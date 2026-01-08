แห่แชร์ ไข่ต้มสีชมพู นึกว่าของแปลก คำตอบทำช็อก อันตรายถึงชีวิต ทิ้งเลยอย่าเสียดาย
ขนลุก! สาวเจอไข่ต้มสีชมพูสดใส โซเชียลแห่แซวไข่ฟลามิงโก้ ผู้รู้เผยมีเชื้อแบคทีเรียอันตราย ก่อโรคสารพัด เสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือด-ปอดอักเสบ แนะทิ้งทันทีห้ามเสียดาย
กลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตต้องหยุดดู จากความน่ารักของสีสันอาจแฝงมาด้วยอันตรายถึงชีวิต ผู้บริโภครายหนึ่งที่ต้มไข่กินตามปกติ แต่สิ่งที่ได้กลับเป็น ไข่ขาวสีชมพู ดูแปลกตา จนผู้รู้ออกมาให้ความรู้ว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพลงในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เผยให้เห็นภาพไข่ต้มที่ถูกผ่าครึ่ง แต่แทนที่ไข่ขาวจะเป็นสีขาวตามธรรมชาติ กลับกลายเป็นสีชมพูสดใสทั่วทั้งใบ พร้อมระบุข้อความสอบถามด้วยความงุนงงว่า “สวัสดีค่ะพี่ ๆ วันนี้ต้มไข่แล้วเจอเป็นสีชมพูแบบนี้ไม่ทราบสาเหตุ มีใครเคยเจอไหมคะ”
หลังภาพไข่ต้มสีชมพูหวานแหววถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น บ้างก็แซวขำขันว่าเป็นไข่นกฟลามิงโก้ หรือ ไข่ยูนิคอร์น หรือเปล่า แต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยต่อมากลับทำเอาขำไม่ออก
ท่ามกลางคอมเมนต์สายฮา มีชาวเน็ตผู้มีความรู้เข้ามาให้ข้อมูลเชิงวิชาการว่า “ลักษณะนี้ไม่ใช่อาการจุดเลือดในไข่ครับ ซึ่งจะเป็นจ้ำ ๆ ไม่ทั่วถึงทั้งไข่ขาวแบบนี้
แบบนี้น่าจะมาจากไข่ติดเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas (ซูโดโมนาส) ครับ เมื่อแบคทีเรียชนิดนี้ขยายพันธุ์ จะสร้างเม็ดสีที่ทำให้ไข่ขาวมีสีเขียว สีแดง หรือมีสีแปลกๆได้ การพิสูจน์ให้ชัดเจนต้องส่องด้วยแสงยูวี หรือไฟฉายตรวจธนบัตรครับ หากมีการเรืองแสงนั่นคือติดเชื้อแบคทีเรียนี้แน่นอน
แบคทีเรียชนิดนี้ไม่ใช่แบคทีเรียที่ดีครับ เพราะทำให้เกิดการติดเชื้อได้หลายประเภท ส่วนใหญ่แล้วมักพบเชื้อชนิดนี้ในคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำในโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยอาจติดเชื้อจากอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่สะอาด ติดเชื้อจากบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างการรักษา การสวมเครื่องช่วยหายใจ สายสวนปัสสาวะ หรือสายน้ำเกลือ
นอกจากนี้ผู้ที่มีร่างกายปกติ แต่สัมผัสกับสิ่งของ แหล่งน้ำ หรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ก็มีโอกาสติดเชื้อได้เช่นกัน แต่อาการอาจไม่รุนแรงนัก เช่น อาจติดเชื้อจากสระว่ายน้ำ อ่างอาบน้ำที่ไม่สะอาด และอาจพบการติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน
อาการติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียนี้ส่วนมากจะพบดังนี้ คือ
1. การติดเชื้อในกระแสเลือด อาการที่พบ เช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว มึนศีรษะ ชีพจรเต้นเร็วและหายใจเร็ว คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปัสสาวะน้อย
2. ภาวะปอดติดเชื้อ อาการที่พบ เช่น ไข้หนาวสั่น หายใจลำบาก ไอ มีเสมหะสีเหลือง เขียว หรือเป็นมูกเลือด
3. การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ อาการที่พบ เช่น ปวดปัสสาวะบ่อย มีกลิ่นเหม็น มีสีขุ่น หรืออาจมีเลือดปน รู้สึกแสบขัดระหว่างปัสสาวะ
4. การติดเชื้อที่แผล อาการที่พบ เช่น มีการอักเสบบริเวณแผล แผลมีเลือดซึม เป็นต้น
5. การติดเชื้อที่หู อาการที่พบ เช่น ปวดหู การได้ยินลดลง มึนศีรษะ เป็นต้น
หากพบไข่ที่มีลักษณะแบบนี้รีบทิ้งเลยครับ หากสัมผัสตัวไข่ดิบควรรีบล้างมือด้วยสบู่หรือโฟมล้างมือให้สะอาดด้วยครับ
ถ้าไม่ได้ทานดิบเข้าไป หรือไปสัมผัสถูกปาก ลิ้น หรืออวัยวะอื่นที่อาจนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ก็ยังปลอดภัยต่อสุขภาพอยู่ครับ
ในเคสนี้พบกับไข่ต้มแล้ว ถือว่าปลอดภัยในการปอกเปลือกมาพบ แต่ต้องทิ้งครับ”
