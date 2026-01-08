ครอบครัวแจ้งยังไม่ตาย หลังมีข่าวคนเสียชีวิต เหตุแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว
ครอบครัวแจ้งยังไม่ตาย หลังมีข่าวคนเสียชีวิต เหตุแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว เป็นคนละเคสกัน เผยช่วงนี้ขาดการติดต่อเพราะต้องเข้าให้ออกซิเจนและตรวจร่างกายทุกวัน
จากกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊ก Nuntaporn Ketpongsuda ได้แชร์ประสบการณ์เฉียดตายของครอบครัวในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31 ธันวาคม ที่ผ่านมา ขณะเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบนภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ โดยระบุว่าครอบครัวเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากการสูดดมก๊าซที่รั่วไหลออกมาจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สภายในห้องพักที่มีสภาพเก่าและไม่มีพัดลมระบายอากาศ
อย่างไรก็ตามมีข่าวว่า มีหญิงเสียชีวิตในห้องน้ำขณะอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้แก๊ส ซึ่งทำให้เข้าใจผิดว่าคือครอบครัวดังกล่าวนั้น
ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก Nuntaporn Ketpongsuda ออกมาชี้แจงว่า “ทุกคนคะ พวกเรายังมีชีวิตอยู่นะคะ แค่ช่วงนี้จะขาดการติดต่อเพราะต้องเข้าให้ออกซิเจนในเครื่องแรงดันสูง และตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทุกวันค่ะ
พอดี มีข่าวที่ชวนให้เข้าใจผิดว่าพวกเราเป็นผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แก๊สรั่ว คนใกล้ชิดเลยตกอกตกใจกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบค่า”
