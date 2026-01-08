ข่าว

ทนายพัฒน์ ซัดกลุ่มเพื่อน “ครูบี๋” ป้องชู้ “ควรลาออกให้หมด” จี้ สอบยกแผง ทวงวินัยแม่พิมพ์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 10:24 น.
ทนายพัฒน์ ลั่น “เด็กรุ่นใหม่รอเป็นครูเยอะแยะ…” หากเห็นว่าการแย่งสามีคนอื่นเป็นเรื่องปกติก็ควรให้ออกให้หมด ด้านเมียหลวงท้อง 8 เดือน ตรียมบุกกระทรวงศึกษาธิการทวงถามความคืบหน้าวินัยฝ่ายหญิงวันนี้

ล่าสุด ทนายพัฒน์ หรือ อนุสรณ์ อะสุระพงษ์ (ทนายความฝั่ง คุณน้ำตาล ภรรยาหลวงท้อง 8 เดือน) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการครู โดยระบุว่า

ถ้าครูที่โรงเรียนเห็นว่าเรื่องการแย่งผัวคนอื่นเป็นเรื่องปกติและเข้าข้างกัน ผมก็มองว่าควรตั้งกรรมการสอบและสั่งออกให้หมด เด็กรุ่นใหม่รอเป็นครูเยอะแยะ….”

ทางด้านของ คุณน้ำตาล ภรรยาหลวง ก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมกับพิมพ์แคปชั่นว่า “อุ้ย!!”

คุณน้ำตาล ภรรยาหลวงเตรียมบุกกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทวงความยุติธรรม
โพสต์นี้เกิดขึ้นหลังจากเพจ ท่านเปา รายงานว่า มีกลุ่มเพื่อนครูหลายคนออกมาแสดงตัวปกป้องครูบี๋ โดยอ้างว่า ครูบี๋ เป็นคนดีแต่ถูกผู้ชายหว่านล้อมจนเรื่องเลยเถิด

ซ้ำยังพุ่งเป้าไปตำหนิ คุณตาล (ภรรยาหลวง) ว่าหากรักสามีจริงไม่ควรทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จนกระทบอนาคตผู้อื่น และไม่ควรทำลายอนาคตผู้หญิงด้วยกันเอง ทั้งที่ควรเห็นใจครูบี๋ที่มีครอบครัวต้องดูแลเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เพื่อนของครูบี๋บางคนแนะนำให้ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ด้วยการตั้งทีมกฎหมายไล่ฟ้องแพ่งคนที่แชร์หรือคอมเมนต์ด่าทอเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ โดยระบุว่า คนล้มอย่าซ้ำ และอ้างว่าทุกคนต่างมีด้านมืดที่ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาเท่านั้น

ความคืบหน้าด้านบทลงโทษ เมื่อเย็นวันที่ 7 มกราคม 2569 มีรายงานยืนยันว่าสามีทหารยศนายสิบได้รับบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดแล้ว โดยทนายพัฒน์ได้แจ้งว่า “ปลดแล้ว 1 แล้วบี๋ว่าไง? ความยุติธรรมต้องมี ทุกคนควรได้รับมาตรฐานเดียวกัน” ขณะที่เพจ อีจัน รายงานเสริมว่าได้รับคำยืนยันเรื่องคำสั่งปลดนายสิบรายนี้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบัน “ตำแหน่งนายสิบว่างลง 1 อัตรา”

ทนายพัฒน์ ยืนยันว่าควรมีการสอบวินัยครูบี๋อย่างจริงจัง
เมียหลวงใจสู้ เตรียมบุกกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ (8 ม.ค. 69)

ทางด้าน คุณตาล ภรรยาหลวงที่กำลังตั้งครรภ์ 8 เดือน ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีสามีถูกปลดว่า “ทำงานไวเกินนะคะ เป็นไงล่ะ พากันนอนหลับไหม… แต่ตอนนั้นแม่นอนหลับนะคะ หลับแบบไม่รู้จะได้ตื่นไหม เพราะภาวะแท้งคุกคามจ้องจะเอาชีวิตตลอด”

คุณตาล ตั้งใจจะทวงถามความคืบหน้าการสอบสวนวินัยครูบี๋
“ทำงานไวเกินนะคะ เป็นไงล่ะ พากันนอนหลับไหม… แต่ตอนนั้นแม่นอนหลับนะคะ หลับแบบไม่รู้จะได้ตื่นไหม เพราะภาวะแท้งคุกคามจ้องจะเอาชีวิตตลอด”

คุณตาลยังประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะเดินหน้าจัดการวินัยฝ่ายหญิง (ครูบี๋) ต่อให้ถึงที่สุด โดยระบุว่าจะเดินทางไปที่ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันนี้ (8 มกราคม 2569) เพื่อทวงถามความคืบหน้าการสอบสวนวินัยครูสาว เนื่องจากกังวลว่ากระบวนการจะล่าช้า โดยเธอตั้งใจจะทวงความยุติธรรมให้จบก่อนที่จะคลอดลูก เพื่อให้ลูกที่กำลังจะเกิดมาลืมตาดูโลกโดยไร้มลทินและมารใด ๆ มาแผ้วพาน โดยทิ้งท้ายอย่างเด็ดขาดว่า “จบคือจบ!!”

