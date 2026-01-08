ข่าว

แห่แชร์ ไข่ต้มสีชมพู นึกว่าของแปลก คำตอบทำช็อก อันตรายถึงชีวิต ทิ้งเลยอย่าเสียดาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 10:14 น.
59
เตือนภัยไข่ต้มสีชมพู อย่ากินเด็ดขาด

ขนลุก! สาวเจอไข่ต้มสีชมพูสดใส โซเชียลแห่แซวไข่ฟลามิงโก้ ผู้รู้เผยมีเชื้อแบคทีเรียอันตราย ก่อโรคสารพัด เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด-ปอดอักเสบ แนะทิ้งทันทีห้ามเสียดาย

กลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตต้องหยุดดู จากความน่ารักของสีสันอาจแฝงมาด้วยอันตรายถึงชีวิต ผู้บริโภครายหนึ่งที่ต้มไข่กินตามปกติ แต่สิ่งที่ได้กลับเป็น ไข่ขาวสีชมพู ดูแปลกตา จนผู้รู้ออกมาให้ความรู้ว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพลงในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เผยให้เห็นภาพไข่ต้มที่ถูกผ่าครึ่ง แต่แทนที่ไข่ขาวจะเป็นสีขาวตามธรรมชาติ กลับกลายเป็นสีชมพูสดใสทั่วทั้งใบ พร้อมระบุข้อความสอบถามด้วยความงุนงงว่า “สวัสดีค่ะพี่ ๆ วันนี้ต้มไข่แล้วเจอเป็นสีชมพูแบบนี้ไม่ทราบสาเหตุ มีใครเคยเจอไหมคะ”

หลังภาพไข่ต้มสีชมพูหวานแหววถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น บ้างก็แซวขำขันว่าเป็นไข่นกฟลามิงโก้ หรือ ไข่ยูนิคอร์น หรือเปล่า แต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยต่อมากลับทำเอาขำไม่ออก

ชาวเน็ตสงสัยไข่ต้มสีชมพู
ภาพจาก Facebook : พวกเราคือผู้บริโภค

ท่ามกลางคอมเมนต์สายฮา มีชาวเน็ตผู้มีความรู้เข้ามาให้ข้อมูลเชิงวิชาการว่า “ลักษณะนี้ไม่ใช่อาการจุดเลือดในไข่ครับ ซึ่งจะเป็นจ้ำ ๆ ไม่ทั่วถึงทั้งไข่ขาวแบบนี้

แบบนี้น่าจะมาจากไข่ติดเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas (ซูโดโมนาส) ครับ เมื่อแบคทีเรียชนิดนี้ขยายพันธุ์ จะสร้างเม็ดสีที่ทำให้ไข่ขาวมีสีเขียว สีแดง หรือมีสีแปลกๆได้ การพิสูจน์ให้ชัดเจนต้องส่องด้วยแสงยูวี หรือไฟฉายตรวจธนบัตรครับ หากมีการเรืองแสงนั่นคือติดเชื้อแบคทีเรียนี้แน่นอน

แบคทีเรียชนิดนี้ไม่ใช่แบคทีเรียที่ดีครับ เพราะทำให้เกิดการติดเชื้อได้หลายประเภท ส่วนใหญ่แล้วมักพบเชื้อชนิดนี้ในคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำในโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยอาจติดเชื้อจากอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่สะอาด ติดเชื้อจากบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการรักษา การสวมเครื่องช่วยหายใจ สายสวนปัสสาวะ หรือสายน้ำเกลือ

นอกจากนี้ผู้ที่มีร่างกายปกติ แต่สัมผัสกับสิ่งของ แหล่งน้ำ หรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ก็มีโอกาสติดเชื้อได้เช่นกัน แต่อาการอาจไม่รุนแรงนัก เช่น อาจติดเชื้อจากสระว่ายน้ำ อ่างอาบน้ำที่ไม่สะอาด และอาจพบการติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน

อาการติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียนี้ส่วนมากจะพบดังนี้ คือ

1. การติดเชื้อในกระแสเลือด อาการที่พบ เช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว มึนศีรษะ ชีพจรเต้นเร็วและหายใจเร็ว คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปัสสาวะน้อย

2. ภาวะปอดติดเชื้อ อาการที่พบ เช่น ไข้หนาวสั่น หายใจลำบาก ไอ มีเสมหะสีเหลือง เขียว หรือเป็นมูกเลือด

3. การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ อาการที่พบ เช่น ปวดปัสสาวะบ่อย มีกลิ่นเหม็น มีสีขุ่น หรืออาจมีเลือดปน รู้สึกแสบขัดระหว่างปัสสาวะ

4. การติดเชื้อที่แผล อาการที่พบ เช่น มีการอักเสบบริเวณแผล แผลมีเลือดซึม เป็นต้น

5. การติดเชื้อที่หู อาการที่พบ เช่น ปวดหู การได้ยินลดลง มึนศีรษะ เป็นต้น

หากพบไข่ที่มีลักษณะแบบนี้รีบทิ้งเลยครับ หากสัมผัสตัวไข่ดิบควรรีบล้างมือด้วยสบู่หรือโฟมล้างมือให้สะอาดด้วยครับ
ถ้าไม่ได้ทานดิบเข้าไป หรือไปสัมผัสถูกปาก ลิ้น หรืออวัยวะอื่นที่อาจนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ก็ยังปลอดภัยต่อสุขภาพอยู่ครับ
ในเคสนี้พบกับไข่ต้มแล้ว ถือว่าปลอดภัยในการปอกเปลือกมาพบ แต่ต้องทิ้งครับ”

ชาวเน็ตให้ความรู้ไข่ต้มเป็นสีชมพู ห้ามกินเด็ดขาด เชื้อโรคร้ายเพียบ
ภาพจาก Facebook : พวกเราคือผู้บริโภค
ชาวเน็ตให้ความรู้ไข่ต้มเป็นสีชมพูคืออะไร
ภาพจาก Facebook : พวกเราคือผู้บริโภค

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มั่นมาก! หนุ่มแขมร์ ขิงหนัก อ้างกัมพูชามีทหาร 17 ล้านนาย ลั่นจำใส่กะโหลกไว้ ข่าว

มั่นมาก! หนุ่มแขมร์ ขิงหนัก อ้างกัมพูชามีทหาร 17 ล้านนาย ส่วนไทยมีไม่ถึง 2 ล้าน

9 นาที ที่แล้ว
ร่วมยินดี! บูม เทยกะทะ ซื้อรถใหม่เป็นของขวัญให้ตัวเอง แฟนๆ แห่ส่องเลขทะเบียนรถป้ายแดง บันเทิง

ร่วมยินดี! บูม เทยกะทะ ซื้อรถใหม่ให้ตัวเอง แฟนๆ แห่ส่องเลขทะเบียนรถป้ายแดง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทนาย “นิค ไรเนอร์” ถอนตัว หลังก่อเหตุฆ่า “ร็อบ ไรเนอร์” พ่อ-ผกก.ดัง

16 นาที ที่แล้ว
12 ม.ค. 69 สแกนหน้ายืนยันตัวตนก่อนรักษาสิทธิบัตรทอง ข่าว

วิธียืนยันตัวตน สิทธิบัตรทอง ก่อนหาหมอ-รับยา 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่ม 12 ม.ค. 69

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทหารไทยเข้าเคลียร์ฐานเขมร เจอผู้หญิงผมทอง ดูดีๆถึงกับผงะ เป็นตุ๊กตายาง

37 นาที ที่แล้ว
ช่างภาพอิสระแสดงความไม่เห็นด้วยกับกฎของวัดอรุณ ข่าว

วัดอรุณฯ ขออภัยปมดราม่า “ช่างภาพชุดไทย” แจงกฎจัดระเบียบ หวังคุมภาพลักษณ์

40 นาที ที่แล้ว
สุดสลด! ทหารไทย ใช้แบคโฮกู้ศพทหารเขมร ติดหลุมบังเกอร์ ผู้นำเมินไร้ช่วยเหลือ ข่าว

สุดสลด! ทหารไทย ใช้แบคโฮกู้ศพทหารเขมร ติดหลุมบังเกอร์ ผู้นำเมินไร้ช่วยเหลือ

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เกรี้ยวกราดฟาด “NATO” อวดหยุดสงครามได้แล้ว 8 ที่ ควรได้โนเบล

50 นาที ที่แล้ว
โอ้แม่เจ้า! เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดศักราชใหม่ด้วยคลิปแต่งตัว ชาวเน็ตดูไม่จบ เพราะหลุดโฟกัส บันเทิง

โอ้แม่เจ้า! เบียร์ เดอะวอยซ์ เปิดศักราชใหม่ด้วยคลิปแต่งตัว ชาวเน็ตดูไม่จบ เพราะหลุดโฟกัส

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ร่วมให้กำลังใจ “เควิน คีแกน” ตำนานนักเตะทีมชาติอังกฤษ ตรวจพบมะเร็งในช่องท้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายพัฒน์ ซัดกลุ่มเพื่อน “ครูบี๋” ป้องชู้ “ควรลาออกให้หมด” จี้ สอบยกแผง ทวงวินัยแม่พิมพ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัยไข่ต้มสีชมพู อย่ากินเด็ดขาด ข่าว

แห่แชร์ ไข่ต้มสีชมพู นึกว่าของแปลก คำตอบทำช็อก อันตรายถึงชีวิต ทิ้งเลยอย่าเสียดาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด ไฟไหม้บ้านกลางดึก คร่าชีวิต 5 ศพ มีเด็กแฝดรวมอยู่ด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุโรปหนาวมรณะ คร่า 6 ชีวิต ยกเลิก 600 เที่ยวบิน อุณหภูมิดิ่ง -12.5 องศา ป่วนทั้งทวีป ข่าวต่างประเทศ

ยุโรปหนาวมรณะ คร่า 6 ชีวิต ยกเลิก 600 เที่ยวบิน อุณหภูมิดิ่ง -12.5 องศา ป่วนทั้งทวีป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ว่อนเน็ต! พนง.ชาเจ้าดัง ใช้มือเปล่าชง อ้างทำสไตล์อินเดีย ล่าสุดโดนสั่งปิดสาขา-ไล่ออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้ มงคลกิตติ์” เปิดนโยบาย SpaceX007 ตั้งเป้าไทยบินไปดาวอังคารใน 12 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เด็กอาชีวะไทยเจ๋ง ผงาดคว้าแชมป์ พ่วงอันดับ 2-3 แกะสลักหิมะนานาชาติ ที่ฮาร์บิน 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“จีน” ประณาม “สหรัฐฯ” กลั่นแกล้ง “เวเนซุเอลา” ละเมิดกฎหมายร้ายแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปปมแค้น “ประเทศเมียนมา” ทำไมรบฆ่ากันไม่หยุด มรดกจากยุคอาณานิคมอังกฤษ จบในโพสต์เดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป Milo Manheim พระเอก Tangled ฉบับคนแสดง ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Milo Manheim พระเอกราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น โจรเจ้าเสน่ห์ ตรงปกเป๊ะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลานสาวเหยื่อแก๊สเครื่องทำน้ำอุ่นรั่ว เสียชีวิตแล้ว อุทาหรณ์ที่พัก ไร้ระบบระบายอากาศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยอมรับไม่ถนัดตั้งคำขวัญวันเด็ก แจงปีนี้ไม่เปิดให้นั่งเก้าอี้ผู้ว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.พิษณุโลก สั่งสอบใครผลิตป้ายโจมตีพรรคดัง วอนหาเสียงสร้างสรรค์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” มอง “ธนาธร” เสียงเริ่มแปร่ง อาจเห็น “พรรคส้ม” จับมือ “พรรคน้ำเงิน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคาะแล้ว พระเอก-นางเอก ราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น ทีแกน ครอฟต์ ประกบคู่กับ ไมโล แมนเฮม ตรงบทเหมือนการ์ตูนมาก บันเทิง

เคาะแล้ว พระเอก-นางเอก ราพันเซล ไลฟ์แอ็คชั่น ตรงบทเหมือนการ์ตูนมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 10:14 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 10:14 น.
59
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร่วมยินดี! บูม เทยกะทะ ซื้อรถใหม่เป็นของขวัญให้ตัวเอง แฟนๆ แห่ส่องเลขทะเบียนรถป้ายแดง

ร่วมยินดี! บูม เทยกะทะ ซื้อรถใหม่ให้ตัวเอง แฟนๆ แห่ส่องเลขทะเบียนรถป้ายแดง

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

ทนาย “นิค ไรเนอร์” ถอนตัว หลังก่อเหตุฆ่า “ร็อบ ไรเนอร์” พ่อ-ผกก.ดัง

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

ทหารไทยเข้าเคลียร์ฐานเขมร เจอผู้หญิงผมทอง ดูดีๆถึงกับผงะ เป็นตุ๊กตายาง

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569

“ทรัมป์” เกรี้ยวกราดฟาด “NATO” อวดหยุดสงครามได้แล้ว 8 ที่ ควรได้โนเบล

เผยแพร่: 8 มกราคม 2569
Back to top button