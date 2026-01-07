ประวัติ “ครูบี๋” หรือ “แพรน้อย” ครูสาวพราวเสน่ห์ ของทหารยศสิบเอก ฉายาซ้อสายเปย์
ประวัติ “ครูบี๋” สาวร้อยเอ็ดวัย 39 ปี ต้นเรื่องดราม่าทหารยศสิบเอก ดีกรีครูอังกฤษ เจ้าของฉายา “ซ้อสายเปย์” ผอ.เผยพิรุธลาป่วยยาว 14 วันก่อนเป็นข่าว
กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับกรณีข่าวฉาวความสัมพันธ์ระหว่างสาวรายหนึ่งกับทหารยศสิบเอก จนชาวเน็ตต่างพากันสืบหาข้อมูลของหญิงสาวคนดังกล่าว ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “ครูบี๋”
จากข้อมูลระบุว่า เธอมีชื่อจริงเล่นว่า “แพร” หรือ “แพรน้อย” ปัจจุบันอายุประมาณ 39 ปี เป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดมานานกว่า 2 ปี พร้อมทั้งมีฉายาว่า “ซ้อสายเปย์” อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หลังจากตกเป็นข่าวดัง บัญชีเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอได้หายไป คาดว่าอาจมีการปิดหรือซ่อนเพื่อหลบกระแสวิพากษ์วิจารณ์
ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนต้นสังกัด ได้ออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมการทำงานว่า ที่ผ่านมาครูบี๋ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ แต่เริ่มมีความผิดปกติในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เมื่อครูบี๋เริ่มขอลาป่วยบ่อยครั้ง
จนกระทั่ง ครูบี๋ ได้มีการยื่นใบลาต่อเนื่องนานถึง 14 วัน จนเกิดเป็นข่าวใหญ่โต ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหา โดยทางโรงเรียนได้เรียกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
จากการสอบถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ภูมิลำเนาเดิมของครูบี๋ ทราบว่าเธอมีบ้านพักปลูกติดกับบิดามารดา รวม 3 หลัง แต่เดิมอาศัยอยู่กับน้องสาว เมื่อน้องสาวเสียชีวิตจึงปิดบ้านให้คนอื่นเช่า และย้ายไปสอนหนังสือที่อีกหมู่บ้านหนึ่ง ทำให้ไม่ค่อยได้กลับมาที่บ้านเดิมนัก
ผู้ใหญ่บ้าน เผยต่อว่า ปกติครูบี๋เป็นคนไม่ค่อยสุงสิงกับใคร แต่จะมาร่วมงานชุมชนบ้างเป็นครั้งคราว ส่วนประเด็นสถานภาพส่วนตัว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าครูบี๋ยังไม่ได้แต่งงาน ส่วนเรื่องแฟนหรือคนรักนั้นไม่ทราบรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องส่วนตัว
ขอบคุณข้อมูลจาก มุมข่าว และ คมชัดลึก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อน “ครูบี๋” ขู่ชาวเน็ต แนะ ตั้งทีมกฎหมาย ไล่ฟ้องคนแชร์ดราม่า หาเงินใช้หนี้
- ไม่เอาไว้! ผอ. รร.ร้อยเอ็ด ตั้งกรรมการสอบ “ครูบี๋” ปมชู้ทหาร ทำเมียหลวงช้ำ
- เมียท้อง 8 เดือน ช้ำ ผัวทหารคบชู้ “ครูสาว” นอนตกเลือด แต่พาชู้ไปเปิดตัวพ่อแม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: