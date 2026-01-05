เศรษฐกิจ

ส่องเงินเดือน “นิโคลัส มาดูโร” ปธน.เวเนซุเอลา ได้เดือนละเท่าไหร่?

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ม.ค. 2569 17:08 น.| อัปเดต: 05 ม.ค. 2569 17:08 น.
64
ส่องเงินเดือน "นิโคลัส มาดูโร" ประธานาธิบดี เวเนซุเอลา ได้เดือนละเท่าไหร่?

เปิดเงินเดือน นีโกลัส มาดูโร อดีตผู้นำเวเนฯ หลังโดนรวบ แฉแหลกอ้างได้เงินเดือนแค่ 4 พัน แต่ใส่ Rolex หลักล้าน ซุกเงินนับร้อยล้านผ่านนอมินีข้ามโลก

สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการจับกุมตัว นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา อย่างเป็นทางการ ภายหลังเกิดเหตุระเบิดหลายครั้งทั่วกรุงการากัสในช่วงเช้ามืด โดยทางการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาร้ายแรงว่า นิโคลัส มาดูโร เป็น “หัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติด” (Narco-terrorism) และเป็นผู้นำที่ไม่ชอบธรรม ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นความขัดแย้งตั้งแต่เรื่องยาเสพติด ปัญหาผู้อพยพ ไปจนถึงการแย่งชิงทรัพยากรน้ำมันมหาศาลของเวเนซุเอลา

สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ระบุเหตุผลสำคัญ 3 ประเด็นหลักที่นำไปสู่การปฏิบัติการ ได้แก่

  • เครือข่ายยาเสพติด: กล่าวหาว่า นิโคลัส มาดูโร เป็นสมาชิกระดับสูงของ “Cartel de los Soles” ที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่สหรัฐฯ
  • ปัญหาผู้อพยพ: ระบุว่าเวเนซุเอลาปล่อยให้อาชญากรและนักโทษลักลอบเข้าสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ใช้ในการรณรงค์หาเสียง
  • ทรัพยากรธรรมชาติ: ความพยายามเข้าควบคุมแหล่งน้ำมันและแร่ธาตุหายาก หลังจากสหรัฐฯ เคยยึดเรือบรรทุกน้ำมันไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

นิโคลัส มาดูโร ปรากฏตัวหลังถูกควบคุมตัวในชุดกีฬาธรรมดาและไร้เครื่องประดับ ซึ่งภาพดังกล่าวขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับวิถีชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยในอดีต โดยก่อนถูกจับกุม นิโคลัส มาดูโร เคยอ้างว่าตนเองมีรายได้ต่อเดือนเพียง 2 เปโตร (สกุลเงินดิจิทัลของเวเนซุเอลา) หรือประมาณ 4,000 กว่าบาทเท่านั้น แต่จากการตรวจสอบย้อนกลับไปพบว่าเขามีรสนิยมใช้สินค้าแบรนด์เนมราคาสูงลิบลิ่ว สวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ในส่วนของเงินเดือนในตำแหน่งประธานาธิบดีของ นิโคลัส มาดูโร สำนักข่าว LATIN POST ได้เคยมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเดือนของ นิโคลัส มาดูโร ไว้เมื่อปี 2017 อยู่ที่ 4,068 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 127,000 บาท ต่อเดือน (เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำที่ 90 ดอลลาร์สหรัฐ และจากเว็บไซต์ World Population Review เผยว่าในปี 2025 นิโคลัส ได้รับเงินเดือน 48,816 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,520,000 บาท) ต่อปี

นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา
ภาพจาก: Wikimedia Commons

ข้อมูลทรัพย์สินของ นิโคลัส มาดูโร

  • นาฬิกาหรู: สวม Rolex Day-Date 40 แพลทินัม มูลค่าเกือบ 2.3 ล้านบาท (73,000 ดอลลาร์) และ Hublot มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท (43,000 ดอลลาร์)
  • เสื้อผ้าแบรนด์เนม: นิยมห้องเสื้อ Loro Piana และแบรนด์ในเครือ LVMH
  • ไลฟ์สไตล์ระดับโลก: เคยถูกวิจารณ์หนักจากการไปทานสเต็กและสูบซิการ์ราคาแพงที่ร้านของ “ซอลต์ แบ” (Salt Bae) เชฟชื่อดังในตุรกี

นอกจากนี้ ซิเลีย อาเดลา ฟลอเรส ภรรยาของ นิโคลัส มาดูโร ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “นักรบหมายเลขหนึ่ง” ก็ถูกรวบตัวพร้อมกันด้วย โดยเธอเป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพลสูงและถูกสหรัฐฯ มองว่าเป็นตัวจักรสำคัญในการรักษาอำนาจเผด็จการและเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายข้ามชาติ ทั้งคู่ถูกประเมินว่ามีทรัพย์สินสุทธิรวมกันมหาศาล โดย นิโคลัส มาดูโร มีทรัพย์สินราว 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 94 ล้านบาท) และภรรยามีอีกเกือบ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทางการสหรัฐฯ ระบุว่าเส้นทางการเงินส่วนใหญ่มาจากการยักยอกเงินบริษัทน้ำมันรัฐ PDVSA และโครงการจัดซื้ออาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยใช้นอมินีในการซุกซ่อนทรัพย์สินผ่านเครือข่ายฟอกเงินระดับโลกในปานามาและสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงมีสินทรัพย์บางส่วนถูกเก็บรักษาไว้ในประเทศจีนและรัสเซีย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ปิดฉากอำนาจของเขาลงในที่สุด

ที่มา: LATIN POST , World Population Review , Marca

