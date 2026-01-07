ข่าว

รู้จัก สาธารณรัฐกอทูเล ประกาศเอกราช ตั้ง เนอดา เมียะ นั่งประธานาธิบดีคนแรก

เผยแพร่: 07 ม.ค. 2569 11:38 น.
1,063
ภาพจาก : File:Map of Kawthoolei.png

พิธีใหญ่ประวัติศาสตร์กะเหรี่ยงที่ค่ายอูเกอคี เยื้องชายแดนไทย-เมียวดี ประกาศแยกตัวจากเมียนมาอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดทัพรัฐบาลชุดใหญ่ สาธารณรัฐกอทูเล อ้างสิทธิตามกฎหมายสากล ปลุกชีพความฝันมาตุภูมิ “กอทูเล” ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ต้องเฝ้าระวัง

ภาพกองกำลังสวนสนามท่ามกลางเสียงประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองที่ดังกึกก้อง ณ ค่ายอูเกอคี ตำบลชูกะลี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 ไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมทางทหารทั่วไป แต่คือหมุดหมายสำคัญของการประกาศจัดตั้ง สาธารณรัฐกอทูเล (Republic of Kawthoolei) รัฐอิสระที่ประกาศแยกตัวจากเมียนมาอย่างเป็นทางการ โดยมีพิกัดตั้งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยเพียงเอื้อมมือ ซึ่งผู้รับหน้าที่กุมบังเหียนในฐานะประธานาธิบดีคนแรกคือ พลเอก เนอดา เมียะ ลูกชายของนายพลโบเมียะ อดีตผู้นำระดับตำนานของชาวกะเหรี่ยงที่เคยขับเคลื่อนการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพมายาวนานหลายทศวรรษ

ตั้งรัฐบาลอะไรบ้าง ใครได้ตำแหน่งไหน

โครงสร้างของรัฐบาลใหม่ภายใต้ชื่อ G.O.K. (Government of Kawthoolei) ถูกเปิดตัวออกมาอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งลำดับชั้นบริหารชัดเจน ตั้งแต่ระดับรองประธานาธิบดีคือ พลโท ซอซา เกโพ และเดวิด ตากาบอ ไปจนถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดย ซอโพ ทูเลย์ และรองนายกรัฐมนตรีควบรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมโดย เดวิด ลอว์ดู

คำแถลงการณ์ที่กล่าวออกมาสู่เวทีโลกนั้น ได้หยิบยกเอาความชอบธรรมตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) และกติการะหว่างประเทศอย่าง ICCPR และ ICESCR มาเป็นโล่กำบัง เพื่อบอกเล่าถึงความขมขื่นจากการถูกกดขี่และเลือกปฏิบัติของชนชาวกะเหรี่ยงภายใต้การปกครองของเมียนมา พร้อมประกาศปักธงแนวทางประชาธิปไตยเสรีและตลาดโลกเป็นเข็มทิศในการสร้างชาติใหม่

พลเอกเนอดา เมียะ ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐกอทูเล
ภาพจาก : File:Map of Kawthoolei.png

กอทูเล คืออะไร ทำไมพื้นที่นี้ถึงสำคัญกับไทย

สำหรับประเทศไทย พื้นที่ที่ถูกเรียกว่า กอทูเล หรือมาตุภูมิของชาวกะเหรี่ยงนี้ มีความหมายมากกว่าแค่เส้นเขตแดน เพราะในทางภูมิรัฐศาสตร์ พื้นที่ดังกล่าวทอดยาวครอบคลุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งในรัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ ไปจนถึงเขตตะวันออกที่ทับซ้อนกับแนวชายแดนไทยในสัดส่วนที่สูงมาก

การขยับตัวของกองกำลัง Kawthoolei Army (KTLA) ภายใต้การนำของเนอดา เมียะ ครั้งนี้ จึงเป็นความเคลื่อนไหวที่ส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงฝั่งไทยโดยตรง ทั้งในแง่ของความมั่นคงตามแนวชายแดน ผลกระทบต่อการค้าข้ามพรมแดน และสถานการณ์การอพยพของผู้หนีภัยความตายที่อาจเกิดขึ้นหากสถานการณ์ในสนามรบระหว่างรัฐใหม่และกองทัพเมียนมาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น

บทสรุปที่ต้องจับตาต่อจากนี้ คือเกมการเมืองระหว่างประเทศว่า สาธารณรัฐกอทูเล จะสามารถยกระดับจากการประกาศตัวฝ่ายเดียวไปสู่การยอมรับในเวทีโลกได้หรือไม่

ขณะที่ความเป็นเอกภาพในหมู่กองกำลังกะเหรี่ยงด้วยกันเองยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ เพราะในดินแดนแห่งขุนเขาและปืนนี้ เสียงคำรามไม่ได้มีเพียงเสียงเดียวเสมอไป

ทุกฝีก้าวที่ก้าวไปสู่ความฝันเรื่อง เอกราช จึงเต็มไปด้วยขวากหนามและความเสี่ยงที่อาจทำให้จังหวะชีพจรบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ต้องเต้นระรัวขึ้นอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้

ข้อมูลจาก

Photo of Thosapol

Thosapol

