือระบบตรวจสอบของ กรมบัญชีกลาง
เงินเดือนข้าราชการ เดือนมกราคม 2569 ออกวันไหน?
- รอบ 1 : วันที่ 16 มกราคม 2569
- รอบ 2 : วันที่ 27 มกราคม 2569
