สลด ไฟไหม้บ้านกลางดึก คร่าชีวิต 5 ศพ มีเด็กแฝดรวมอยู่ด้วย
ไฟไหม้บ้านกลางดึก ในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ แต่เสียชีวิตทั้งหมดในเวลาต่อมา โดยในบรรดาผู้เสียชีวิตมีเด็กแฝดรวมอยู่ด้วย
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยหลังหนึ่ง ในหมู่ที่ 12 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ ลักษณะเป็นโครงการบ้านจัดสรรแบบบ้านแฝด 2 ชั้น เมื่อช่วงเวลาประมาณ 23.50 น. ของคืนวันที่ 7 ม.ค. 69 โดยระหว่างเกิดเหตุมีผู้ติดอยู่ในบ้าน 5 ราย เป็น สามีภรรยา เด็กผู้หญิงฝาแฝดวัยห้าขวบ 2 คน และผู้สูงอายุเพศหญิง 1 คน
ทางเจ้าหน้าที่สามารถนำผู้ประสบเหตุออกมาจากตัวบ้านได้ทั้งหมด และปั๊มหัวใจช่วยชีวิตในที่เกิดเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามทั้งหมดเสียชีวิตในเวลาต่อมา
โดยใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ 1 ชั่วโมง สามารถดับเพลิงได้ในเวลาประมาณ 00.40 น. ตัวบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นสันนิษฐานว่า สาเหตุของเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และเป็นช่วงเวลาที่ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดกำลังหลับอยู่ ทำให้ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ทัน ส่วนสาเหตุที่แน่ชัดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
