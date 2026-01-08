“จีน” ประณาม “สหรัฐฯ” กลั่นแกล้ง “เวเนซุเอลา” ละเมิดกฎหมายร้ายแรง
จีน ออกโรงประณาม สหรัฐฯ กลั่นแกล้ง เวเนซุเอลา ชี้ปฏิบัติการทางของสหรัฐฯ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายร้ายแรง และเป็นการละเมิดอธิปไตย
เมื่อวันที่ 7 มกราคม สำนักข่าว CGTN รานงานว่า เหมา หนิง อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้ออกมาแสดงจุดยืนกรณีพิพาทสหรัฐฯและเวเนซุเอลา ว่า เวเนซุเอลาเป็นรัฐอธิปไตยที่มีอำนาจอธิปไตยอย่างเต็มที่และถาวรเหนือทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดภายในอาณาเขตของตน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน เหมา หนิง กล่าวเมื่อวันพุธ
พร้อมกล่าวย้ำว่า สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศอื่น ๆ ในเวเนซุเอลา รวมถึงของจีน จะต้องได้รับการคุ้มครอง
จีนขอประณามอย่างรุนแรงต่อปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาต่อเวเนซุเอลา รวมถึงการยึดแนวคิด “อเมริกาต้องมาก่อน” ของสหรัฐฯ ในการจัดการเรื่องทรัพยากรน้ำมันของเวเนซุเอลา
การกระทำของสหรัฐฯ ดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้ง ซึ่งละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง ละเมิดอธิปไตยของเวเนซุเอลา และบ่อนทำลายสิทธิของประชาชนชาวเวเนซุเอลา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” ประกาศกร้าว เวเนซุเอลา เตรียมส่งน้ำมันให้สหรัฐฯ 50 ล้านบาร์เรล
- วินาทีประวัติศาสตร์! “มาดูโร” ขึ้นศาลสหรัฐฯ เจ้าตัวยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหา
- สรุปสาเหตุ สหรัฐจับกุมมาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลา ทำไมต้องปฏิบัติการทลายข้ามประเทศ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: