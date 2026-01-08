ดูดวง

3 ราศีเสน่ห์แรงต้นปี 2569 คนเข้าหาเพียบ แต่ระวัง เจอคนคุยซ้อนซ่อนกิ๊ก

sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 05:00 น.
52
ดูดวงวันนี้ 9 1 69

3 ราศีออร่าพุ่งจนหัวกระไดไม่แห้ง มีคนอยากสานสัมพันธ์เพียบ แต่หมอเตือนให้เช็กประวัติให้ดี ระวังไปเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัว สแกนให้ชัวร์ก่อนถลำลึก

ต้นปี 2569 นี้ ถือเป็นช่วงเวลา “นาทีทอง” ของคนโสดหลายราศี เพราะดวงดาวแห่งความรักโคจรทำมุมสวยงาม ส่งผลให้ระดับความน่าหลงใหลของคุณพุ่งทะยานผิดปกติ แต่ในความโชคดีมักมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เสมอ! หมอขอเตือน 3 ราศีที่เสน่ห์แรงจัดจนน่าเป็นห่วง เพราะคนที่ดาหน้าเข้ามาขายขนมจีบในช่วงนี้ มีแนวโน้มสูงมากที่จะ “ไม่ได้มาคนเดียว” หรือแอบซุกใครไว้อยู่ มาดูกันว่าราศีไหนที่ต้องเปิดโหมดนักสืบก่อนเปิดใจ

1. ราศีตุลย์ : เฟรนด์ลี่จนผีผลัก(คนเจ้าชู้)ใส่

ชาวตุลย์เปิดปีมาด้วยความสดใสและวาจาที่มีเสน่ห์ ใครคุยด้วยก็เคลิ้ม ทำให้มีคนแวะเวียนทักแชตมาหยอดคำหวานไม่ขาดสาย ทั้งคนเก่าและคนใหม่ แต่ปัญหาคือความเฟรนด์ลี่ของคุณดึงดูด “คนเจ้าชู้เงียบ” เข้ามาด้วย

ระวังจะตกเป็น “ตัวเลือก” หรือคนแก้เหงาโดยไม่รู้ตัว ให้เช็กสถานะโซเชียลมีเดียของเขาให้ละเอียด อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดที่ว่า “ห่างกันแล้ว” หรือ “แยกกันอยู่” เด็ดขาด

2. ราศีพิจิก : ลึกลับดึงดูดใจ แต่ได้ของมีตำหนิ

เสน่ห์ของชาวพิจิกในปีนี้คือความเซ็กซี่และน่าค้นหา ทำให้คนที่เข้ามาจีบมักเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดี หรือดูโตกว่า แต่คนกลุ่มนี้มักจะมี “พันธะ” ติดตัวมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังเคลียร์กับแฟนเก่าไม่จบ หรือคนที่แอบมาจีบคุณลับหลังแฟน

เซนส์ของคุณแม่นยำที่สุดในปีนี้ หากรู้สึกตะขิดตะขวงใจว่า “คนนี้แปลก ๆ” ให้ถอยออกมาทันที อย่าเสียเวลาพิสูจน์ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างที่คุณคิดจริง ๆ

3. ราศีสิงห์ : ดาวเด่นล่อเป้า รถไฟชนกัน

ชาวสิงห์ปีนี้ออร่าจับมาก เดินไปไหนก็มีแต่คนมอง ทำให้คุณมีตัวเลือกเข้ามาให้บริหารเสน่ห์เพียบ แต่ความฮอตของคุณจะนำพา “นักบริหารรัก” หรือพวกสับรางเก่งเข้ามาปะปนด้วย

อย่าหลงไปกับภาพลักษณ์หรูหรา หรือคำยกยอปอปั้น ให้ดูที่การกระทำและความสม่ำเสมอ หากเขามา ๆ หาย ๆ ให้รู้ไว้เลยว่าเขากำลังสับรางไปหาคนอื่นอยู่

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

